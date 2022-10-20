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Как вы уже знаете, совсем недавно прошел релиз никому особо не нужной платформы для "тру-мамкиных ногебаторов" - АМ5. Почему ненужной ? Потому что прошел он очень тихо и без особой помпы, а также еще и потому, что пик продаж для данной платформы уже позади. Давайте посмотрим, почему так произошло.

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Цена самой дешевой материнской платы на Х670-Е - 500$ в нашей рознице. Была. Сейчас - 750$(по наличию).

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К слову свои Х470Gaming plus и X570A-Pro автор приобретал по 170-180$. А ведь это материнские платы начального уровня на Х-чипсете. 3-х кратный рост в цене при +10-40% росте производительности системы в целом?! Серьезно ?! Есть еще одно "НО", которое заставляет крутить пальцем у виска, глядя на ценовую политику АМД в отношении АМ5 - на прошлых анонсах Лиза Су оговорилась, что начиная с АМ5 платформы будут поддерживать максимум 2 поколения процессоров. Как у Интел (если вы конечно не владеете "кофемодом" и прочими хитростями).

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Да и правда, что такое 500$ за материнскую плату на платформе для домохозяек ? Сущие копэйки! И какие-то мизерные 200$ за плату на В650 (у нас будет 300).

Материнская плата, стоимостью 100-120$ - Z97-K. Да, это была плата-обрезок, но в ней было все нужное обычному пользователю и ничего лишнего.

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Материнская плата стоимостью в 300$ - это был топ-жыр для большинства наших читателей, да и сейчас тоже, чего греха таить. И разница между этими платформами была огромная. В Х99 можно хоть сейчас поставить процессор вплоть до 22/44, так что цена ее была более, чем оправдана.

Эту плату(Asus Prime Z690M-Plus D4) я купил абсолютно новой за...165$. Согласитесь, что это куда ближе к тем 120$ за Z97-K и 170$ за АМ4 платы и куда как дальше от 500$ за АМ5.

Разумеется мне не понравилась не только цена.

Крепление кулера, а именно его бэкплэйт - то еще произведение "сумрачного гения". Вместо того, чтобы провести унификацию с креплениями Интел (это только бы улучшило совместимость Систем охлаждения), например 1700 или 1366, но лучше было бы использовать сокет Square ILM - это лучшая установка, да и в плане совместимости. И вот тогда-то цена была бы оправдана (более-менее). Плюс системы охлаждения стали бы дешевле. Но - "Мы пойдем своим путём!" Бэкплейт в последних выпусках материнских плат АМ4 штампуется из металла особо паршивого качества - отверстия в бэкплэйте растачиваются очень быстро.

Цены на R5 7600X - от 500$, R9 7950X - от 1200$ (без скидки на Али). В свое время отличный экземпляр 2700Х (флагман Зен+) мне обошелся в 400$ (Е2Е4). Цена на Тредриппер 3960Х в наших сетях сейчас на уровне 2000$.

В 2015г за 1300-1350$ можно было собрать предтоповый-топовый игровой ПК с нуля :

Gelid Dark Force, Z97-K+i5-4460(i7-4790K)+TR True Spirit 140BW+Ballistix 2x8Gb 1600MGHz CL8+OCZ460-A 120Gb+WD Black 1Tb+WD Red 1Tb+ WD Red 4Tb + GTX970 Strix + Creative X-Fi Titanium HD + БП 650Вт + 3х120мм Cougar Vortex CF-V12HP + 2хGelid Silent 140 + TY-140

Да, вот этот вот ПК я собрал в 2015г за скромные 1350$ и мне хватало его производительности до осени 2018г (когда я заменил 970-ю на 1080Ти).

Сейчас за такие деньги на сокете АМ5 вы можете позволить себе только материнскую плату и процессор, ну еще и оперативную память (если вам повезет ухватить хороший экземпляр за 300$).

Что стоит за подобными ценами ? Маркетинговый ход, чтобы увеличить продажи Тредрипперов или же это отражение истинной ситуации в стране, с непроизносимым названием из 3-х букв ? Да, инфляцию доллара никто не отменял и дальше будет только хуже. Или же это отголосок начинающейся экономической войны США с Китаем и Россией ? В любом случае для меня - АМ5 это проходная платформа, которая отправляется в "корзину". Тестов систем охлаждения на ней не будет - нерентабельно. Хотя раньше я думал о ее приобретении. К тому же в сети прошел слух, что АМД сократит количество выпускаемых процессоров Ryzen 7000, ввиду провальных продаж. Нас ждет повторение "успеха" платформы 1156 ? Правда там было море процессоров, но дефицит материнских плат. Здесь же мы получим обратное.

П.С. Недавно знакомые из одной сети мне предлагали Тредриппер 2970WХ за весьма скромные 400$. По распродаже.

П.П.С. Я не стал писать про сырость БИОС и АГЕСС-ы - это и так известно всем, кто пользовал ПК на Райзен. А зная АМД, править их они будут год-полтора. А там и АМ6 на носу. Ну, вы поняли.

Пишите в комментариях, кто хочет пощупать АМ5 просто из интереса (для записи на Конференции), кто собирается перейти на АМ5, а кто смотрит на АМ5 как на непонятное нечто.

И напоследок - немного юмора из комментариев к GIGABYTE X670E AORUS MASTER со страниц ритейла:

К сожалению подобные дискуссии на Оверах стали редкостью - теряем кадры...