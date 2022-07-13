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Введение

Восстановление "Авроры"

Комплектующие для сборки

Сборка ?

Введение

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Сегодня у нас будет сборка ПК из старых комплектующих для добрых старых игр.

Восстановление "Авроры"

Некоторое время назад ко мне попал старый-старый корпус Gigabyte - 3D Aurora 570. Корпус был в потрёпанном состоянии - царапины, скрипел и едва работал механизм открывания/запирания боковой дверцы, шкрыпели и с трудом двигались выдвижные ноги, были залапанные детали из нержавеющей стали + стойкий запах в корпусе.

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Мелкие сколы краски на ободе окна и ручке я пока решил оставить - ликвидирую чуть позже, когда найду походящую, качественную краску. Ключи от замка оказались утеряны, но в мастерской я заказал комплект новых.

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Старые демпферы из резины на ножках сносились и отвалились. На их место были установлены демпферы из войлока.

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Для смазки складных ножек и механизма открывания двери использовалась густая силиконовая смазка, которая используется для смазки механизмов пластиковых окон. После смазки исчез шкрып и механизмы сдали двигаться легко и непринужденно. Ножки стали выдвигаться быстро, и бесшумно.

С лицевой панели был удален знак Бурятской Ассоциации Потребителей и отполирована от загрязнения металлическая часть. Наклейку "Снежный Барс" я решил оставить.

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Задняя панель из нержавеющей стали, также была подвергнута чистке и полировке.

Инвентаризационный номер, нанесенный перманентным маркером, был удален.

Вентиляторы корпуса, производства компании Everflow, до сих пор в рабочем состоянии, хотя их пришлось подвергнуть очистке от загрязнений при помощи изопропилового спирта. Подсветка до сих пор исправно работает.

Сам корпус был подвергнут разборке и мойке в душе, с последующей сушкой (для избавления как от пыли, так и от посторонних запахов).

Комплектующие для сборки

Корпус

Gigabyte 3D Aurora 570 - алюминиевый корпус на раме из нержавеющей стали, с механизмами быстрого крепления. Дверца с окном (решеткой) запирается на защелку и дополнительно фиксируется замком, как и лицевая фронтальная панель (защита от несанкционированного доступа). Корпус обладает весьма интересным дизайном и сильно выделяется среди большинства однотипных и откровенно скучных современных корпусов-клонов.

Блок питания

Это старый , но все еще рабочий Enermax Liberty ELT620AWT - мне пришлось потратить некоторое время, чтобы отыскать недостающие кабели питания для этого ветерана. Нашел его я еще лет 6 назад в одном комиссионном магазине. Чисто случайно. За чисто символические деньги.

Платформа Выбор, честно говоря, весьма непростой - между Х38 и AGP.

Нужно думать.

Видеокарта

В случае выбора Х38 - нас ждет установка 8800GTX(G80) Albatron + 8800GTS(G92). SLI ? А почему бы и нет ?

В случае выбора AGP - это будет Sapphire HD3850AGP (с воздушным или водяным охлаждением - это уже на выбор)

Система охлаждения

Кастомный контур (как вариант). Для платы - обвес от компании Enzotech серии Sapphire. Кто в курсе - отпишитесь в комментариях, что это за китайский ноунейм производитель такой. Для 8800 есть пара-тройка водоблоков (Aqua/Coolance/ Zalman).

Или как вариант на воздухе :

CoolerMaster V10 или Scythe Susanoo

Подсветка

Ну вы же не думаете, что я могу забыть про такой важный компонент системы...

И с учетом общего характера системы... Да, это будет катодный неон. Зеленого цвета. А может и фиолетового (такой у меня тоже есть - в ящике).

Звуковая карта

Если честно, то я в жутких сомнениях выбора между Creative Sound Blaster Live! CT4830 и Asus Xonar D2. Хотя чаша весов все больше склоняется в пользу карты Креатив - под Windows ХР это единственная карта, способная работать с 3D-звуком в играх. У остальных выходит не так эффектно.

Сборка ?

Голосуйте в комментариях за ту конфигурацию, которую вам больше всего хотелось бы увидеть.

Непосредственно сборка и тесты вас будут ждать в следующей части.



