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Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только

Сегодня мы поговорим с вами об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х годов 20 века. В данной заметке вас ждут примеры, иллюстрации и не только...
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  • Введение
  • Лампы накаливания
  • Люминесцентные лампы
  • Светодиодные лампы
  • Отечественные производители ламп и светильников

Введение 

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 В данной статье не будет ссылок ни на СанПин-ы, ни на СНИП-ы, ни на ГОСТ-ы, ибо тем, кто занимается освещением профессионально это не нужно - такие люди сами все прекрасно знают и регулярно обновляют всю необходимую документацию. А обычному покупателю вся эта документация в большинстве случаев - как китайская грамота. Но вот что стоит знать, так это официальные документы, устанавливающие требования к источникам света (и не только). В 2015г был введен запрет на закуп бюджетными организациями ламп накаливания. А начиная с января 2022 был введен запрет на закуп люминесцентных ламп с обязательством для всех бюджетных организаций перейти на светодиодное освещение к 01.03.2022г. Все это вы можете найти на портале Правительства России.

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  Если вы захотите сослаться на какой-либо документ, учтите, что ссылаться на отмененный документ, либо на документ старше 2018г - это просто моветон.

Лампы накаливания

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 Это один из древнейших видов источников света - лампа накаливания была изобретена еще в начале 19 века, но свой современный вид приобрела лишь к концу 19 века. В качестве нити накаливания использовалось множество материалов : бамбуковое волокно, древесина твердых пород, цветные и драгоценные металлы, шелк и лишь в начале 20-го века пришли к вольфрамовой нити. В 1913г стали использовать наполнение ламп накаливания газом (сначала их заполняли азотом, потом перешли на аргон и криптон). Данные улучшения были сделаны компанией General Electric (основатель Томас Эдисон). Данное улучшение продлевало срок службы и увеличивало светоотдачу ламп накаливания.

 К достоинствам лампы накаливания можно отнести :

- простота изготовления

- устойчивость к воздействию температур (это единственные лампы, разрешенные к применению в парилках / саунах, а также единственные, кто выдерживает температуры духового шкафа (до 300°С) ).

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- устойчивость к активным / реактивным нагрузкам

- можно диммировать (регулировать мощность лампы при помощи диммера - регулятора освещенности или пульта управления светом)

- выделяют тепло ( используются в животноводстве)

Недостатки :

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- низкий КПД ламп (большая часть потребляемой энергии идет на тепло)

- низкий срок службы

- отсутствие гарантии

- чувствительность к ударным нагрузкам (% брака при доставке может достигать 50-80%)

Прожекторная лампа мощностью 1кВт. Раритет.

Лампа рудничная Р 3.75 - 1+0.5 для шахтерского оборудования

 К разновидности ламп накаливания можно отнести галогенные лампы - небольшого размера с инертным газом внутри колбы ( для повышенной светоотдачи нужно обеспечить температуру газу в 250-300°C - именно поэтому колбы делали такими маленькими и из кварцевого стекла).

12В галогенная лампа MR16 зеленого света

   На текущий момент галогенные лампы (трубчатые, с цоколем R7S для прожекторов) используются в цехах покраски - для быстрой и равномерной сушки окрашенных деталей, также они хорошо передают цвет.

Самая первая "энергосберегающая" лампа

  Да, вы не ошиблись - это капсульная галогенная лампа в корпусе лампы-свечки с цоколем Е14. Все галогенные лампы патологически боятся жирных рук, поэтому их приходилось протирать спиртом после установки, либо устанавливать не вынимая из пакета, иначе они горели как свечки. И подобное решение значительно продлевало жизнь галогенным лампам. Светили они значительно ярче, в сравнении с обычными лампами накаливания. Галогенные лампы начали свое шествие с середины 90-х гг прошлого века и были актуальными до массовых светодиодных аналогов (2015-17гг). Также некоторые виды ламп накаливания / галогенных ламп до сих пор используются в некоторых отраслях - например в фотографии и медицине, где нужны лампы со строго определенными параметрами.

Люминесцентные лампы

  Бытовые люминесцентные лампы - это газоразрядные лампы низкого давления, колба которых покрыта люминофором, а изнутри она заполнена газом (в лампах низкого давления используются пары ртути).

Большая часть написанного - неправда

 На самом деле разновидностей люминесцентных ламп - очень много.

