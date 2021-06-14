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Сегодня на тест к нам прибыла пятерка "толстячков" - 3 кулера-ветерана и 2 "новичка". Одновременно мы проследим прогресс и оптимизации в линейке кулеров Мьюген (если таковые будут).

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Сначала рассмотрим радиаторы Мьюгенов в целом. Количество пластин уменьшилось, радиатор уменьшился в размерах, стало на 1 теплотрубку больше, появились вырезы на боковых сторонах, увеличивающие совместимость с большинством вентиляторов и...скоб. Да, на новый Мьюген подходят также скобы от Фумы/Фумы 2/NH-D15. На Mugen Infinity, в случае утери родных, можно использовать только скобы CNPS10X.

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Первый Мьюген имеет составной радиатор из 2-х типов пластин, при этом в зоне теплотрубок получается зона с высокой плотностью оребрения, которая требует либо вентилятора с высоким давлением, либо установки 2-х вентиляторов.Мьюген 5 имеет более рациональную разводку теплотрубок, как для увеличения КПД радиатора, так и для повышения его совместимости с ОЗУ с высокими радиаторами.

Крепление у новой модели осуществляется при помощи системы H.P.M.S. lll (Hyper Precision Mounting System - Сверхточной Системы Крепления ). У старой модели - при помощи набора клипс, который вставляются в малый радиатор.

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Основание старой модели - медная пластина, припаянная к приплющенным теплотрубкам, основание полностью плоское. У новой модели основание никелировано, теплотрубки уложены в желобки, но его плоскость оставляет желать лучшего. Нет, это не линейка встала косо - это такое основание у "пятерки".

Изменился и вентилятор. У новой модели вентилятор (SU1225FD12TUFR-CHP) - Scythe Kaze Flex 120 PWM с RGB-подсветкой и цветовым оформлением в стиле TUF серии Asus. Вентилятор имеет виброизоляционные съемные уголки, а также вращение по часовой стрелке.

Вентилятор Инфинити - SY1225SL12M - Scythe SlipStream 120.

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Взвешивание

Scythe Mugen Infinity Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance GamerStorm Lucifer V2



Deepcoll IceBlade Pro IceHammer IH-4500+ Битва взглядов

Ледяной Клинок vs Ледяной Молот Дед против Внука Люци vs Бесконечного Люци vs Дискотеки Клинок vs Люци Молот vs Люци



Кто из 5-х толстяков выйдет в финал и выступит в последнем матче, где соперниками будут победители остальных отборочных матчей и ...СВО. Это мы скоро узнаем.

Для начала приведем сводную таблицу характеристик наших участников

Параметр Ice Hammer

IH-4500+ Scythe Mugen Infinity Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance Deepcool IceBlade Pro GamerStorm Lucifer v2 Габариты радиатора, мм 131х75х153 125x116x160 136х111х158 125x79x157 140x136x168 Масса радиатора, г 653 812 720 707 750 Типоразмер вентиляторов, мм 120 120 120 120 120/140 Вентиляторов в комплекте 1 1 1 1 1 Материал радиатора алюминий алюминий алюминий никелированный алюминий никелированный алюминий Число ребер 46 29+2х29* 34+5 47+4 36 Толщина ребер 0.4мм 0.4мм 0.5мм/1мм*** 0.5мм 0.5мм Межреберное расстояние 2.0мм 3.0мм/1.5мм** 2.0мм 1.9мм 2.7мм Число и размер теплотрубок 5х8мм 5х6мм 6х6мм 4х8мм 6х6мм Материал теплотрубок Медь Медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Размер основания 34х47мм 51.5х44мм 37х43мм 34х42мм 42х36мм Материал основания Медь Медь Никелированная медь Медь+алюминий Никелированная медь Цена на момент релиза $ 40$ 60$ 57$ 40$ 45$ Актуальность Avito/Ebay Avito/Ebay В продаже Avito/Ebay В продаже * число пластин большого радиатора и двух малых, нанизанных по бокам от основного ** межреберное расстояние в центре(по краям) / зоне сочленения радиаторов на теплотрубках ***33 большие пластины и 5 малых имеют толщину 0.5мм, самая верхняя пластина, к которой крепится модуль с подсветкой, имеет толщину 1мм

