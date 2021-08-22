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Ремастер или ремейк ?

Отличия от Оригинала

Меню и настройки игры

Меню и настройки при игре с геймпадом

Проблемы,с которыми я сталкивался чаще всего

Немного о производительности

Итог

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Ремастер или ремейк ?

Итак, давайте разберемся с этим вопросом.

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Ремастер - это когда разработчик берет исходный код/ассеты игры и проводит улучшение графики, не привнося ничего нового в проект. Или по-простому - "обновление старого".

Ремейк - абсолютно новый, написанный с 0 проект, по мотивам старого. Чаще всего делается, когда у разработчиков почти нет в наличии исходных кодов/ассетов старой игры.Например, как в случае с Diablo ll - большая часть исходного кода была "утеряна" (по данным расследования Дж. Шрейера,а также по косвенным данным,полученным от Комьюнити Менеджеров по Дьябло 3 (на текущий момент уволены из Близзард) ).

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Для тех, кто не знаком с английским - Resurrected переводится как "воскрешенный", что говорит нам о том, что данный проект писали с нуля и "сваривали" с Оригинальной 2D версией. Т.е. данный проект - это чистой воды ремейк, а не ремастер.

Отличия от Оригинала

Первое отличие - это 3D графика (оригинал полностью 2D).

Второе отличие - в игру добавлены часы, автоподбор золота (как в Diablo lll), управление при помощи геймпада, кросс-платформа (возможность игры в группе как с ПК, так и с консоли).

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Третье отличие - удален режим TCP/IP ("ради безопасности пользователей"). Хотя и писали, что это "только на время бета-теста, вот только сама форма письма говорила о том, что данный режим выкорчевали, как и в WarCraft lll Reforged. Скорее всего, мы его больше никогда не увидим.

Четвертое отличие - это модели самих игровых персонажей.

Амазонка в оригинале - это 18-22 летняя, стройная, подтянутая девица

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Амазонка в ремейке - это 35-40 летняя баба, вроде бы спортивного вида, но все же заметно, что у нее уже есть 5-7 спиногрызов + она - завсегдатай трактиров (откуда уходит на рогах)

Амазонка из Дьябло 2 в Heroes of the Storm. Не хотите взять телефончик, подкатив с чисто кавказским акцентом, эээ ?

Варвар из Оригинала - это здоровенный бугай, который пройдет сквозь орды врагов и после себя оставит от вражин только мокрые пятна.

Варвар из ремейка - знакомьтесь - это мой собутыльник Серёга со второго этажа, а еще он мастер-затейник (иногда участвует в косплее, когда не бухает по-черному).

Паладин из Оригинала - жгучий мачо из Палестины

В ремейке Паладин - это афрониггер (большая часть которых - известные фанатики и расисты)

Волшебница в Оригинале - девушка 17- лет, арабского типа (Калдей - откуда родом Изендра, это своего рода аналог средневекового Иерусалима)

В ремейке Изендра перед нами предстает в образе 37-40 летней бабы, незадолго до своей гибели (а это к слову, ч/з 20 лет после действий Оригинала Дьябло 2).

Друид - в Оригинале это скромный, сухощавый, рыжий 20-летний молодой человек родом со Скосгленна.

В ремейке - 40-летний седеющий жиртрест.

Да, обратите внимание, что разработчики состарили почти всех персонажей, но больше всех пострадал Некромант Зул. Ассассинка, делающая маски по-Малахову " мордой в улей/муравейник" и то выглядит куда лучше. Ах да, теперь она азиатка...

А вот так выглядит Некромант в Heroes of the Storm.Несмотря на то, что здесь упрощенные модели, но разница видна сразу. Это рисовка Близзард.

Эти арты близзард я добавил специально, чтобы вы видели разницу м/у Оригиналом и ремейком.

Пятое отличие - это локализация ( в оригинале ее не было). Причем сделана она отвратно, особенно если сравнивать с работой Фаргуса - гугло-перевод просто режет глаза и слух.

Чарси временами пищит как маленькая девчонка, Акара - вообще говорит двумя голосами ( под кайфом ?).

Шестое отличие - изменили панель интерфейса

Меню и настройки игры

Вот так выглядит меню Оригинала

А вот так в Бете выглядит меню ремейка.

Настройки - слева, список доступных персонажей - справа, в центре отображается последний персонаж, которым играли и Акт, в котором на данный момент идет игра (скопировали с Дьябло 3,только с некоторыми доработками).

В главном меню нам доступны 3 группы настроек при подключенном геймпаде - Видео, Звук и Игра.

При управлении клаво-мышью - 4группы - Видео/Звук/Игра/Управление.

Вертикальную Синхронизацию добавили в первом обновлении Открытой Беты. В режиме Полного экрана нельзя изменять разрешение привычным способом - только ползунком "Шкала разрешение" (что весьма неудобно).

При первой игре вас встретит вот такой экран с пояснениями в стиле "ЧАВО".

Меню и настройки при игре с геймпадом

Данное меню вызывается нажатием на кнопку "Старт" - здесь вы можете настроить нужные вам приложения и отключить ненужные, посмотреть статистику системы, настроить запись/ скриншоты (если нужно)

Навигация не очень удобная, но разбираешься быстро.

