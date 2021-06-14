"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
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Сегодня на тест к нам прибыла пятерка "толстячков" - 3 кулера-ветерана и 2 "новичка". Одновременно мы проследим прогресс и оптимизации в линейке кулеров Мьюген (если таковые будут).
Сначала рассмотрим радиаторы Мьюгенов в целом. Количество пластин уменьшилось, радиатор уменьшился в размерах, стало на 1 теплотрубку больше, появились вырезы на боковых сторонах, увеличивающие совместимость с большинством вентиляторов и...скоб. Да, на новый Мьюген подходят также скобы от Фумы/Фумы 2/NH-D15. На Mugen Infinity, в случае утери родных, можно использовать только скобы CNPS10X.
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Первый Мьюген имеет составной радиатор из 2-х типов пластин, при этом в зоне теплотрубок получается зона с высокой плотностью оребрения, которая требует либо вентилятора с высоким давлением, либо установки 2-х вентиляторов.Мьюген 5 имеет более рациональную разводку теплотрубок, как для увеличения КПД радиатора, так и для повышения его совместимости с ОЗУ с высокими радиаторами.
Крепление у новой модели осуществляется при помощи системы H.P.M.S. lll (Hyper Precision Mounting System - Сверхточной Системы Крепления ). У старой модели - при помощи набора клипс, который вставляются в малый радиатор.
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Основание старой модели - медная пластина, припаянная к приплющенным теплотрубкам, основание полностью плоское. У новой модели основание никелировано, теплотрубки уложены в желобки, но его плоскость оставляет желать лучшего. Нет, это не линейка встала косо - это такое основание у "пятерки".
Изменился и вентилятор. У новой модели вентилятор (SU1225FD12TUFR-CHP) - Scythe Kaze Flex 120 PWM с RGB-подсветкой и цветовым оформлением в стиле TUF серии Asus. Вентилятор имеет виброизоляционные съемные уголки, а также вращение по часовой стрелке.
Вентилятор Инфинити - SY1225SL12M - Scythe SlipStream 120.
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Взвешивание
Битва взглядов
Для начала приведем сводную таблицу характеристик наших участников
|Параметр
|Ice Hammer
IH-4500+
|Scythe Mugen Infinity
|Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance
|Deepcool IceBlade Pro
|GamerStorm Lucifer v2
|Габариты радиатора, мм
|131х75х153
|125x116x160
|136х111х158
|125x79x157
|140x136x168
|Масса радиатора, г
|653
|812
|720
|707
|750
|Типоразмер вентиляторов, мм
|120
|120
|120
|120
|120/140
|Вентиляторов в комплекте
|1
|1
|1
|1
|1
|Материал радиатора
|алюминий
|алюминий
|алюминий
|никелированный алюминий
|никелированный алюминий
|Число ребер
|46
|29+2х29*
|34+5
|47+4
|36
|Толщина ребер
|0.4мм
|0.4мм
|0.5мм/1мм***
|0.5мм
|0.5мм
|Межреберное расстояние
|2.0мм
|3.0мм/1.5мм**
|2.0мм
|1.9мм
|2.7мм
|Число и размер теплотрубок
|5х8мм
|5х6мм
|6х6мм
|4х8мм
|6х6мм
|Материал теплотрубок
|Медь
|Медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Размер основания
|34х47мм
|51.5х44мм
|37х43мм
|34х42мм
|42х36мм
|Материал основания
|Медь
|Медь
|Никелированная медь
|Медь+алюминий
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза $
|40$
|60$
|57$
|40$
|45$
|Актуальность
|Avito/Ebay
|Avito/Ebay
|В продаже
|Avito/Ebay
|В продаже
* число пластин большого радиатора и двух малых, нанизанных по бокам от основного
** межреберное расстояние в центре(по краям) / зоне сочленения радиаторов на теплотрубках
***33 большие пластины и 5 малых имеют толщину 0.5мм, самая верхняя пластина, к которой крепится модуль с подсветкой, имеет толщину 1мм
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version)
Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6@4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Scythe Mugen Infinity, Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance, Deepcool Ice Blade Pro, Deepcool Lucifer v2, IceHammer IH-4500+
Вентиляторы : Gelid Silent 12-15 PWM, Noctua NF-P14, Scythe Kaze Flex Slim 140 PWM
Вентиляторы Scythe и Noctua использовались как дополнительные для Lucifer v2, для выявления потенциала кулера.
