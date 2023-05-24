Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
- Введение
- "Старая Гвардия"
- "Новая Гвардия"
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Сегодня у нас очень редкое событие - сводное тестирование почти десятка однобашенных ЦП-кулеров со 140мм вентиляторами. Кулера Noctua NH-U14 не будет на тестировании - слишком дорого (от 9500 до 13500руб), а б/у - неинтересен. Также в материале вы увидите неопубликованные ранее тесты на платформе АМ4. Добавим немного атмосферы и начинаем.
"Старая Гвардия"
Thermalright Archon
Да, перед вами однобашенный кулер ставший Эталоном и Легендой среди всех однобашенных кулеров. По эффективности ничуть не уступающий двубашенным "морозильникам".
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На фото сверху - Архон со стоковым TY-150( от варианта с TY-140 пришлось отказаться - данных для таблицы и так слишком много). На фото внизу - с установленным TL-D14X.
Основание у Архона шлифованное. Установка производилась при помощи креплений Deepcool EM072-MKNNIN-G-1 (бэкплэйт, шпильки и гайки) + крепежные планки от Noctua NM-i15xx.
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Thermalright Archon IB-E X2
Это единственный кулер, который в стоковой комплектации имеет два вентилятора.
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Как видим по отпечатку крайние теплотрубки не задействованы в теплообмене. И смена положения кулера на процессоре не меняет ситуацию. При этом данный кулер очень хорошо показывает себя на процессорах с большими кристаллами - например на платформе Тредриппер (когда-то Термалрайт выпускала модификации Стрелы и данной модели Архона именно под платформу ТР4, правда сейчас они редки).
Thermalright TrueSpirit 140BW rev.A
Удешевленная версия Архона во второй модификации. Один из самых массовых и известнейших кулеров среди оверклокеров, в далеком 2013г получивший прозвище "Убийца Суперкулеров". В свое время компания АйсХаммер выпустила его клон - IH-4800. Поэтому можете смело проецировать результаты ТруСпирита на свой Ледяной Молот( если он у вас все еще есть), с некоторыми поправками на основание. В руках экономного оверклокера данная система обладает огромным потенциалом.
Основание у моего кулера( купленного в новую сборку еще в далеком 2015г) горбатое поперек теплотрубок по центру. Возможно когда-нибудь у меня дойдут руки до шлифовки его основания.
Prolimatech Armageddon
Данный кулер почти не продавался на территории РФ. Стоимость этого радиатора для энузиастов (да, вентилятора в комплекте не было, как и у Мегахалемс / Генезис) - 80 вечномертвых президентов. Обратите внимание на расположение теплотрубок в радиаторе - подобное расположение потом будет в более дешевых моделях Prolimatech - Panther и Lynx. Также подобное расположение трубок использовали китайцы из Аардвольф в своей модели Проксима 460. Для установки использовал крепление Дипкул (бэкплейт+шпильки+гайки) и крепежную + прижимную пластины от Термалрайт тип А (их использование позволяет опустить вентилятор значительно ниже, нежели со штатным креплением). Скобы для вентилятора использовал кастомные - от Scythe Mugen 5/Fuma2, а также от NH-C14 (для установки квадратных 140мм вентиляторов).
Основание у кулера очень ровное.
"Новая Гвардия"
GamerStorm Lucifer v2
"Рестайлинг" первой версии Люцифера. Кулер долгое время находился в категории bestbuy по соотношению Цена/Качество/Производительность.
У данного экземпляра основание ровное - с процессоров платформы АМ4 его снять весьма проблематично - настолько сильно присасывается основание к процессору.
Deepcool AS500
Грамотно спроектированный 5-трубочный кулер от Дипкул. Могут ведь, когда захотят!
BeQuiet! DarkRock 4
Топовая модель однобашенного кулера от немецкой фирмы. Скобы крепления вентилятора очень неудобные.
Самый толстый радиатор на тестировании, если не считать Люцифера. Да, он толще, чем Archon IB-E X2.
