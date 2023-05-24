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Введение

"Старая Гвардия"

"Новая Гвардия"

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

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Сегодня у нас очень редкое событие - сводное тестирование почти десятка однобашенных ЦП-кулеров со 140мм вентиляторами. Кулера Noctua NH-U14 не будет на тестировании - слишком дорого (от 9500 до 13500руб), а б/у - неинтересен. Также в материале вы увидите неопубликованные ранее тесты на платформе АМ4. Добавим немного атмосферы и начинаем.

"Старая Гвардия"

Thermalright Archon

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Да, перед вами однобашенный кулер ставший Эталоном и Легендой среди всех однобашенных кулеров. По эффективности ничуть не уступающий двубашенным "морозильникам".

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На фото сверху - Архон со стоковым TY-150( от варианта с TY-140 пришлось отказаться - данных для таблицы и так слишком много). На фото внизу - с установленным TL-D14X.

Основание у Архона шлифованное. Установка производилась при помощи креплений Deepcool EM072-MKNNIN-G-1 (бэкплэйт, шпильки и гайки) + крепежные планки от Noctua NM-i15xx.

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Thermalright Archon IB-E X2

Это единственный кулер, который в стоковой комплектации имеет два вентилятора.

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Как видим по отпечатку крайние теплотрубки не задействованы в теплообмене. И смена положения кулера на процессоре не меняет ситуацию. При этом данный кулер очень хорошо показывает себя на процессорах с большими кристаллами - например на платформе Тредриппер (когда-то Термалрайт выпускала модификации Стрелы и данной модели Архона именно под платформу ТР4, правда сейчас они редки).

Thermalright TrueSpirit 140BW rev.A

Удешевленная версия Архона во второй модификации. Один из самых массовых и известнейших кулеров среди оверклокеров, в далеком 2013г получивший прозвище "Убийца Суперкулеров". В свое время компания АйсХаммер выпустила его клон - IH-4800. Поэтому можете смело проецировать результаты ТруСпирита на свой Ледяной Молот( если он у вас все еще есть), с некоторыми поправками на основание. В руках экономного оверклокера данная система обладает огромным потенциалом.

Основание у моего кулера( купленного в новую сборку еще в далеком 2015г) горбатое поперек теплотрубок по центру. Возможно когда-нибудь у меня дойдут руки до шлифовки его основания.





Prolimatech Armageddon

Данный кулер почти не продавался на территории РФ. Стоимость этого радиатора для энузиастов (да, вентилятора в комплекте не было, как и у Мегахалемс / Генезис) - 80 вечномертвых президентов. Обратите внимание на расположение теплотрубок в радиаторе - подобное расположение потом будет в более дешевых моделях Prolimatech - Panther и Lynx. Также подобное расположение трубок использовали китайцы из Аардвольф в своей модели Проксима 460. Для установки использовал крепление Дипкул (бэкплейт+шпильки+гайки) и крепежную + прижимную пластины от Термалрайт тип А (их использование позволяет опустить вентилятор значительно ниже, нежели со штатным креплением). Скобы для вентилятора использовал кастомные - от Scythe Mugen 5/Fuma2, а также от NH-C14 (для установки квадратных 140мм вентиляторов).

Основание у кулера очень ровное.

"Новая Гвардия"

GamerStorm Lucifer v2

"Рестайлинг" первой версии Люцифера. Кулер долгое время находился в категории bestbuy по соотношению Цена/Качество/Производительность.

У данного экземпляра основание ровное - с процессоров платформы АМ4 его снять весьма проблематично - настолько сильно присасывается основание к процессору.

Deepcool AS500

Грамотно спроектированный 5-трубочный кулер от Дипкул. Могут ведь, когда захотят!









BeQuiet! DarkRock 4

Топовая модель однобашенного кулера от немецкой фирмы. Скобы крепления вентилятора очень неудобные.

Самый толстый радиатор на тестировании, если не считать Люцифера. Да, он толще, чем Archon IB-E X2.

Какой интересный отпечаток, не так ли ? Звоните Малдеру и Скалли!

