Тело спойлера

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version)

Процессор : Ryzen 7 3700Pro (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6@4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Мониторинг

HWMonitor 1.43

CapFrameX 1.56

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB (точный контроль оборотов + снятие температур с зоны VRM и подсокетного пространства)

Пирометр EKF MS6519B - снятие температурных данных с радиаторов

Нагрузка

Prime95 30.5

Cinebench R20

ForHonor (Uplay) - кампания за Рыцарей, первая и вторая миссии

В связи с переходом АМД в Зен2 на чиплеты





у данных процессоров сместилось пятно теплового контакта - секция, находящаяся непосредственно над CCD-чиплетом и секция/теплотрубки находящиеся над ними будут нагружены сильнее, нежели находящиеся над I/O-чиплетом.

Тестирование будет проводится в 2-х режимах : на 900об/мин и в пассивном.

Во время тестирования в пассивном режиме будут делаться замеры : средней части радиатора, теплотрубок, основания кулера, верхней части радиатора (в районе кончиков теплотрубок), зоны VRM (с обратной стороны материнской платы), подсокетного пространства.

Нагрузка будет создаваться :

-Прайм 95 - 20мин для каждого режима

-Сайнбенч - делаются 3 прогона и выбирается средний результат

-ForHonor - замер в бенчмарке + замер при прохождении первых 2-х глав в кампании за Рыцарей

После замены кулера проводилась замена термоинтерфейса с обезжириванием ЦП.

В зачетную таблицу пойдут не только температура, напряжение и частота, на которых работал процессор, но также и уровень лимита, температура VRM/подсокетного пространства.

Также приведу снимки биос-а, в котором ясно видно, что на некоторых материнских платах Р7-3700Про полностью заблокирован - по множителю, шине и по лимитам.

П.С. Обойти ограничение в 88Вт можно при помощи РВО, вот только PBO Enhanced 4(165Вт+) не по зубам воздушным системам охлаждения в рабочих приложениях (рендер).В тестировании было активировано РВО +LLC4.















