Предисловие

Некоторое время назад в сети выходила целая пачка материалов по самой популярной мобильной донатной помойке - Genshin Impact. И сегодня на основе пары материалов с нашего ресурса

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мы проведем разбор - что именно недоговаривают "писатели в блог", создавая подобные материалы.

Ложные утверждения

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Чтобы лучше понять ложность этого утверждения, давайте сначала взглянем на последний аккаунт, который аффтор забросил

и заодно сравним его с моим текущим

Я специально скрыл Витую Бездну, чтобы некоторые читатели не пополнили Кольцо Татуина.

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Как видите - совсем небольшая разница, особенно если учесть СКОЛЬКО ресурсов уходит на прокачивание персонажа с 70 до 90лвл. Играю я куда меньше - с августа 2022г. Если вы покупаете платную часть Боевого Пропуска, то в награду получаете в 5 раз больше ресурсов, чем за бесплатную + примерно по 40 редких ресурсов прокачки талантов и 24 эпических (а это примерно две недели безостановочного фарма в Подземелье).

У Сёгуна Рэйден есть очень приятная пассивка - 50% скидка на прокачивание копий и одноручных мечей . Вот только получить Сёгуна очень сложно - это один из самых редких, требовательных к шмоту и один из самых желанных 5-звездочных персонажей (и самый сильный Электро-персонаж в игре, а может и вообще в игре). Недавно было официально анонсировано повышение уровня персонажей и оружия в игре до 100лвл. А это означает, что на прокачивание уровней вам потребуется от 500.000(91лвл) до 1.500.000(100лвл) голды. А для прохождения Бездны нужно 8 персонажей...

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Кэйа бегает быстрее...

На самом деле это не так. Мастером Экстренного Тактического Сдристывания является...

Малышка Саю. К тому же у нее есть весьма полезный талант - ее не боятся бабочки, птицы и животные ( и с ней их можно наловить вагон и тележку).

Со своим оппонентом я соглашусь только в одном - если вы играете в Геншин исключительно в Кампанию/Ивенты, то смысла в донате нет.

А если вы не только проходите Кампанию, но например ваша цель собрать и прокачать всех цыпочек до максимального лвл и одеть их в топ-шмот, то увы - без доната и задротства вам не обойтись. Здесь Геншин - одна из самых зверских игр, особенно если сравнивать с "Жопами Войны" (Nikke : Goddess of Victory)

В Nikke я играю всего 2 недели с небольшим

К примеру из специализированных кристаллов (Тетра/Пилигрим/Миссилис/Элизиум) можно создать андроида определенного класса, а если он у вас есть, то вы получаете осколок для повышения возможностей (эйдолон в Геншине/ХСР). Из неспециализированных кристаллов создаются рандомные андроиды. Кристаллы фармятся, а также покупаются за особую валюту. В Геншине и ХСР мы вряд ли такое увидим.

Если в Genshin Impact так называемые крутки имеют ценность, ибо на дороге не валяются где попало

За патч в Геншине вы можете получить 14400 примогемов или 90 круток. Этого явно не хватает для того, чтобы выбить ивентового персонажа и его 5-звездочное оружие по 5 раз. Да и навряд ли вы вообще сможете выбить ивентового персонажа вообще. А чтобы полностью раскрыть потенциал ивентового перса его нужно выбить 7! раз(персонаж + 6 звезд созвездия).

Вредные советы от сестры Чимбалини

Ах, да, в процессе игры постоянно были проблемы с "Морой" (золото), но эта проблема решилась само собой когда вспомнил про булыжники, каждый из которых содержит в себе примерно от 10000 до 30000 Моры

Самый быстрый способ нафармить голду - это выполнить квест Тавра в задании Тартальи( по его выполнении вы получите кошель с 35000 монет, после конвертации в Банке Северного королевства - 35 000 000). Второй способ - Цветы Богатства (отмечаются на карте кружком золотого цвета) - при использовании густой смолы дают 104 000 голды с куста, т.е. можно получить до 520 000 буквально за 5-10минут. А булыжники - это способ медленно наполнить тощий кошель.

Следует начать отмечать объекты на интерактивной карте с самого начала игры, за исключением постоянно восстанавливающихся спустя некоторое время (артефакты, кулинарные ингредиенты и т.п.).

Интерактивная карта не синхронизируется с вашей картой в игре - учтите это прибегая к этому совету. К тому же точность у нее +/- километр.

В первую очередь нужно собирать Анемокулы/Геокулы прокачивая статуи Архонтов, это значительно увеличит запас выносливости персонажа и ускорит прохождение игры в целом.

В первую очередь открывайте Статуи Архонтов / телепорты - как для быстрого перемещения, так и для беспроблемного фарма.

При нехватке моры есть смысл целенаправленно начать исследовать Сумеру, там много камней с морой разбросано по локациям.

Про это я уже писал выше - лучше начните фармить Цветы Богатства - заодно выполните достижение на 800 цветов.

В Руководстве Путешественника есть все необходимое, что позволит вам быстро получить как опыт, так и ресурсы (если вы подружитесь с этой хорошей маленькой книжкой).

Также быстро получить ресурсы можно в Тестовом Испытании персонажа - заодно и пощупать нового или давно заинтересовавшего вас персонажа.

Так что люди жалующиеся на "донат", просто потому что хотят получить всех персонажей без труда, но не могут обвиняя во всех проблемах игру и её разработчиков...

Вот только за платную часть Боевого Похода отсыпают раз в 5-6 больше ресурсов, чем за бесплатную + 10 ивентовых круток (которые еще нужно нафармить).

Конечно можно и без этого обойтись в по-сути соло-игре.

Но как быть с фармом особых реагентов, которые падают только с боссов ? Особенно если у тебя 2-4 бойца, а реагенты нужны с одного и того же босса для поднятия талантов 7+ ? Ведь падает он только по 1-2 штуке в неделю и только один раз. Вот она - боль Геншина.

Если вы действительно хотите получить удовольствие от игры - не читайте никаких руководств по ней, отключите мультиплеер и доступ в вашу игру и просто наслаждайтесь самым лучшим прохождением игры в мире. А посмотреть и поизучать в Тейвате будет чего.

На сайте игры, где заседает сообщество я был всего-лишь пару раз - особо полезной информации там мало, а "фарм форума" ради форумных плюшек - это не мое.

P.S. Прежде чем обращаться к руководству всегда обращайте внимание насколько полно автор знает мир игры. И как часто он в нее играет.