Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Правда и ложь о Genshin Impact

Сегодня на основе нескольких материалов, опубликованных в сети, мы с вами разберем, что недоговаривают некоторые "писатели в блог", а также что является правдой и ложью об игре Genshin Impact.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Предисловие

 Некоторое время назад в сети выходила целая пачка материалов по самой популярной мобильной донатной помойке - Genshin Impact. И сегодня на основе пары материалов с нашего ресурса

реклама



мы проведем разбор - что именно недоговаривают "писатели в блог", создавая подобные материалы.

Ложные утверждения

реклама



Чтобы лучше понять ложность этого утверждения, давайте сначала взглянем на последний аккаунт, который аффтор забросил

 и заодно сравним его с моим текущим

Я специально скрыл Витую Бездну, чтобы некоторые читатели не пополнили Кольцо Татуина.

реклама



  Как видите - совсем небольшая разница, особенно если учесть СКОЛЬКО ресурсов уходит на прокачивание персонажа с 70 до 90лвл. Играю я куда меньше - с августа 2022г. Если вы покупаете платную часть Боевого Пропуска, то в награду получаете в 5 раз больше ресурсов, чем за бесплатную + примерно по 40 редких ресурсов прокачки талантов и 24 эпических (а это примерно две недели безостановочного фарма в Подземелье).

  У Сёгуна Рэйден есть очень приятная пассивка - 50% скидка на прокачивание копий и одноручных мечей . Вот только получить Сёгуна очень сложно - это один из самых редких, требовательных к шмоту и один из самых желанных 5-звездочных персонажей (и самый сильный Электро-персонаж в игре, а может и вообще в игре). Недавно было официально анонсировано повышение уровня персонажей и оружия в игре до 100лвл. А это означает, что на прокачивание уровней вам потребуется от 500.000(91лвл) до 1.500.000(100лвл) голды. А для прохождения Бездны нужно 8 персонажей...

реклама



Кэйа бегает быстрее...

На самом деле это не так. Мастером Экстренного Тактического Сдристывания является...

  Малышка Саю. К тому же у нее есть весьма полезный талант - ее не боятся бабочки, птицы и животные ( и с ней их можно наловить вагон и тележку).

 Со своим оппонентом я соглашусь только в одном - если вы играете в Геншин исключительно в Кампанию/Ивенты, то смысла в донате нет.

  А если вы не только проходите Кампанию, но например ваша цель собрать и прокачать всех цыпочек до максимального лвл и одеть их в топ-шмот, то увы - без доната и задротства вам не обойтись. Здесь Геншин - одна из самых зверских игр, особенно если сравнивать с "Жопами Войны" (Nikke : Goddess of Victory)

В Nikke я играю всего 2 недели с небольшим

  К примеру из специализированных кристаллов (Тетра/Пилигрим/Миссилис/Элизиум) можно создать андроида определенного класса, а если он у вас есть, то вы получаете осколок для повышения возможностей (эйдолон в Геншине/ХСР). Из неспециализированных кристаллов создаются рандомные андроиды. Кристаллы фармятся, а также покупаются за особую валюту. В Геншине и ХСР мы вряд ли такое увидим.

Если в Genshin Impact так называемые крутки имеют ценность, ибо на дороге не валяются где попало

За патч в Геншине вы можете получить 14400 примогемов или 90 круток. Этого явно не хватает для того, чтобы выбить ивентового персонажа и его 5-звездочное оружие по 5 раз. Да и навряд ли вы вообще сможете выбить ивентового персонажа вообще. А чтобы полностью раскрыть потенциал ивентового перса его нужно выбить 7! раз(персонаж + 6 звезд созвездия).

  Вредные советы от сестры Чимбалини

Ах, да, в процессе игры постоянно были проблемы с "Морой" (золото), но эта проблема решилась само собой когда вспомнил про булыжники, каждый из которых содержит в себе примерно от 10000 до 30000 Моры

 Самый быстрый способ нафармить голду - это выполнить квест Тавра в задании Тартальи( по его выполнении вы получите кошель с 35000 монет, после конвертации в Банке Северного королевства - 35 000 000). Второй способ - Цветы Богатства (отмечаются на карте кружком золотого цвета) - при использовании густой смолы дают 104 000 голды с куста, т.е. можно получить до 520 000 буквально за 5-10минут. А булыжники - это способ медленно наполнить тощий кошель.

Следует начать отмечать объекты на интерактивной карте с самого начала игры, за исключением постоянно восстанавливающихся спустя некоторое время (артефакты, кулинарные ингредиенты и т.п.).

Интерактивная карта не синхронизируется с вашей картой в игре - учтите это прибегая к этому совету. К тому же точность у нее +/- километр.

В первую очередь нужно собирать Анемокулы/Геокулы прокачивая статуи Архонтов, это значительно увеличит запас выносливости персонажа и ускорит прохождение игры в целом.

В первую очередь открывайте Статуи Архонтов / телепорты - как для быстрого перемещения, так и для беспроблемного фарма.