  Из промышленности в массы люминесцентные лампы пошли в 1994-95гг, причем в печати была развернута проплаченная рекламная компания. Особенно полюбились эти лампы садоводам, владельцам зоо-магазинов, прижились они и в гаражных массивах - занимают места они немного, а вот кпд у люминесцентных достигает внушительных 50-70%. Компактные люминесцентные лампы холодного света пользовались огромным спросом у студий ногтевого дизайна, до появления светодиодных ламп цветностью 5000-6500К. В покрасочных цехах используются специальные лампы цветностью 10000К, например Sylvania Aquastar. В 2021-22гг закупки люминесцентных ламп как бюджетными организациями, так и частными лицами почти сошли на нет. Но они все еще продолжают свою жизнь в гаражных массивах и некоторых магазинах. На текущий момент идет распродажа складских остатков, так как производство люминесцентных ламп было остановлено еще в 2017г.

Как думаете, что это за лампа ?

Светодиодные лампы

"Все новое - это хорошо забытое старое"

 Еще в 19 веке был проведен эксперимент - маленький уголек зажали между двумя проводниками и подали ток - уголек излучал свет в течении часа, пока не сгорел. Это был первый светодиод в мире.

 Что такое современный светодиод ? Это полупроводниковый кристалл, генерирующий оптическое излучение при прохождении через него электрического тока. Ведущие производители светодиодов : Китай, Корея, Япония и США. Цвет излучения определяется используемым полупроводниковым материалом и нанесенным люминофором. Пионерами в разработке и продвижении технологии светодиодов являются японцы. В 2006г фирма Панасоник вывела на внутренний рынок новый вид диодов - филаментные (нитевидные). Лампы собранные на данных диодах отличались повышенной светоотдачей и уменьшенным теплоотделением - в качестве радиатора достаточно цоколя и колбы. Нитевидный светодиод состоит из нескольких обычных диодов, нанизанных на проводник, после этого отобранные "колбаски" проходят процесс запекания и после остывания наносится слой люминофора необходимого цвета ( чистые светодиоды, используемые для сборки филаментных светодиодов без нанесенного люминофора испускают синий свет). На текущий момент в японских фирмах идет работа над светодиодами с биолюминофором. КПД диодов - 70-95% (в зависимости от класса диодов).

Опаловая филаментная лампа, прозрачная филаментная лампа и прозрачная светодиодная лампа

  На данных двух снимках вы можете разглядеть различия между обычной светодиодной лампой и филаментной светодиодной лампой. Угол рассеивания у филаментных ламп составляет 360°, в то время как у обычных светодиодных ламп - 270°. Корпус обычной лампы состоит из композита - термопластик/алюминий/термопластик, который выполняет роль радиатора охлаждения и качество радиатора и начинки у дешевых и премиальных ламп очень сильно различается.

 На данном фото - самые первые светодиодные лампы на нашем рынке - шарик-"ёлочка" производства декабря 2008г, а 4.1Вт G9 - 2010г.в. И эти лампы до сих пор работают, в то время, как большинство современных диодных ламп ходят максимум по 4-6 лет. Правда и цены на эти лампы в момент их появления были немалыми - 900-1400р/шт. И да, люди покупали. За прошедшие 12 лет эти лампы окупились многократно.

               Опаловая филаментная лампа и опаловая лампа накаливания

               Прозрачная филаментная лампа и газонаполненная лампа накаливания

               Прозрачная филаментная и обычная лампа накаливания

               

              Диодная неоновая лампа и неоновая лампа. Понты наше все - и пусть соседи лопнут от зависти!

 Как видите - история движется по спирали. Все повторяется на новом витке, пусть и в новой упаковке.

 Массовое наполнение рынка диодными лампами (2016-18гг) стало спасением для людей, которые занимаются выращиванием рассады / цветов на продажу - специализированные фито-светильники куда эффективнее люминесцентных ламп.

Плюсы диодных ламп :

- высокий КПД

- огромный ассортимент

- доступная цена

- гарантия от 1года до 5 лет (при соблюдении правил эксплуатации)

Недостатки :

- ограниченный температурный диапазон

- с диммером можно использовать только диммируемые лампы (они так и помечаются - "диммируемая")

- нельзя использовать с выключателем с индикатором, только если индикатор - светодиод. Иначе лампа не будет выключаться до конца, что будет сокращать ее срок службы, а также является поводом для отказа в замене по гарантии.

- устойчивые к температурам диодные источники света ОЧЕНЬ дороги. Лампа накаливания в этом плане - бесплатная.

  Несколько рекомендаций :

- Для потолочных светильников у которых рожки смотрят вверх лучше брать прозрачные филаментные лампы - будет больше освещенность.

