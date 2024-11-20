Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Таблица характеристик
- Конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Последний значимый релиз от Zalman мы с вами видели в 2019/20гг - когда вышли в продажу CNPS17X и CNPS20X. Несколько месяцев назад в продажу поступили новые модели - CNPS13X Black и CNPS14X DUO Black. И сегодня мы с вами протестируем новый двубашенный кулер - CNPS14X Duo Black. Посмотрим, чем новеньким сможет нас удивить Zalman.
Упаковка и комплектация
Кулер упакован в коробку бело-синего цвета с цветной печатью. На задней стороне указаны краткие технические характеристики радиатора и вентилятора.
Упаковка почти как в старых моделях - зажать(уложить) в демпфер и поместить в коробку.
Обратите внимание на новый бэкплэйт! Наконец-то в Залман смогли сделать что-то адекватное
Радиатор
Радиатор набран на 6-ти 6мм окрашенных никелированных теплотрубках. В каждой секции - 52 окрашенные алюминиевые пластины с межреберным расстоянием 1.9мм, толщина пластин - 0.4мм. Пластины крепятся на теплотрубках методом обжима. Вес радиатора - 825г.
Теплотрубки в основании скорее всего запрессованы - краска не дает возможности определить - есть пайка или нет.
Основание кулера никелированное, но при этом горбатое. Да, Залман стал выпускать откровенно горбатые кулеры.
Вентилятор
О вентиляторах Залман рассказано уже все, что только можно. Конкретно у данной пары можно выделить следующие плюсы:
- короткий шнур для подключения к гнезду (очень удобно, не болтается ничего лишнего)
- вентиляторы очень тихие даже на максимальных оборотах - почти как Noiseblocker eLoop. Их шум на 1900-2000об/мин не превышает 45дБА. Но могут встречаться паразитные призвуки (в зависимости от вашего экземпляра).
Установка и совместимость
Установка простая и интуитивно понятная, но есть отличия от кулеров других брендов - во время установки CNPS14X как бы висит в воздухе, постепенно опускаясь на процессор, в то время как кулеры других производителей во время закручивания винтов прижимной планки стоят на процессоре, в том числе и CNPS20X.
Клиренс по ОЗУ - до 44мм. Если ваши модули более высокие, то придется поднимать вентилятор.
Отпечаток на Райзен - кривой горб. Обратите внимание где находится пятно контакта - это пригодятся для понимания результатов. Внизу - отпечаток CNPS20X - как говорится почувствуйте разницу.
Отпечаток на 12700К - и снова косой горб.
Таблица характеристик
Конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Cокет 1700
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]
АМ4
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)
Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4
Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
ОЗУ: Corsair Vengeance LPX 2x8Gb 3200MHz cl16 [CMK16GX4M2B3200C16]
Общее железо:
Диск №2: Team Group GX2 2Tb SATA-3
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Zalman CNPS14X Duo Black, Deepcool AK620, Thermalright Peerless Assassin 120.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: при 1200 оборотах и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v2.12 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура окружающего воздуха - 22-23°С
К результатам тестирования новинки для сравнения эффективности будут добавлены результаты тестирования Deepcool AK620 и Thermalright Peerless Assassin 120.
Результаты тестирования
Prime95
Райзен 5800Х, максимальные обороты кулера - перегрев процессора на 6-й минуте с тротлингом. Помните про косой горб ? Вот вам и результат. Это на АМД.
Веселые результаты, не правда ли ? Особенно если учесть, что Zalman заявляет TDP для кулера на уровне 270Вт. Но горб на основании кулера съедает добрые 35% производительности.
Cyberpunk 2077
Мда... Давненько у нас не было настолько интересных результатов... Разница в 15°С в сравнении с Phantom Spirit 120SE (который тоже горбатый) - это уметь нужно выпустить такой "кусок алюминия". Но корейцы смогли.
Итоги
Итак. в этот раз корейцам таки удалось нас удивить. В плохую сторону. Испортить неплохой кулер - это нужно иметь талант, но он у корейцев из Zalman таки есть и в хороших объемах.
Плюсы:
- хорошие, тихие вентиляторы с коротким проводом (который абсолютно не мешает после установки системы охлаждения)
- интересный дизайн
- новый, качественный бэкплэйт
Минусы:
- посредственное качество сборки
- заваленное горбатое основание
- завышенная цена
- плохое соотношение Цена/Качество/Производительность
- очень посредственная производительность
К данной модели производителю стоило бы прикладывать набор напильников(наждачных камней), для шлифовки основания кулера и восстановления его ТТХ. Покупать только для проведения опытов.
Пишите в комментариях, что вы думаете о качестве новинки от корейцев.
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