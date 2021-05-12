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Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4

В этой небольшой статье мы проведем сравнение вышеназванных кулеров,а также рассмотрим методику сравнения кулеров на Зен2.
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Глядя на общее фото уже можно увидеть то общее, что их объединяет :

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IFX-14 - Dark Rock Pro 4 - способ монтажа (при помощи фиксирующей упорной пластины) и способ фиксации вентиляторов 

Dark Rock Pro 4 - Triton 88 -  "модная шляпка" и крепление кастомных вентиляторов на радиаторе

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 Но перед тем как мы перейдем непосредственно к сравнению и рассмотрению методики, мы проведем взвешивание участников.

Взвешивание

Asus Triton 88
IFX-14
Dark Rock Pro 4
Итак, ДРП4 оказывается самым тяжелым, в сегодняшнем сравнении. Но поможет ли это ему одержать верх ?

"Битва взглядов"

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"Люк - я твой отец!"  На этом снимке, особенно с установленными Noiseblocker e-Loop, внешнее сходство кулеров становится еще более заметным.

  Для установки кулеров 120х120х29 (а именно таковы размеры данных Нойзблокеров) пришлось выкрутить шурупы, фиксирующие "шляпу" у Дарк Рок Про 4

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и уже сквозь эти отверстия установить скобы от Мачо/Тру Спирита (т.к. родных скоб данного кулера "очень не хватает" ). Правда крепление все равно вышло хлипким.


"Оби Ван ?!"  "Нет, Энакин - я Квай Гон " Как мы видим, исходные возможности Дарк Рок Про 4 в выборе вентиляторов сильно ограничены, что сильно сказывается и на выборе цп, на которые его можно установить. 2 пары его скоб подходят для крепления вентиляторов с толщиной до 20мм. И лишь одна пара позволяет установить 25мм вентиляторы. Чего не скажешь о его соперниках. Лично мне удалось найти только один вентилятор размерности 120х120х20мм - GamerStorm GS120.А если учесть, что перед нами еще и самый тяжелый и дорогой кулер, то становится очень грустно.
Параметры Asus Triton 88 Thermalright IFX-14 Be Quiet! Dark Rock Pro 4
Габариты радиатора, мм 112х125х153 146х124х161 136х146х163
Масса радиатора, г 765 784 855
Типоразмер вентиляторов 120/140 120/140/150 120/140
Максимальное количество вентиляторов 3 3 3
Число вентиляторов в комплекте 1 0 2
Материал радиатора Алюминий Алюминий Анодированный алюминий
Число ребер 2х45 2х54 2х42
Число и размер теплотрубок 6х6мм 4х8мм 7х6мм
Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь Анодированная медь*
Размер основания 30х34 40х40 45х45
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Медь с керамическим покрытием**
Поддержка сокетов Интел: 775/1366
АМД:1207/АМ2-АМ4/FM1/ FM2(+)		 Интел:775/1366/2011(3)/2066/115х
АМД:754/939/АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4		 Интел:1366/2011(3)/2066/115х
АМД:АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4/ FM1/FM2(+)
Цена на момент релиза 80$ 100-130$*** 100$
Актуальность Avito/Ebay Avito/Ebay В продаже

  

*теплотрубки кулера и основание покрыты термостойкой краской, с содержанием керамических частиц, что должно увеличить КПД радиатора кулера

**керамическое покрытие достаточно устойчиво к агрессивным средам (которыми являются термоинтерфейсы и в особенности - жидкий металл), но имеет склонность к образованию сколов

***цена зависела от комплектации кулера


 

Тестовая конфигурация и методика тестирования


Установка и тестирование

    Первым на красный ринг поднимается претендент - Дарк Рок Про 4


По отпечатку видно, что у основания кулера завалены края. Крепление БиКвайет оказалось совместимо с креплением Термалрайт, поэтому планки для АМ3/3+/4 были установлены поверх данного крепления.


Крепление создает очень сильный прижим, после полного закручивания винтов крепления радиатор невозможно сдвинуть вокруг своей оси ни на миллиметр. Кулер большой, в полной сборке блокирует все 4 слота ОЗУ на стандартной АТХ плате. Поэтому память стоит устанавливать до полной сборки кулера (установки на него вентиляторов).

 Вторым поднимается Тритон 88 - некогда известный как "бюджетный суперкулер". Некоторые называли его "IFX для бедных".


Установка проводилась на крепление Термалрайт типа В. И как мы видим, Тритон имеет горб в основании (и это при его малом размере).

Данному участнику с такими задатками можно только посочувствовать. Но к сожалению, на всей линейке 88-х это было нормой.


Несмотря на то, что кулер также перекрывает все 4 слота ОЗУ, он обладает лучшей совместимостью с высокими планками памяти.