- В хрустальные люстры - также рекомендуется установка только прозрачных филаментных ламп.

- для потолочных / настенных светильников у которых рожки смотрят вниз - можно брать обычные или опаловые лампы

- в настольный светильник для школьника вполне хватит лампы мощностью 7-9Вт (аналог лампы 60Вт) и цветностью 4000-5000К.

- хотите чтобы глаза меньше уставали при работе за компьютером вечером-ночью ? Разместите за монитором небольшой светильник Т5 мощностью 5-7Вт и цветностью 4000-4500К - этого вполне хватит.

Отечественные производители ламп и светильников

Ambrella light

 Головной офис находится в Москве. До 2020г кампания преимущественно работала на рынок Евросоюза, но после начала Ковид-мании вернулась на родной рынок. Обладает внушительным ассортиментом в выборе современных светильников, в выборе ламп ассортимент скромнее. Качество у светильников высокое, для эконом-класса.

Ecola

 У данной фирмы два крупных офиса - в Москве и в Санкт-Петербурге. Компания имеет наверное самый широкий ассортимент, как среди светильников, так и среди ламп. Также неплохой выбор комплектующих для светодиодной ленты - как самой ленты, так и контроллеров и мелких комплектующих. Минимальные нарекания к ее продукции - к продукции Gauss их куда больше. Промышленные диодные лампы - одни из самых надежных.

LEADlight


Старое название - Томский Электроламповый Завод. В 2006-09гг завод заминался модернизацией старых люминесцентных светильников, переводя их на светодиоды. Услуга была под заказ, цена зависела от размера светильника. В 2005-07гг на заводе шла разработка опытной партии диодов. Сейчас завод выпускает - лампы накаливания, облучатели-рециркуляторы и филаментные лампы.

General Lighting Systems

  Совместное российско-китайское предприятие с контролирующим пакетом у российской стороны. Главный офис находится в Москве. У фирмы самый широкий ассортимент капсульных ламп 12В и 220В. Также только у этой фирмы есть куполообразные GX53 лампы. Качество стабильно высокое, брак почти отсутствует.

КЭЛЗ - Калашниковский Электроламповый Завод

   Завод расположен в Тверской области в поселке городского типа Калашниково. Предприятие выпускает лампы накаливания различного назначения - бытовые, низковольтные, инфракрасные (ИКЗК).

Лисма


   Завод расположен в  Саранске. Помимо ламп бытового назначения (накаливания и диодные) также выпускает продукцию промышленного назначения (дугоразрядные и металлогалогенные лампы). В ассортименте выпускаемой продукции : медицинские светильники, диодные светильники для освещения высоких пролетов, диодные светильники для животноводства и тепличных хозяйств. Качество продукции среднее (нарекания были и 20 лет назад).


ОАО "Свет" - Уфимский Электроламповый Завод

 На текущий момент прекратил свою деятельность. Качество выпускаемой продукции было выше, чем у Лисмы.

ОАО "Смоленский Электроламповый Завод" 

   На текущий момент завод принадлежит АО "Ледванс" и выпускает продукцию под их брендом. Продукция завода отличается стабильно высоким качеством.


Люмен - это Бог Света, а не какая-то единица СИ

Из личных наблюдений

  Некоторые из вас зададут вопрос - "А есть ли смысл переходить с ламп накаливания или КЛЛ на светодиоды ? Есть хоть какая-то выгода ? "

  Это ваш личный выбор. Например ранние КЛЛ и светодиоды были весьма жесткими и могли раздражать глаза, но вот современные диодные лампы куда мягче и бережнее относятся к нашему зрению, да и требования к диодным лампам стали намного жестче.

 Касательно экономии. Когда наша семья использовала лампы накаливания, то нам приходилось платить примерно за 700кВт/ч потребленной электроэнергии. Переход на КЛЛ уменьшил этот объем до 450-520кВт/ч, а светодиоды сократили еще сильнее - до скромных 200-220кВт/ч. И это при том, что в семье всегда готовят на 4-х конфорочной плите и всегда активны 2 ПК + где-нибудь жужжит телевизор. Когда я учился в медицинском, то объем потребляемой энергии с лампами накаливания достигал 250кВт/ч, после установки КЛЛ он упал до 180кВт/ч, а после перехода на светодиоды - вообще до мизерных 90-120кВт/ч. И это при том, что я активно готовил на плите с духовкой.


Пишите в комментариях, стоит ли выпускать статьи, посвященные праздничной иллюминации, промышленному освещению и специализированным источникам света. Или на этом хватит ?





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