При нехватке моры есть смысл целенаправленно начать исследовать Сумеру, там много камней с морой разбросано по локациям.

Про это я уже писал выше - лучше начните фармить Цветы Богатства - заодно выполните достижение на 800 цветов.

В Руководстве Путешественника есть все необходимое, что позволит вам быстро получить как опыт, так и ресурсы (если вы подружитесь с этой хорошей маленькой книжкой).

  Также быстро получить ресурсы можно в Тестовом Испытании персонажа - заодно и пощупать нового или давно заинтересовавшего вас персонажа.

Так что люди жалующиеся на "донат", просто потому что хотят получить всех персонажей без труда, но не могут обвиняя во всех проблемах игру и её разработчиков...

  Вот только за платную часть Боевого Похода отсыпают раз в 5-6 больше ресурсов, чем за бесплатную + 10 ивентовых круток (которые еще нужно нафармить).

   Конечно можно и без этого обойтись в по-сути соло-игре.

  Но как быть с фармом особых реагентов, которые падают только с боссов ? Особенно если у тебя 2-4 бойца, а реагенты нужны с одного и того же босса для поднятия талантов 7+ ? Ведь падает он только по 1-2 штуке в неделю и только один раз. Вот она - боль Геншина.

  Если вы действительно хотите получить удовольствие от игры - не читайте никаких руководств по ней, отключите мультиплеер и доступ в вашу игру и просто наслаждайтесь самым лучшим прохождением игры в мире. А посмотреть и поизучать в Тейвате будет чего.

  На сайте игры, где заседает сообщество я был всего-лишь пару раз - особо полезной информации там мало, а "фарм форума" ради форумных плюшек - это не мое.

P.S. Прежде чем обращаться к руководству всегда обращайте внимание насколько полно автор знает мир игры. И как часто он в нее играет.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры genshin impact мобильные игры free-to-play hoyoverse
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
9
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
6
В конце весны россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
2
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
В РФ представили тяжелый дрон Х-89, при собственной массе в 15 кг он поднимает 12 кг
+
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
4
К 2041 году в Сибири построят новую атомную электростанцию суммарной мощностью 2 510 МВт
+
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
5
НАСА: даже космическому телескопу «Джеймс Уэбб» будет трудно найти пригодные для жизни планеты
+
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Ростех продемонстрировал улучшенный комплекс обнаружения атакующих ракет
+
Совместный бренд Geely и Volvo анонсировал свой первый полностью электрический седан Zero
+
БАМ продолжает свое успешное развитие, добавляя десятки километров новых основных путей
1
Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен 50-Мп ISOCELL GN3 в качестве основного сенсора
1
Исследование предсказывает мегаземлетрясение магнитудой 9 баллов на западном побережье США
+
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
4

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
+
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
9
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
5
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
13
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
6
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
22
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
5
О Петербургском международном экономическом форуме
12
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
3
Главы МИД Турции и Китая обсудили "уйгурский вопрос" и желание Анкары присоединиться к БРИКС
2

Сейчас обсуждают

PanzerK
13:38
Хоть бы оболочку прилепили - аля винда, а так как бы чем он отличается от прочего китайского шлака?
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
Uralskij Tip
13:35
RX580 нервно курит со своими глючными драйверами, более слабым видеоядром и бесполезными 8GB, как в общем и вся продукция от АМуДэ
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Колючка
13:32
Посоны, поздравляю с очередной писаниной по мотивам видоса с канала, давно уличённого во лжи!
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
si-cat
13:27
Не стоил 2ТБ в прошлом годе 7К - не звизди. Разве что с помойки :)))
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
Китя
13:24
https://www.youtube.com/watch?v=6tz--XPH-DY&t=5s
Президент Украины Зеленский продолжает свое турне по зарубежью
Alxndr
13:21
"Но если рубль будет укрепляться или хотя бы держаться на нынешнем уровне, есть шансы на небольшое удешевление компьютерных комплектующих." ------ Опус от очередного мамкиного оналитега, или жителя с ...
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
Китя
13:18
За Путина всё голосовали кого не спроси и сам за него голосовал. Если знал как он поднял экономику дороги, школы, сады, больницы, дома строят высотки у моего дома строят 26 этажный дом. Так что не пук...
Президент Украины Зеленский продолжает свое турне по зарубежью
usr721
13:11
Тоже, как минимум, с не меньшей долей уверенности, можно сказать и о СУ-57.
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
Чaтo- - - - Бoт
13:10
>RAFAEL C-DOME стал в Израиле аналогом «Железного купола» для защиты морских объектов Т.е. этот их RAFAEL C-DOME такой же дырявый, как и Iron Dome?
RAFAEL C-DOME стал в Израиле аналогом «Железного купола» для защиты морских объектов
Чaтo- - - - Бoт
13:07
Что-то видок на картинке у этого поюзанного преза совсем протухший.
Президент Украины Зеленский продолжает свое турне по зарубежью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем