Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор и вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Сегодня у нас на обзирании (обзоре и тестировании) новинка от ID-Cooling - SE-226-XT Black. Новинку на тестирование автор брал в Е2Е4.
Упаковка и комплектация
Поставляется в стандартной для этой фирмы коробке черно-оранжевого цвета. На фронтальной стороне - 3D модель кулера, название модели, логотип кампании и их слоган.
На правой боковой стороне перечислены особенности кулера.
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На левой - максимальное ТДП, поддерживаемые сокеты, штрих-код и стандарты.
Но согласно официальным спецификациям ТДП кулера составляет 250Вт.
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После открытия коробки нас встречает...мануал (на английском и русском языках) и 3 коробочки (попробуйте угадать в какой вентилятор, а в какой - аксессуары).
Радиатор для сохранности просто накрыт картонным конвертом.
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На дне коробки - демпфер из вспененного полиэтилена.
( Личное мнение автора - CNPS10X Перформа+ стоит дешевле, а упакована лучше. Гораздо лучше)
Содержимое коробки аксессуаров:
- Бэкплэйт Интел 115х/1200/1700
- стойки для установки на 2011(3) / 2066 (4шт)
- крепежные пластины Интел 115х/1200/1700/2011(3)/2066 (2шт)
- стойки-изоляторы для установки на Интел 1700 (4шт)
- фиксирующие шайбы для установки на Интел 115х/1200/1700/2011(3)/2066 (4шт)
- стойки изоляторы для установки на АМ4/115Х/1200 (4шт)
- крепежные пластины АМ4 (2шт)
- фиксирующие винты для установки на АМ4 (4шт)
- скобы для установки вентилятора (2 комплекта)
- шприц с термопастой ID-TG25
- значок на двустороннем скотче
Где-то мы с вами уже подобное видели ( а ведь автор только-только открыл коробку с кулером!). Поэтому в дальнейшем, для установки кулера будет использоваться крепление и скобы от SE-224-ХТ.
Несколько слов о бэкплэйте для Интел - выполнен он куда хуже, чем аналоги от Deepcool. Раздвижные винты-стойки вибрируют и не фиксируются в крайних положениях, так что при сборке на Интел возможны повышенные шумность и вибрации.
Радиатор и вентилятор
Основание кулера ровное, тактильно ощущается шероховатость от фрезы.
Трубки уложены плотно в основание, но следов припоя не обнаружено, скорее всего используется термоклей. Радиатор покрыт черной краской путем анодирования. Радиатор набран на шести 6мм, анодированных U-образных теплотрубках, которые в основании имеют разный угол наклона .
Радиатор состоит из 41 пластины, из них 8 нижних укорочены для лучшей совместимости с высокими радиаторами VRM и ОЗУ. Межреберное расстояние - 2.2мм, толщина пластины - 0.4мм. Вес радиатора - 748г. Полный вес кулера - 900г.
В комплекте идет вентилятор модели ID-12025M12S. Модель черного цвета, имеет резиновые накладки на углах, для снижения уровня вибраций. Вес вентилятора - 150г.
Крыльчатка 9-ти лопастная, серповидно изогнутая. Уголки съемные.
Установка и совместимость
Сначала открываем инструкцию по установке
Находим страницу по установке на АМ4
Делаем установку по инструкции.
Набор креплений, который нам понадобится для монтажа.
Удаляем стандартные пластиковые крепления АМД, на их место устанавливаем пластиковые стойки-изоляторы из комплекта.
Поверх стоек укладываем скобы для крепления на АМ4 и притягиваем их комплектными винтами. Затягивание винтов делаем в крестообразном порядке, по 3-4 оборота на каждый винт.
Наносим термопасту на процессор и на кулер
Устанавливаем радиатор, поочередно затягивая каждый винт на 3-4 оборота до полной фиксации.
Устанавливаем и подключаем вентилятор. Как видим - кулер даже с установленным вентилятором не конфликтует с первым слотом ОЗУ.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz, РВО - Enabled
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : ID-Cooling SE-224-XT, ID-Cooling SE-226-XT Black, Zalman CNPS10X Performa+ .
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) .
Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии (на 900 об/мин)
Температура в помещении на всем протяжении цикла тестирования - 22-23°C.
Сводная таблица характеристик
|Наименование
|ID-Cooling SE-224-XT
|ID-Cooling SE-226-XT Black
|Zalman CNPS10X Performa+
|Габариты радиатора, мм
|155х125х75
|154х133х105
|152х130х75
|Масса радиатора, г
|498
|748
|595
|Типоразмер вентилятора, мм
|120
|120
|120/140
|Материал радиатора
|Алюминий
|Анодированный алюминий
|Полированный алюминий
|Число ребер
|46
|41(33+8)
|46
|Толщина ребер, мм
|0.45
|0.4
|0.5
|Межреберное расстояние, мм
|2.0
|2.2
|2.0
|Число и размер теплотрубок
|4х6мм
|6х6мм
|5х6мм
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Анодированная медь
|Медь
|Материал основания
|Алюминий+медь
|Медь
|Медь
|Цена на момент релиза
|30$
|40$
|36$
|Актуальность
|Avito/Ритейл
|Новинка
|Avito/Ритейл
Результаты тестирования
И результаты, полученные в Прайм95 уже заставляют задуматься - "а что же не так с новыми китайскими кулерами?". Особенно с учетом того, что их оппонент - это бюджетный кулер 2010/11гг, пусть и немного модернизированный в 2014/15гг. Причем Перформа - кулер действительно бюджетный по исполнению. Но как мы видим, результаты он показывает весьма неоднозначные и уже ставит под сомнение приобретение обеих моделей ID-Cooling.
В Синемабенче история повторяется - 226-й не держит буст в нагрузке при снижении оборотов, что говорит о недостаточном уровне теплоотведения (краска на радиаторе + слабый вентилятор). Для стабильного удержания частоты потребуется установка второго вентилятора.
Результаты в игре For Honor становятся еще одним гвоздем в крышку гроба для обеих моделей, но в первую очередь - для новичка. Кулер, который дороже оппонента на почти 10$ + имеет на одну теплотрубку больше и более качественное основание уступает ему в теплоотведении...И это уже заставляет задуматься о недостатках кулера и адекватности соотношения цена/производительность.
Измерение шума проводилось на открытом стенде в ночное время с расстояния 30см. Несмотря на то, что очень многие жалуются на шумность стокового вентилятора Перформы, до шумности стокового вентилятора SE-224-XT ему очень далеко. Вентилятор SE-226-XT Black оставил о себе смазанные впечатления - вроде бы и не шумный, вроде бы и производительный и в то же время - какой-то непонятный. Вот вроде и выглядит как вентилятор из группы "600-1000р", но место ему по факту в группе "300-450р". Почему ? Интуиция.
Итоги
ID-Cooling SE-226-XT Black - это скорее "кулер для моддинга", нежели кулер для разгона процессора. Особенно с учетом ценовой ниши новинки - 2900-3600руб. Черная краска, нанесенная путем анодирования, увеличивает температуру ЦП в среднем на 2-4°C (в зависимости от выбранного режима ). Да и само качество анодирования на посредственном уровне - скобы для вентилятора уже пришли наполовину облезлыми. В целом - это весьма средненький кулер по завышенной цене. Лучше всего подойдет для игровых сборок на 6/12 и 8/16 ЦП без серьезного разгона.
Если быть честным, то кулер оставляет ощущение недоделанности.
Несмотря на то, что это новинка, модель уже снята с продаж во многих магазинах.
ID-Cooling SE-224-XT - это кулер начального уровня для современных игровых ПК на 4/8-6/12 ЦП под разгон и 8/16ЦП без разгона( если в сборке с 8/16 у вас не топовая/предтоповая материнская плата, то VRM вашей платы, в случае разгона, начнет передавать вам "пламенный прЮвет!" В комплекте с кулером идет весьма противный (шумный) вентилятор. Один из лучших кулеров в категории "1500-2100руб".
Zalman CNPS10X Performa+ - несмотря на то, что модели скоро будет 12 лет( да, это один из долгожителей на рынке кулеров) и некоторые недостатки в виде системы крепления кулера к сокету, перед нами все еще один из лучших бюджетных кулеров за разумные деньги. Особенно в лице Aardwolf Proxima 565( та же Перформа, только немного доработанная).
Кулер, который появился в ритейле в 10-х числах декабря был снят с продаж уже через 2 недели. Интересный поворот, не так ли ?
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