Тестовая конфигурация и методика тестирования Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version) Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6@4.4GHz ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE) Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3 Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2 Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum) корпус: открытый тестовый стенд Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями Термоинтерфейс: Arctic MX-4 Системы охлаждения : Scythe Mugen Infinity, Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance, Deepcool Ice Blade Pro, Deepcool Lucifer v2, IceHammer IH-4500+ Вентиляторы : Gelid Silent 12-15 PWM, Noctua NF-P14, Scythe Kaze Flex Slim 140 PWM Вентиляторы Scythe и Noctua использовались как дополнительные для Lucifer v2, для выявления потенциала кулера. Вентиляторы Gelid Silent 12-15 - использовались в качестве эталонных для 120мм кулеров. Применялись парно. Мониторинг HWMonitor 1.44 CapFrameX 1.56 Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов Нагрузка Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора, 900 об/мин (если возможно без сваливания в тротлинг) Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-115Вт) - делались 3 прогона - на максимальных оборотах, на 900 об/мин и на самых минимально возможных. ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии



Установка и тестирование И первым на горячий помост поднимается Mugen Infinity Кулер крепится клипсами к стандартному креплению АМД. И только в одном положении. Если нужно установить 4 модуля ОЗУ - лучше делать это до установки кулера. Установить модули с высокими радиаторами не получится. Как видно - прижим у кулера достаточно сильный и равномерный. Следующим поднимается Ice Blade Pro Установка проводилась на крепление для Люцифера/Ледяного клинка вер.2 . Качество заводского крепления - на 3- . Прижим - посредственный (крепление требует доработки). Третьим поднимается IH-4500+ Установка проводилась на крепление Термалрайт. Кулер ограничивает доступ в первый слот для ОЗУ с высокими радиаторами. Правильно подобранная синяя подсветка даёт -20°С для процессора ! Как видно по отпечатку, в работе фактически участвуют только 3 теплотрубки из 5. Прижим у кулера достаточно сильный, но снимать его весьма проблематично. Четвертым поднимается Mugen 5 Кулер не конфликтует с ОЗУ, имеет очень простую и быструю установку на крепление. Подсветка питается от 12В и управляется фирменными утилитами МП (использовалась Mystic Lights 3, режим - "Температура процессора" ). Подсветка достаточно качественная (хотя диоды на вентиляторе видны). Да, глаза вас не обманывают - перед нами горбатый японец...Зато с подсветкой... И последним на "прохладное местечко" поднимается Люцифер Немаленький кулер. Своим вентилятором он перекрывает 2 слота ОЗУ, но вентилятор можно приподнять, хотя об установке модулей с высокими радиаторами придется забыть. В "режиме рендера" Старая Гвардия отстала от "молодежи" всего-лишь на 2°C, как на 900 об/мин, так и на максимальных оборотах. Единственным серьезным соперником для Люцифера мог бы стать Мьюген 5, но его возможности были загублены горбатым основанием. В целом все ветераны выступили в этом тестировании весьма достойно, особенно с учетом их возраста, но особенно удивил своей прытью Ледяной Молот - кулер с самым маленьким радиатором из всех участников тестирования. А вот и наш "чертик из табакерки". На кулерах Мьюген 5 и Ледяном клинке эффект от замены вентиляторов оказался... нулевым. В целом, старые кулеры еще можно рассматривать как бюджетную замену новым моделям, особенно в бюджетные игровые ПК с процессорами 6/12 и 8/16 - на Zen,Zen+,Intel Xeon,Zen2,Core i 8-11 поколений. Вместо итогов Scythe Mugen Infinity - несмотря на прошедшие 15 лет, этот ветеран все еще способен охлаждать современные процессоры 6/12 и 8/16.Главное - это подобрать к нему вентилятор. Лучше всего он начинает работать, когда на него устанавливают два "давителя", вместо двух "мельниц". Обороты тоже имеют значение. Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance - если компания устранит новую "фичу" у нового поколения в виде горба, то у нее получится достойный наследник Инфинити и серьезный соперник для Люцифера / АРО. Причем кулер совместим с большинством корпусов, из-за своих небольших размеров. Имеет хороший задел, как кулер для разгона, но из-за горба пока применить нельзя. Особенно ввиду его негуманной розничной цены, в сравнении с Люцифером. IceHammer IH-4500+ - недооцененный, но весьма интересный кулер, который имеет право на жизнь в современных бюджетных сборках. Если использовать с креплением Термалрайт, то подошву кулера можно немного доработать - устранить щели м/у теплотрубками и основанием при помощи термоклея (АлСил). (автор этого еще не делал) Deepcool IceBlade Pro - если он у вас есть и ваш компьютер чисто для игр/интернет-серфинга, то вам нет смысла менять своего бюджетного китайца на другого бюджетного китайца. Deepcool Lucifer v2 - если он у вас есть, то другие кулеры вам не понадобятся, только если вы не захотите перенести свой ПК в SFF. На текущий момент - один из самых производительных кулеров на рынке. А с учетом его цены - почти bestbuy. Показывает прекрасные результаты с вентиляторами Scythe Kaze Flex 140PWM (KF1425FD18-P)

