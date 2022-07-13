Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
- Введение
- Восстановление "Авроры"
- Комплектующие для сборки
- Сборка ?
Введение
реклама
Сегодня у нас будет сборка ПК из старых комплектующих для добрых старых игр.
Восстановление "Авроры"
Некоторое время назад ко мне попал старый-старый корпус Gigabyte - 3D Aurora 570. Корпус был в потрёпанном состоянии - царапины, скрипел и едва работал механизм открывания/запирания боковой дверцы, шкрыпели и с трудом двигались выдвижные ноги, были залапанные детали из нержавеющей стали + стойкий запах в корпусе.
Мелкие сколы краски на ободе окна и ручке я пока решил оставить - ликвидирую чуть позже, когда найду походящую, качественную краску. Ключи от замка оказались утеряны, но в мастерской я заказал комплект новых.
реклама
Старые демпферы из резины на ножках сносились и отвалились. На их место были установлены демпферы из войлока.
реклама
Для смазки складных ножек и механизма открывания двери использовалась густая силиконовая смазка, которая используется для смазки механизмов пластиковых окон. После смазки исчез шкрып и механизмы сдали двигаться легко и непринужденно. Ножки стали выдвигаться быстро, и бесшумно.
С лицевой панели был удален знак Бурятской Ассоциации Потребителей и отполирована от загрязнения металлическая часть. Наклейку "Снежный Барс" я решил оставить.
реклама
Задняя панель из нержавеющей стали, также была подвергнута чистке и полировке.
Инвентаризационный номер, нанесенный перманентным маркером, был удален.
Вентиляторы корпуса, производства компании Everflow, до сих пор в рабочем состоянии, хотя их пришлось подвергнуть очистке от загрязнений при помощи изопропилового спирта. Подсветка до сих пор исправно работает.
Сам корпус был подвергнут разборке и мойке в душе, с последующей сушкой (для избавления как от пыли, так и от посторонних запахов).
Комплектующие для сборки
Корпус
Gigabyte 3D Aurora 570 - алюминиевый корпус на раме из нержавеющей стали, с механизмами быстрого крепления. Дверца с окном (решеткой) запирается на защелку и дополнительно фиксируется замком, как и лицевая фронтальная панель (защита от несанкционированного доступа). Корпус обладает весьма интересным дизайном и сильно выделяется среди большинства однотипных и откровенно скучных современных корпусов-клонов.
Блок питания
Это старый , но все еще рабочий Enermax Liberty ELT620AWT - мне пришлось потратить некоторое время, чтобы отыскать недостающие кабели питания для этого ветерана. Нашел его я еще лет 6 назад в одном комиссионном магазине. Чисто случайно. За чисто символические деньги.
ПлатформаВыбор, честно говоря, весьма непростой - между Х38 и AGP.
Нужно думать.
Видеокарта
В случае выбора Х38 - нас ждет установка 8800GTX(G80) Albatron + 8800GTS(G92). SLI ? А почему бы и нет ?
В случае выбора AGP - это будет Sapphire HD3850AGP (с воздушным или водяным охлаждением - это уже на выбор)
Система охлаждения
Кастомный контур (как вариант). Для платы - обвес от компании Enzotech серии Sapphire. Кто в курсе - отпишитесь в комментариях, что это за китайский ноунейм производитель такой. Для 8800 есть пара-тройка водоблоков (Aqua/Coolance/ Zalman).
Или как вариант на воздухе :
CoolerMaster V10 или Scythe Susanoo
Подсветка
Ну вы же не думаете, что я могу забыть про такой важный компонент системы...
И с учетом общего характера системы... Да, это будет катодный неон. Зеленого цвета. А может и фиолетового (такой у меня тоже есть - в ящике).
Звуковая карта
Если честно, то я в жутких сомнениях выбора между Creative Sound Blaster Live! CT4830 и Asus Xonar D2. Хотя чаша весов все больше склоняется в пользу карты Креатив - под Windows ХР это единственная карта, способная работать с 3D-звуком в играх. У остальных выходит не так эффектно.
Сборка ?
Голосуйте в комментариях за ту конфигурацию, которую вам больше всего хотелось бы увидеть.
Непосредственно сборка и тесты вас будут ждать в следующей части.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила