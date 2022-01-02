SE-224-XT

CNPS10X Performa+ Результаты тестирования

И результаты, полученные в Прайм95 уже заставляют задуматься - "а что же не так с новыми китайскими кулерами?". Особенно с учетом того, что их оппонент - это бюджетный кулер 2010/11гг, пусть и немного модернизированный в 2014/15гг. Причем Перформа - кулер действительно бюджетный по исполнению. Но как мы видим, результаты он показывает весьма неоднозначные и уже ставит под сомнение приобретение обеих моделей ID-Cooling.

В Синемабенче история повторяется - 226-й не держит буст в нагрузке при снижении оборотов, что говорит о недостаточном уровне теплоотведения (краска на радиаторе + слабый вентилятор). Для стабильного удержания частоты потребуется установка второго вентилятора.

Результаты в игре For Honor становятся еще одним гвоздем в крышку гроба для обеих моделей, но в первую очередь - для новичка. Кулер, который дороже оппонента на почти 10$ + имеет на одну теплотрубку больше и более качественное основание уступает ему в теплоотведении...И это уже заставляет задуматься о недостатках кулера и адекватности соотношения цена/производительность.

Измерение шума проводилось на открытом стенде в ночное время с расстояния 30см. Несмотря на то, что очень многие жалуются на шумность стокового вентилятора Перформы, до шумности стокового вентилятора SE-224-XT ему очень далеко. Вентилятор SE-226-XT Black оставил о себе смазанные впечатления - вроде бы и не шумный, вроде бы и производительный и в то же время - какой-то непонятный. Вот вроде и выглядит как вентилятор из группы "600-1000р", но место ему по факту в группе "300-450р". Почему ? Интуиция.

Итоги

ID-Cooling SE-226-XT Black - это скорее "кулер для моддинга", нежели кулер для разгона процессора. Особенно с учетом ценовой ниши новинки - 2900-3600руб. Черная краска, нанесенная путем анодирования, увеличивает температуру ЦП в среднем на 2-4°C (в зависимости от выбранного режима ). Да и само качество анодирования на посредственном уровне - скобы для вентилятора уже пришли наполовину облезлыми. В целом - это весьма средненький кулер по завышенной цене. Лучше всего подойдет для игровых сборок на 6/12 и 8/16 ЦП без серьезного разгона.

Если быть честным, то кулер оставляет ощущение недоделанности.

Несмотря на то, что это новинка, модель уже снята с продаж во многих магазинах.

ID-Cooling SE-224-XT - это кулер начального уровня для современных игровых ПК на 4/8-6/12 ЦП под разгон и 8/16ЦП без разгона( если в сборке с 8/16 у вас не топовая/предтоповая материнская плата, то VRM вашей платы, в случае разгона, начнет передавать вам "пламенный прЮвет!" В комплекте с кулером идет весьма противный (шумный) вентилятор. Один из лучших кулеров в категории "1500-2100руб".

Zalman CNPS10X Performa+ - несмотря на то, что модели скоро будет 12 лет( да, это один из долгожителей на рынке кулеров) и некоторые недостатки в виде системы крепления кулера к сокету, перед нами все еще один из лучших бюджетных кулеров за разумные деньги. Особенно в лице Aardwolf Proxima 565( та же Перформа, только немного доработанная).





Кулер, который появился в ритейле в 10-х числах декабря был снят с продаж уже через 2 недели. Интересный поворот, не так ли ?

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