  И последним на ринг поднимается абсолютный чемпион в супертяжелом весе - IFX-14. В сегодняшнем матче он участвует без дополнительного радиатора - IFX-10.

Чтобы установить кулер перпендикулярно ОЗУ я воспользовался планками крепления от Scythe Mugen 5 (Fuma 2). Использование данного крепежа, в сочетании с бэкплэйтом Термалрайт, оказалось куда удобнее стандартного , но остается риск перетянуть винты (М4х16).



  Как мы видим, данный экземпляр обладает  неплохим горбом (и это с учетом уже сошлифованного на 1мм основания), но доводка основания будет проводиться уже позже, как и подгонка современного бэкплэйта Термалрайт под возможность установки в него радиатора IFX-10.

  С установленными вентиляторами кулер перекрывает все слоты ОЗУ.

 Triton88 и IFX-14 проходили тестирование с вентиляторами Cougar Vortex CF-V12HP.Температура в помещении на момент тестирования составляла 23-24С.

   

Prime 95, 900 Об/мин,R7-3700Pro 3.6@4.4 PBO

Dark Rock Pro 4

 

Triton88
IFX-14   Кулер с самым кривым основанием показал самые ровные температуры ? Переходим к следующему раунду.

Prime 95,пассивный режим,R7-3700Pro 3.6@4.4 PBO
Dark Rock Pro 4
3 минуты в пассивном режиме
17 минут
25 минут
30 минут
температуры ч/з 20 минут пассивного режима

Triton 88
 
3 минуты пассивного режима
10 минут пассивного режима - тротлинг с зависанием  программ
температуры ч/з 20 минут пассивного режима

IFX-14


3 минуты пассивного режима

 

 
17 минут пассивного режима
27 минут пассивного режима

 

 


 

температуры ч/з 20 минут пассивного режима



Сводная таблица результатов в пассивном режиме

Параметры BeQuiet! Dark Rock Pro 4 Asus Triton 88 Thermalright IFX-14
t CPU oC ч/з 3 мин 81 79 79
t CPU oC ч/з 17 мин 92 95+ 95
t CPU oC ч/з 27 мин 93 95+ 95
oC VRM 69 60 63
oC подсокетного пр-ва 61 64 61
VID, среднее В, ч/з 20 мин 0.92 0.91 0.937
частота ЦП, среднее МГц 3400 3350 3400
тротлинг с зависанием + +++


    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Результаты Тритона были весьма предсказуемы - в положении, перпендикулярном разъемам ОЗУ, тротлинг наступает на 7-й минуте, а если установить кулер параллельно - то на 10-й. Но сильнее всего удивили IFX-14 и DRP4 - причем ветеран очень приятно удивил своим результатом и это при том, что ему уже 14 лет, а вот претендент начинает удивлять в обратную сторону.

Cinebench R20

Параметр BeQuiet Dark Rock Pro 4 Asus Triton 88 Thermalright IFX-14
Температура  оС min/max 67/73 68/82 66/66
Лимит, Вт 88 88 88

 


 

 ForHonor (1080р,Высокие) oC

Параметр BeQuiet! Dark Rock Pro 4 Asus Triton 88 Thermalright IFX-14
Бенчмарк (Вт/ оС) 54Вт / 56 оС 54Вт / 54 оС 54Вт / 50 оС
Игра 50-60 оС 48-56 оС 46-54 оС
Лимит, Вт 41-52 40-52 40-54

 

 Вместо заключения

  Каждый читатель сделает свои выводы из этого пробного тестирования. Но если спросят меня, то :

Asus Triton 88 - в свое время этот клон IFX-14 стал воплощением понятия "бюджетный суперкулер". На текущий момент он вполне может использоваться и в современных сборках, как на Интел, так и на АМД, НО без разгона. У кулера есть несколько недостатков - малая площадь контактной поверхности + все 88-ые были горбатыми с завода.

Dark Rock Pro 4  - слишком слаб для суперкулера. К тому же с его конструкцией инженеры БиКвайет немного перемудрили - термоизоляция теплотрубок и основания в данном случае сыграла против их детища. Кулер тихий, но возможности модернизации невелики, что весьма удивляет, особенно с учетом его цены. И можно ли называть "бюджетным суперкулером" претендента, проигравшего нокаутом абсолютному чемпиону, горбатому как Квазимодо ?

"Для моддинга сойдет"

IFX-14 - в свое время Термалрайт создала "маленький" инженерный шедевр, который умеет удивлять даже спустя 14 лет после своего выхода. Люди до сих пор задают вопрос - "А есть ли кулер лучше, чем IFX-14 ?" Скоро мы это узнаем.

 


 Кулер BeQuiet Dark Rock Pro 4 на тестирование был предоставлен Kira625


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Теги

be quiet! dark rock pro 4 asus triton 88 msi x470 gaming plus ryzen 7 3700 pro thermalright ifx-14
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