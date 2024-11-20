Введение

Упаковка и комплектация

Радиатор

Вентилятор

Установка и совместимость

Таблица характеристик

Конфигурация и методика тестирования

Результаты тестирования

Итоги

Введение

Последний значимый релиз от Zalman мы с вами видели в 2019/20гг - когда вышли в продажу CNPS17X и CNPS20X. Несколько месяцев назад в продажу поступили новые модели - CNPS13X Black и CNPS14X DUO Black. И сегодня мы с вами протестируем новый двубашенный кулер - CNPS14X Duo Black. Посмотрим, чем новеньким сможет нас удивить Zalman.

Упаковка и комплектация

Кулер упакован в коробку бело-синего цвета с цветной печатью. На задней стороне указаны краткие технические характеристики радиатора и вентилятора.

Упаковка почти как в старых моделях - зажать(уложить) в демпфер и поместить в коробку.

Обратите внимание на новый бэкплэйт! Наконец-то в Залман смогли сделать что-то адекватное

На фото - бэкплэйт для CNPS17X(20X). Сколько эмоций вызывали подобные "кракозябры" !

Радиатор

Радиатор набран на 6-ти 6мм окрашенных никелированных теплотрубках. В каждой секции - 52 окрашенные алюминиевые пластины с межреберным расстоянием 1.9мм, толщина пластин - 0.4мм. Пластины крепятся на теплотрубках методом обжима. Вес радиатора - 825г.

Теплотрубки в основании скорее всего запрессованы - краска не дает возможности определить - есть пайка или нет.

Основание кулера никелированное, но при этом горбатое. Да, Залман стал выпускать откровенно горбатые кулеры.

Вентилятор

О вентиляторах Залман рассказано уже все, что только можно. Конкретно у данной пары можно выделить следующие плюсы:

- короткий шнур для подключения к гнезду (очень удобно, не болтается ничего лишнего)

- вентиляторы очень тихие даже на максимальных оборотах - почти как Noiseblocker eLoop. Их шум на 1900-2000об/мин не превышает 45дБА. Но могут встречаться паразитные призвуки (в зависимости от вашего экземпляра).

Установка и совместимость

Установка простая и интуитивно понятная, но есть отличия от кулеров других брендов - во время установки CNPS14X как бы висит в воздухе, постепенно опускаясь на процессор, в то время как кулеры других производителей во время закручивания винтов прижимной планки стоят на процессоре, в том числе и CNPS20X.

Клиренс по ОЗУ - до 44мм. Если ваши модули более высокие, то придется поднимать вентилятор.

Отпечаток на Райзен - кривой горб. Обратите внимание где находится пятно контакта - это пригодятся для понимания результатов. Внизу - отпечаток CNPS20X - как говорится почувствуйте разницу.

Отпечаток на 12700К - и снова косой горб.

Таблица характеристик

Конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Cокет 1700

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]

АМ4

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus, Socket AM4, BIOS - 7B79vAK2(Beta version)

Процессор :Ryzen 7 5800X 3.8-4.7GHz (Vermeer, L3 - 32Mb), PBO On, LLC4

Диск №1 : Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

ОЗУ: Corsair Vengeance LPX 2x8Gb 3200MHz cl16 [CMK16GX4M2B3200C16]

Общее железо:

Диск №2: Team Group GX2 2Tb SATA-3

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Zalman CNPS14X Duo Black, Deepcool AK620, Thermalright Peerless Assassin 120.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: при 1200 оборотах и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v2.12 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 22-23°С

К результатам тестирования новинки для сравнения эффективности будут добавлены результаты тестирования Deepcool AK620 и Thermalright Peerless Assassin 120.

Результаты тестирования

Prime95

Райзен 5800Х, максимальные обороты кулера - перегрев процессора на 6-й минуте с тротлингом. Помните про косой горб ? Вот вам и результат. Это на АМД.

12700К, нагрузка 220Вт - перегрев в течении минуты. Это на максимальных оборотах.

12700К,нагрузка 210Вт. Перегрев через 8мин на максимальных оборотах

12700К,нагрузка 190Вт, максимальные обороты - тест пройден без перегрева

12700К, нагрузка 190-195Вт, 1200об/мин - перегрев процессора через 8мин

Веселые результаты, не правда ли ? Особенно если учесть, что Zalman заявляет TDP для кулера на уровне 270Вт. Но горб на основании кулера съедает добрые 35% производительности.

Cyberpunk 2077

CNPS14X Duo Black 900rpm, 5800X

Phantom Spirit 120SE 900rpm, 5800X

CNPS14X Duo Black 900rpm, 12700K

Phantom Spirit 120SE 900rpm, 12700K

Deepcool AK620 900rpm, 12700K

Peerless Assassin 120 900rpm, 12700K

Мда... Давненько у нас не было настолько интересных результатов... Разница в 15°С в сравнении с Phantom Spirit 120SE (который тоже горбатый) - это уметь нужно выпустить такой "кусок алюминия". Но корейцы смогли.

Итоги

Итак. в этот раз корейцам таки удалось нас удивить. В плохую сторону. Испортить неплохой кулер - это нужно иметь талант, но он у корейцев из Zalman таки есть и в хороших объемах.

Плюсы:

- хорошие, тихие вентиляторы с коротким проводом (который абсолютно не мешает после установки системы охлаждения)

- интересный дизайн

- новый, качественный бэкплэйт

Минусы:

- посредственное качество сборки

- заваленное горбатое основание

- завышенная цена

- плохое соотношение Цена/Качество/Производительность

- очень посредственная производительность

К данной модели производителю стоило бы прикладывать набор напильников(наждачных камней), для шлифовки основания кулера и восстановления его ТТХ. Покупать только для проведения опытов.

Пишите в комментариях, что вы думаете о качестве новинки от корейцев.