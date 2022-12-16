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Diablo IV - русским и белорусам вход запрещён

Сегодня мы обсудим последние новости по Diablo IV и ее перспективы на рынках РФ и РБ.
[ ] для раздела Блоги
5
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
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Несколько дней назад в сеть слили информацию о дате релиза Дьябло 4, а также о ценах и составах изданий игры.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

 От 6000 руб за стандартное издание и 9000 руб - за коллекционное. Сущщие копэйки! Дайте три, а лучшэ пьять!

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Цена в гривне тоже весьма демократичная - 2400-3700 гривен, что вызвало неслабый баттхёрт у соответствующей аудитории:

 То есть быть "цэ европейцами" вы хотите, а вот как платить в соответствии со статусом - так вы жители Аргентины ? За что скакали, на то и напоролись. Если что - "региональные цены" Близзард отменила уже более года назад. Все должны платить одинаково...

Содержание изданий:

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  Да, вы правильно поняли - в игре будет "боевой пропуск" и не один - все в лучших традициях Diablo Immortal, ведь разработка дорожает, инфляция доллара уже перевалила за 20%...Лишние 20-30 баксов вы также должны выложить за более ранний доступ к запуску игры (ни в коем случае не pay-to-win! ) и за доступ к большему числу ресурсов в боевом пропуске.

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В Российской Федерации и Белоруссии игра недоступна в клиенте Батлнет - как и говорили на ЗБТ. Техподдержка, а также "голубые" и "зеленые" говорят, что про запуск на ру- / рб-аккаунтах пока что ничего не известно, но гарантий не дают. На Noob-Club есть обсуждение способов запуска игры через ярлык .exe, но подумайте - оно вам надо, если разработчик настойчиво не хочет вас видеть в своей игре ? На форуме Дьябло 3 даже есть несколько тем посвященные запуску и приобретению Дьябло 4 :

  По существу - продукт все еще сырой, так как находится в производственном аду и что там Близзард выпустит 06.06.2023 - никто не возьмется предсказать. Но уж точно  не готовый продукт - тут близзард никогда не подводила, за последние 12 лет. Сетевые проблемы будут 100% - это уже традиция, как и проблема с серверами. А оно вам надо - становиться тестерами за свои кровные + поглотителями " повестки" (которую вы видеть не желаете в играх) ? А она там будет. Уж в том, что современная близзард завернет очередную мыльную оперу на психостимуляторах - можно не сомневаться. 


     Лично я очень сильно сомневаюсь в качестве анонсированного "продукта". "Почему?" - зададут вопрос из зала. На самом деле все очень просто - начиная с 2015г кампания медленно превращалась в интеллектуального импотента, который не способен создать что-либо новое, но зато с охотой ассимилирует чужие идеи. Если вы играли в Дьябло 3, то могли заметить, что с определенного момента там появилась "Оружейная" - очень удобный инструмент для быстрой смены сетов и билдов - это реализация идеи, предложенной игроком из ру-сегмента (которую наши усердно пропихивали). Но близзард конечно будет все отрицать (к тому же на отладку работы Оружейки у них ушло...4 года). Да и в прошедших недавно сезонах ясно видны "уши" идей, которые игроки ру-сегмента излагали на старом форуме в период 2012-17гг. А может еще и поэтому нам закрыли доступ к Д4 - чтобы мы в случае чего бучу или троллинг разработчиков, с обвинением их в некомпетентности, не устроили ?

 К тому же у меня огромные сомнения по поводу оптимизации будущей "игры", ибо движок Дьябло 3, который лежит в основе Дьябло 4 (правда немного модернизированный), очень слабо подходит для игры "с открытым миром". А если в игре будет еще и трассировка...Мягко говоря, все процессоры, старше 12 поколения Интел и Райзен 5000х3Д можно смело будет отправлять в "антиквариат".

 Про консоли тоже забудьте - Дьябло 3 на консолях показывает 15-30фпс. С фризами и дисконнектами.

  П.С. За последние 12 лет я участвовал в ЗБТ многих западных (и не только) игр, но глядя на текущее положение вещей приходится отправлять данное "хобби" в очень долгий ящик. Будем надеяться, что оздоровление игровой индустрии придет от маленьких студий, для которых куда важнее качество их продукта и заинтересованность им игроков. Про ААА-разработчиков и их "продукты" лучше забыть.


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