Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
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Глядя на общее фото уже можно увидеть то общее, что их объединяет :
IFX-14 - Dark Rock Pro 4 - способ монтажа (при помощи фиксирующей упорной пластины) и способ фиксации вентиляторов
Dark Rock Pro 4 - Triton 88 - "модная шляпка" и крепление кастомных вентиляторов на радиаторе
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Но перед тем как мы перейдем непосредственно к сравнению и рассмотрению методики, мы проведем взвешивание участников.
Взвешивание
"Битва взглядов"
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Для установки кулеров 120х120х29 (а именно таковы размеры данных Нойзблокеров) пришлось выкрутить шурупы, фиксирующие "шляпу" у Дарк Рок Про 4
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и уже сквозь эти отверстия установить скобы от Мачо/Тру Спирита (т.к. родных скоб данного кулера "очень не хватает" ). Правда крепление все равно вышло хлипким.
|Параметры
|Asus Triton 88
|Thermalright IFX-14
|Be Quiet! Dark Rock Pro 4
|Габариты радиатора, мм
|112х125х153
|146х124х161
|136х146х163
|Масса радиатора, г
|765
|784
|855
|Типоразмер вентиляторов
|120/140
|120/140/150
|120/140
|Максимальное количество вентиляторов
|3
|3
|3
|Число вентиляторов в комплекте
|1
|0
|2
|Материал радиатора
|Алюминий
|Алюминий
|Анодированный алюминий
|Число ребер
|2х45
|2х54
|2х42
|Число и размер теплотрубок
|6х6мм
|4х8мм
|7х6мм
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Анодированная медь*
|Размер основания
|30х34
|40х40
|45х45
|Материал основания
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Медь с керамическим покрытием**
|Поддержка сокетов
|Интел: 775/1366
АМД:1207/АМ2-АМ4/FM1/ FM2(+)
|Интел:775/1366/2011(3)/2066/115х
АМД:754/939/АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4
|Интел:1366/2011(3)/2066/115х
АМД:АМ2(+)/АМ3(+)/АМ4/ FM1/FM2(+)
|Цена на момент релиза
|80$
|100-130$***
|100$
|Актуальность
|Avito/Ebay
|Avito/Ebay
|В продаже
*теплотрубки кулера и основание покрыты термостойкой краской, с содержанием керамических частиц, что должно увеличить КПД радиатора кулера
**керамическое покрытие достаточно устойчиво к агрессивным средам (которыми являются термоинтерфейсы и в особенности - жидкий металл), но имеет склонность к образованию сколов
***цена зависела от комплектации кулера
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Установка и тестирование
Первым на красный ринг поднимается претендент - Дарк Рок Про 4
По отпечатку видно, что у основания кулера завалены края. Крепление БиКвайет оказалось совместимо с креплением Термалрайт, поэтому планки для АМ3/3+/4 были установлены поверх данного крепления.
Крепление создает очень сильный прижим, после полного закручивания винтов крепления радиатор невозможно сдвинуть вокруг своей оси ни на миллиметр. Кулер большой, в полной сборке блокирует все 4 слота ОЗУ на стандартной АТХ плате. Поэтому память стоит устанавливать до полной сборки кулера (установки на него вентиляторов).
Вторым поднимается Тритон 88 - некогда известный как "бюджетный суперкулер". Некоторые называли его "IFX для бедных".
Данному участнику с такими задатками можно только посочувствовать. Но к сожалению, на всей линейке 88-х это было нормой.
Несмотря на то, что кулер также перекрывает все 4 слота ОЗУ, он обладает лучшей совместимостью с высокими планками памяти.
И последним на ринг поднимается абсолютный чемпион в супертяжелом весе - IFX-14. В сегодняшнем матче он участвует без дополнительного радиатора - IFX-10.