Zalman CNPS17X

Несмотря на некоторые "но" Залман создали достаточно интересный кулер. Мне довелось его поэксплуатировать на протяжении года на платформе 2011-3 - это бесшумный и эффективный кулер.

Зазоры между теплотрубками слишком большие, так что не стоит ждать высоких результатов на процессорах новых поколений.





Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : BeQuiet! Dark Rock 4, Deepcool AS500, GamerStorm Lucifer v2, Prolimatech Armageddon, Thermalright Archon, Thermalright Archon IB-E X2, Thermalright True Spirit 140BW rev.A, Zalman CNPS17X.

В качестве эталонного вентилятора использовался Thermalright TL-D14X.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.

Cinebench R23 : режим Thermal Throtling (10min) - на максимальных, 1200об/мин, 900об/мин и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура в помещении во время тестирования - 22-23°С.

Результаты тестирования

Prime95

Как видно из результатов таблицы, "Старая Гвардия" все еще способна задать перцу представителям нового поколения и даже Культовым Эталонам среди всех суперкулеров. К слову NH-D15 не смогла пройти Прайм95 на оборотах ниже 1200 - перегрев процессора наступал через 1-1.5 мин. "Истинный Дух" и его клон - IH-4800 все еще можно считать лучшими кулерами для экономного оверклокера - главное найти хороший вентилятор ( и хороший брусок для основания Духа). Замена вентилятора на Дарк Роке 4 заметно повышает его разгонный потенциал. Я не стал выкладывать скрины с Прайм95 - их было бы очень много, а статья превратилась бы в мега-простыню :)

А это - таблица с результатами тестирования на Р7-3700, чтобы иметь лучшее представление о том, насколько хорош тот или иной кулер. Только Архона не хватает - он на тот момент проходил чистку. А потом моя Х470 ушла в ремонт из-за сокета...

Отпечаток NH-D15 на процессорах платформы АМ4 (R7-3700/R7-5800X)

Как видим - конусообразное основание сыграло против Д15 на платформе АМ4.

Cinebench R23

Не спрашивайте "зачем нужно было делать такую" простыню. У меня нет ответа на этот вопрос. Но из нее видно, что самый сильный буст от смены вентилятора получает горбатый "Истинный Дух".

Cyberpunk 2077

True Spirit 140BW rev.A 900rpm

Archon 900rpm

Archon IB-E X2 900rpm

Armageddon + TL-D14X 900rpm

Dark Rock 4 900rpm

Lucifer v2 900rpm

AS500 900rpm

CNPS17X 900rpm

Картина не меняется в принципе - на последнем месте кулер с самым тихим вентилятором, при этом самый дорогой в рознице на текущий момент. Теперь вы понимаете, почему многие ждут выпуск обновленного Архона.

Итоги

Archon/ Archon IB-E X2/ Armageddon - это все еще самые эффективные однобашенные кулеры, несмотря на то, что они более не выпускаются.

К слову большая часть кулеров Армагеддон уходила на сервера в Японию/Корею. Эффективность этого кулера зависит от подобранного вентилятора.

True Spirit/ IH-4800 - самый лучший выбор за свои деньги. Но к Духу требуется еще и брусок для шлифовки основания - после этой процедуры его эффективность повышается в среднем на 6-8С, что в сумме со сменой вентилятора позволит выиграть 10-13С. Это в среднем. Сможете получить лучший результат - напишите в комментариях или на Конференции. Мы будем только искренне рады новой информации.

AS500 - неплохой "заменитель Архона" ( на момент его отсутствия в продаже) от Дипкул. Правда Термалрайт тоже выпустила такой "заменитель" - ВА120 (Burst Assassin 120).

CNPS17X - хороший, бесшумный кулер для серверов на 2011-3/2066 - на этих платформах он выкладывается полностью. Лучшая покупка при цене в 3000руб! И да - этот кулер тише в играх, чем Дарк Рок 4.

Dark Rock 4 - хороший радиатор, паршивый вентилятор, крайне завышенная цена. Есть более производительные и тихие аналоги.

Пишите в комментариях, какой кулер со 140мм вентилятором вы используете и хотите ли вы больше таблиц-простыней :)