Выбор и смена умений - это то, что реализовано не очень хорошо в этой игре. В сравнении с Овервотч и FarCry 5 настройки геймпада (и подсказки в настройках) реализованы просто ужасно (точнее почти не реализованы).

В целом, в бою с геймпада играть удобнее, чем с клавомыши (если бы не очень неудобное переключение). Но в целом нужно учитывать, что Активижн-Близзард в Д2Р обкатывают технологию управления с геймпада / руля, чтобы потом перенести ее в Дьябло 4.

Проблемы, с которыми я сталкивался чаще всего

Самая частая - это конфликт с мониторинговыми утилитами ( MSI Afteberner /RTSS / CapframeX) - ч/з 5-7 мин после запуска они просто переставали работать в Дьябло 2 Ресуррекшн. Также после вылета этих утилит невозможно было сделать запись при помощи GeForce Expirience - не работает и все тут.

При атаках монстров периодически происходило переключение с бега на ходьбу (очень весело разработчики ).

Периодически в самом начале ЗБТ была такая ошибка

На Европе легли сервера ? Для тех, кто играет только на Европе это уже традиция, прямо как английский "файф'о'клок".

Процессор недогружен, видеокарта перегружена - традиции близзард снова соблюдены.

Игра отказывается запускаться, если в пк всего 8Гб(т.е. 7.7Гб, а по факту - 5.5-6Гб) ОЗУ - после пуска вылет на рабочий стол.

Только Вин10 - ремастер Старкрафта поддерживает в т.ч. и Вин 7 /8.1

.

Wolcen:Lords of Mayhem - при более демократичных сис.требованиях идет на Вин 7/8.1/10, при этом не уступая ремейку Д2 в графике.

Игра просто может вылететь ч/з 3-5ч игры сама по себе.

Оффлайн-Оригинал ощущается более динамичным, а ремейк - занудный и тормозной, как тысячу раз пережеванная ириска "Кис-Кис" или "Золотой ключик". Даже передвижение в ремейке тугое, будто идешь в киселе.

Немного о производительности

Во время беты я побегал на следующих системах :

Процессор : 6850К 3600-3800МГц(Broadwell-E,L3 - 15Mb) / i5-4460 3200-3400MHz (Haswell,L3 - 6Mb)

Материнская плата : MSI X99A Sli plus (X99,socket 2011-3) / Z97 Maximus VII Gene (socket 1150)

ОЗУ : 4х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS4K16G4D32AESE)

2х8Gb 2400MHz CL11 Kingston HyperX Predator (HX324C11PB3K2/16)

Система охлаждения : Prolimatech Megahalems rev.B+Gelid Silent 12-15PWM / Scythe Big Shuriken 3

Дисковая подсистема №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3/ Samsung 860EVO 1Tb SATA-3/ WD Red 4Tb 5400rpm

Дисковая подсистема №2 : Smartbuy Splash 3 120Gb SATA-3/ Samsung 860EVO 250Gb SATA-3/ WD Black 1Tb 7200 rpm

Видеокарта : Asus ROG Strix GTX 1080Ti (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING) / Sapphire RX580 Nitro+ 8Gb

Блок питания : FSP Aurum 850PT (850Вт, платиновый) / Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 LTSC / Windows 10 Pro

Корпус : Открытый стенд

Настройки : 1080р/Низкие-Средние ( такие определила игра для 4460+РХ588)

1440р/Высокие-Очень высокие (для 6850К+1080Ти)

На подобных настройках (1440р/Высокие-очень высокие) 6850К+1080Ти удерживают в среднем 100 фпс, с просадками до 80.

4460+588 - держат средний фпс 60,с просадками до 58, но при этом играть было некомфортно - ощущались постоянные фризы. И это при том, что процессор был загружен максимум на 22-25% !

Да, РХ588 теперь официально офисное затычко ! А 1080Ти - миддловая в/к для подпивасных вечеров.

В целом графику подняли на достойный уровень и неплохо переработали синематики и саундтреки.

Нормальный переводчик перевел бы как Кася.

В Логове Шнурков

Противный одноногий Вирт

Но так ли был плох Оригинал ?

Итог

Этот проект должен был выйти лет эдак 5 тому назад - тогда бы он был и к месту и ко времени. Сейчас же выпуск данного проекта выглядит как... попытка отвлечь внимание от проблем компании, так и попыткой срубить легкого бабла на фанатах и хомяках ( которые нужны для успешного проведения судебных тяжб, что обходится в копеечку в США). С учетом всех плюсов и минусов, у данного проекта куда больше шансов повторить судьбу WarCraft 3 Refounded - продукт все еще сырой и за месяц его просто не успеют доделать. К тому же для сессионной игры он обладает просто запредельными системными требованиями. И это при том, что процессор всегда недогружен в данной игре + большинство будет играть в нее оффлайн ( и скорее всего с торрента). Часть людей, сделавших предзаказ, уже сделали возврат средств.

Думайте, нужна ли вам игра, где для комфортного прохождения в соло нужен 6/6(6/12) + 16Гб ОЗУ. И да - это сессионка, а не игра с открытым миром, наподобие Сакред 1-2 / Ассассинс Крид / Киберпанк 2077. Тут нет мульти плеера на 64/128 человек (как в Батлфилде и ему подобных). И я еще раз задам вам вопрос - "А настолько ли уж плох Оригинал ( да еще и с модами), что вам так срочно нужен этот ремейк? "

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