Чтобы установить кулер перпендикулярно ОЗУ я воспользовался планками крепления от Scythe Mugen 5 (Fuma 2). Использование данного крепежа, в сочетании с бэкплэйтом Термалрайт, оказалось куда удобнее стандартного , но остается риск перетянуть винты (М4х16).
Как мы видим, данный экземпляр обладает неплохим горбом (и это с учетом уже сошлифованного на 1мм основания), но доводка основания будет проводиться уже позже, как и подгонка современного бэкплэйта Термалрайт под возможность установки в него радиатора IFX-10.
С установленными вентиляторами кулер перекрывает все слоты ОЗУ.
Triton88 и IFX-14 проходили тестирование с вентиляторами Cougar Vortex CF-V12HP.Температура в помещении на момент тестирования составляла 23-24С.
Prime 95, 900 Об/мин,R7-3700Pro 3.6@4.4 PBO
IFX-14
Сводная таблица результатов в пассивном режиме
|Параметры
|BeQuiet! Dark Rock Pro 4
|Asus Triton 88
|Thermalright IFX-14
|t CPU oC ч/з 3 мин
|81
|79
|79
|t CPU oC ч/з 17 мин
|92
|95+
|95
|t CPU oC ч/з 27 мин
|93
|95+
|95
|t oC VRM
|69
|60
|63
|t oC подсокетного пр-ва
|61
|64
|61
|VID, среднее В, ч/з 20 мин
|0.92
|0.91
|0.937
|частота ЦП, среднее МГц
|3400
|3350
|3400
|тротлинг с зависанием
|+
|+++
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Результаты Тритона были весьма предсказуемы - в положении, перпендикулярном разъемам ОЗУ, тротлинг наступает на 7-й минуте, а если установить кулер параллельно - то на 10-й. Но сильнее всего удивили IFX-14 и DRP4 - причем ветеран очень приятно удивил своим результатом и это при том, что ему уже 14 лет, а вот претендент начинает удивлять в обратную сторону.
Cinebench R20
|Параметр
|BeQuiet Dark Rock Pro 4
|Asus Triton 88
|Thermalright IFX-14
|Температура оС min/max
|67/73
|68/82
|66/66
|Лимит, Вт
|88
|88
|88
ForHonor (1080р,Высокие) oC
|Параметр
|BeQuiet! Dark Rock Pro 4
|Asus Triton 88
|Thermalright IFX-14
|Бенчмарк (Вт/ оС)
|54Вт / 56 оС
|54Вт / 54 оС
|54Вт / 50 оС
|Игра
|50-60 оС
|48-56 оС
|46-54 оС
|Лимит, Вт
|41-52
|40-52
|40-54
Вместо заключения
Каждый читатель сделает свои выводы из этого пробного тестирования. Но если спросят меня, то :
Asus Triton 88 - в свое время этот клон IFX-14 стал воплощением понятия "бюджетный суперкулер". На текущий момент он вполне может использоваться и в современных сборках, как на Интел, так и на АМД, НО без разгона. У кулера есть несколько недостатков - малая площадь контактной поверхности + все 88-ые были горбатыми с завода.
Dark Rock Pro 4 - слишком слаб для суперкулера. К тому же с его конструкцией инженеры БиКвайет немного перемудрили - термоизоляция теплотрубок и основания в данном случае сыграла против их детища. Кулер тихий, но возможности модернизации невелики, что весьма удивляет, особенно с учетом его цены. И можно ли называть "бюджетным суперкулером" претендента, проигравшего нокаутом абсолютному чемпиону, горбатому как Квазимодо ?
"Для моддинга сойдет"
IFX-14 - в свое время Термалрайт создала "маленький" инженерный шедевр, который умеет удивлять даже спустя 14 лет после своего выхода. Люди до сих пор задают вопрос - "А есть ли кулер лучше, чем IFX-14 ?" Скоро мы это узнаем.
Кулер BeQuiet Dark Rock Pro 4 на тестирование был предоставлен Kira625
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