Вентиляторы Gelid Silent 12-15 - использовались в качестве эталонных для 120мм кулеров. Применялись парно.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.56
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора, 900 об/мин (если возможно без сваливания в тротлинг)
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-115Вт) - делались 3 прогона - на максимальных оборотах, на 900 об/мин и на самых минимально возможных.
ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии
Установка и тестирование
И первым на горячий помост поднимается Mugen Infinity
Кулер крепится клипсами к стандартному креплению АМД. И только в одном положении. Если нужно установить 4 модуля ОЗУ - лучше делать это до установки кулера. Установить модули с высокими радиаторами не получится.
Как видно - прижим у кулера достаточно сильный и равномерный.
Следующим поднимается Ice Blade Pro
Установка проводилась на крепление для Люцифера/Ледяного клинка вер.2 . Качество заводского крепления - на 3- .
Прижим - посредственный (крепление требует доработки).
Третьим поднимается IH-4500+
Установка проводилась на крепление Термалрайт. Кулер ограничивает доступ в первый слот для ОЗУ с высокими радиаторами.
Правильно подобранная синяя подсветка даёт -20°С для процессора !
Как видно по отпечатку, в работе фактически участвуют только 3 теплотрубки из 5.
Прижим у кулера достаточно сильный, но снимать его весьма проблематично.
Четвертым поднимается Mugen 5
Кулер не конфликтует с ОЗУ, имеет очень простую и быструю установку на крепление.
Подсветка питается от 12В и управляется фирменными утилитами МП (использовалась Mystic Lights 3, режим - "Температура процессора" ). Подсветка достаточно качественная (хотя диоды на вентиляторе видны).
Да, глаза вас не обманывают - перед нами горбатый японец...Зато с подсветкой...
И последним на "прохладное местечко" поднимается Люцифер
Немаленький кулер. Своим вентилятором он перекрывает 2 слота ОЗУ, но вентилятор можно приподнять, хотя об установке модулей с высокими радиаторами придется забыть.
В "режиме рендера" Старая Гвардия отстала от "молодежи" всего-лишь на 2°C, как на 900 об/мин, так и на максимальных оборотах.
Единственным серьезным соперником для Люцифера мог бы стать Мьюген 5, но его возможности были загублены горбатым основанием. В целом все ветераны выступили в этом тестировании весьма достойно, особенно с учетом их возраста, но особенно удивил своей прытью Ледяной Молот - кулер с самым маленьким радиатором из всех участников тестирования.
А вот и наш "чертик из табакерки". На кулерах Мьюген 5 и Ледяном клинке эффект от замены вентиляторов оказался... нулевым.
В целом, старые кулеры еще можно рассматривать как бюджетную замену новым моделям, особенно в бюджетные игровые ПК с процессорами 6/12 и 8/16 - на Zen,Zen+,Intel Xeon,Zen2,Core i 8-11 поколений.
Вместо итогов
Scythe Mugen Infinity - несмотря на прошедшие 15 лет, этот ветеран все еще способен охлаждать современные процессоры 6/12 и 8/16.Главное - это подобрать к нему вентилятор. Лучше всего он начинает работать, когда на него устанавливают два "давителя", вместо двух "мельниц". Обороты тоже имеют значение.
Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance - если компания устранит новую "фичу" у нового поколения в виде горба, то у нее получится достойный наследник Инфинити и серьезный соперник для Люцифера / АРО. Причем кулер совместим с большинством корпусов, из-за своих небольших размеров. Имеет хороший задел, как кулер для разгона, но из-за горба пока применить нельзя. Особенно ввиду его негуманной розничной цены, в сравнении с Люцифером.
IceHammer IH-4500+ - недооцененный, но весьма интересный кулер, который имеет право на жизнь в современных бюджетных сборках. Если использовать с креплением Термалрайт, то подошву кулера можно немного доработать - устранить щели м/у теплотрубками и основанием при помощи термоклея (АлСил). (автор этого еще не делал)
Deepcool IceBlade Pro - если он у вас есть и ваш компьютер чисто для игр/интернет-серфинга, то вам нет смысла менять своего бюджетного китайца на другого бюджетного китайца.
Deepcool Lucifer v2 - если он у вас есть, то другие кулеры вам не понадобятся, только если вы не захотите перенести свой ПК в SFF. На текущий момент - один из самых производительных кулеров на рынке. А с учетом его цены - почти bestbuy. Показывает прекрасные результаты с вентиляторами Scythe Kaze Flex 140PWM (KF1425FD18-P)
Свои вопросы и замечания пишите в комментариях.
Немножко бонусов
Cледующая статья будет посвящена кулерам от "дядюшки Ляо".
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