Свои вопросы и замечания пишите в комментариях.



Немножко бонусов

Scythe Mugen Infinity 900rpm Scythe Mugen Infinity + 2xGelid Silent 12-15 PWM 900rpm



Scythe Mugen Infinity 1400rpm Scythe Mugen Infinity + 2xGelid Silent 12-15PWM 1500rpm Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance 900rpm Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance + 2xGelid Silent 12-15PWM 900rpm



Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance 1200rpm Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance + 2xGelid Silent 12-15PWM 1200rpm

IceHammer 4500+ 900rpm IceHammer IH-4500+ +2 Gelid Silent 12-15PWM 900rpm

IceHammer IH-4500+ 2000rpm IceHammer IH-4500+ +2xGelid Silent12-15PWM 1500rpm Deepcool IceBlade Pro 900rpm

Deepcool IceBlade Pro + Gelid Silent 12-15PWM 900rpm Deepcool IceBlade Pro 1500rpm Deepcool IceBlade Pro + Gelid Silent 12-15PWM 1500rpm Deepcool Lucifer v2 +Noctua NF-P14 900rpm

Deepcool Lucifer v2 + Scythe Kaze Flex 140PWM 900rpm Deepcool Lucifer v2 + Noctua NF-P14 1300rpm Deepcool Lucifer v2 + Scythe Kaze Flex 140PWM 1800rpm



Scythe Mugen Infinity 1400rpm

Scythe Mugen Infinity + 2xGelid Silent 12-15PWM 1500rpm Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance + 2xGelid Silent 12-15PWM 900rpm Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance + 2xGelid Silent 12-15PWM 1200rpm Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance 1300rpm



Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance + Noiseblocker eLoop B12-P 2100rpm

IceHammer IH-4500+ 2000rpm

IceHammer 4500+ +2xGelid Silent 12-15PWM 1500rpm Deepcool IceBlade Pro 1500rpm Deepcool Lucifer v2 900rpm Deepcool Lucifer v2 + Scythe Kaze Flex 140PWM 900rpm Deepcool Lucifer v2 + Noctua NF-P14 900rpm

Deepcool Lucifer v2 1500rpm Deepcool Lucifer v2 + Noctua NF-P14 1300rpm Deepcool Lucifer v2 + Scythe Kaze Flex 140PWM 1800rpm







Cледующая статья будет посвящена кулерам от "дядюшки Ляо".