Какой интересный отпечаток, не так ли ? Звоните Малдеру и Скалли!
Zalman CNPS17X
Несмотря на некоторые "но" Залман создали достаточно интересный кулер. Мне довелось его поэксплуатировать на протяжении года на платформе 2011-3 - это бесшумный и эффективный кулер.
Зазоры между теплотрубками слишком большие, так что не стоит ждать высоких результатов на процессорах новых поколений.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)
ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : BeQuiet! Dark Rock 4, Deepcool AS500, GamerStorm Lucifer v2, Prolimatech Armageddon, Thermalright Archon, Thermalright Archon IB-E X2, Thermalright True Spirit 140BW rev.A, Zalman CNPS17X.
В качестве эталонного вентилятора использовался Thermalright TL-D14X.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX: на максимальных, 1200об/мин и минимально возможных.
Cinebench R23 : режим Thermal Throtling (10min) - на максимальных, 1200об/мин, 900об/мин и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура в помещении во время тестирования - 22-23°С.
Результаты тестирования
Prime95
Как видно из результатов таблицы, "Старая Гвардия" все еще способна задать перцу представителям нового поколения и даже Культовым Эталонам среди всех суперкулеров. К слову NH-D15 не смогла пройти Прайм95 на оборотах ниже 1200 - перегрев процессора наступал через 1-1.5 мин. "Истинный Дух" и его клон - IH-4800 все еще можно считать лучшими кулерами для экономного оверклокера - главное найти хороший вентилятор ( и хороший брусок для основания Духа). Замена вентилятора на Дарк Роке 4 заметно повышает его разгонный потенциал. Я не стал выкладывать скрины с Прайм95 - их было бы очень много, а статья превратилась бы в мега-простыню :)
А это - таблица с результатами тестирования на Р7-3700, чтобы иметь лучшее представление о том, насколько хорош тот или иной кулер. Только Архона не хватает - он на тот момент проходил чистку. А потом моя Х470 ушла в ремонт из-за сокета...
Как видим - конусообразное основание сыграло против Д15 на платформе АМ4.
Cinebench R23
Не спрашивайте "зачем нужно было делать такую" простыню. У меня нет ответа на этот вопрос. Но из нее видно, что самый сильный буст от смены вентилятора получает горбатый "Истинный Дух".
Cyberpunk 2077
Картина не меняется в принципе - на последнем месте кулер с самым тихим вентилятором, при этом самый дорогой в рознице на текущий момент. Теперь вы понимаете, почему многие ждут выпуск обновленного Архона.
Итоги
Archon/ Archon IB-E X2/ Armageddon - это все еще самые эффективные однобашенные кулеры, несмотря на то, что они более не выпускаются.
К слову большая часть кулеров Армагеддон уходила на сервера в Японию/Корею. Эффективность этого кулера зависит от подобранного вентилятора.
True Spirit/ IH-4800 - самый лучший выбор за свои деньги. Но к Духу требуется еще и брусок для шлифовки основания - после этой процедуры его эффективность повышается в среднем на 6-8С, что в сумме со сменой вентилятора позволит выиграть 10-13С. Это в среднем. Сможете получить лучший результат - напишите в комментариях или на Конференции. Мы будем только искренне рады новой информации.
AS500 - неплохой "заменитель Архона" ( на момент его отсутствия в продаже) от Дипкул. Правда Термалрайт тоже выпустила такой "заменитель" - ВА120 (Burst Assassin 120).
CNPS17X - хороший, бесшумный кулер для серверов на 2011-3/2066 - на этих платформах он выкладывается полностью. Лучшая покупка при цене в 3000руб! И да - этот кулер тише в играх, чем Дарк Рок 4.
Dark Rock 4 - хороший радиатор, паршивый вентилятор, крайне завышенная цена. Есть более производительные и тихие аналоги.
Пишите в комментариях, какой кулер со 140мм вентилятором вы используете и хотите ли вы больше таблиц-простыней :)
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