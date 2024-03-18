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Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720

Сегодня у нас на обзоре флагманская модель линейки Frozn от ID-Cooling - претендент на звание "Суперкулер" FROZN A720.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Таблица сводных характеристики
  • Конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

  Как вы уже наверное могли заметить, некоторые ресурсы таки успели выпустить хвалебные рецензии на "флагманскую" модель линейки FROZN от ID-Cooling. И сегодня вас ждет самый честный и непредвзятый обзор со сравнением с несколькими моделями от оппонентов, такими как - Thermaltake Toughair 710, Thermalright Phantom Spirit 120 SE и конечно же с лучшим бюджетным суперкулером последних 3-х лет - Thermalright Frost Spirit 140.

Упаковка и комплектация

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  Данный "суперкулер" (как его уже окрестили в Сети) поставляется в коробке из тонкого картона. Оформление упаковки характерно для всех продуктов компании ID-Cooling - сочетание черного и оранжевого. Обратите внимание, что на упаковке больше не указывается ТДП кулера (зато он есть на сайте в спецификациях).

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  После открытия и частичной распаковки мы понимаем, что перед нами продукт эконом-класса и ждать особых чудес от него не стоит.

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   В коробке с аксессуарами нас ожидает все необходимое. для установки на актуальные сокеты.

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  Но обратите внимание на стойки - они на литниках, а внутренние выемки сделаны под резиновые втулки.


Радиатор

   Радиатор симметричный, двухсекционный, набран 50-тью пластинами из окрашенного алюминия толщиной 0.4мм с межреберным интервалом 1.9мм в каждой секции. Пластины просто обжаты на 7-ми 6мм окрашенных теплотрубках.

  6 нижних ребер укорочены, для лучшей совместимости с ОЗУ, но высота в 58мм(до длинного ребра) все же недостаточна - у Frost Spirit 140 это расстояние составляет 68мм.

  Радиатор, для своего класса, имеет самый базовый набор оптимизаций. Теплотрубки расположены вразбежку, но расстояние между ними невелико (так что скорее всего это не даст большого эффекта).

  Основание имеет конус, качество обработки - посредственное. !!!От прикладывания штангенциркуля на никелированном основании кулера появились царапины!!!

  Так как о пайке в основании ничего не упоминается на сайте, то будем считать, что трубки в основании просто запрессованы (пока не поступит иная информация от производителя). К тому же из-за краски нельзя определить - есть пайка или нет.

Вентилятор

  В комплекте идут два 9-лопастных 140мм вентилятора с креплением под 120 на гидродинамическом подшипнике. Вентиляторы одни из самых шумных, что мне встречались, по шуму они могут поспорить с таким турбовентилятором, как TY-143 (но при этом сильно уступают ему в эффективности).

Установка и совместимость

   Установка кулера в целом простая и интуитивно понятная, а для новичков есть хорошо иллюстрированное руководство.

  Как видно из отпечатка - основание у кулера выпуклое.

  Кулер перекрывает все 4 слота ОЗУ. Под его радиатор можно установить только модули с низкими радиаторами, в противном случае высота радиатора сразу увеличится до 170-175мм. Мои модули Ренегад имеют высоту 44мм.

Таблица сводных характеристик

Наименование ID-Cooling FROZN A720 Black Thermaltake Toughair 710 Thermalright Frost Spirit 140 Thermalright Phantom Spirit 120 SE
Габариты радиатора ДхШхВ 150х142х161 147х149х165 121х140х158 125х110х154
Масса радиатора, г 1005 938 978 816
Размер вентилятора 140х140х26 140х140х26 120х120х26 + 140х152х27 120х120х26
Материал радиатора Окрашенный алюминий Никелированный алюминий Никелированный алюминий Никелированный алюминий
Число ребер 2х50 2х54 2х58 2х51
Толщина ребер 0.4мм 0.45мм 0.4мм 0.4мм
Межреберное расстояние, мм 1.9 1.6 1.6 1.9
Число теплотрубок 7х6мм 7х6мм 4х8мм AGHP gen2/gen3 7х6мм AGHP gen4
Материал теплотрубок Окрашенная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 50$ 90$ 40$ 40$
Розничная цена 4800-7500руб 7500-9200руб 4500-6500руб 4200-5200руб

Конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204

Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb), лимиты сняты

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3

ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb, EVGA RTX3070 XC3 Ultra

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения :  ID-Cooling FROZN A720, Thermaltake Toughair 710, Thermalright Frost Spirit 140, Thermalright Phantom Spirit 120 SE.

Мониторинг

HWMonitor 1.48

CapFrameX 1.6.0

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Шумомер - Мегеон 92130

Нагрузка

Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX  на протяжении 20мин: при 1200 оборотах и минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.

Температура окружающего воздуха - 22-23°С

Результаты тестирования

Prime95

ID-Cooling FROZN A720 1700об/мин

ID-Cooling FROZN A720 1200об/мин


  Комментарий к данной ситуации напрашивается только один - "ЧТО ЭТО ЗА КУСОК АЛЮМИНИЯ ?!" И ЭТО сейчас называют топ-кулером в категории 5500-7500р ?! Facepalm...

Cyberpunk 2077Thermaltake Toughair 710 900об/мин

Frost Spirit 140 900об/минPhantom Spirit 120SE 900об/мин

FROZN A720 900об/мин

и это тоже FROZN A720 при 900об/мин

  И окончательная расстановка сил в одной из самых процессорозависимых игр. Последний гвоздь в крышку гроба претензий на звание "Суперкулер" для новичка - слишком уж большая дельта температур, в сравнении с остальными участниками.

Итоги

  Общие впечатления от новинки можно выразить фразой - "Факир был пьян и фокус не удался".

Плюсы :

- Новинка, на какое-то время поднимет интерес к продажам кулеров и к их тестам

- Компания по-тихоньку эволюционирует в плане установочного комплекта

- Хороший повод для возобновления холиваров Id-Cooling vs Thermalright

Минусы :

- В целом упало качество сборки

- Завышенная цена

- Высокий уровень шума

- Худшее соотношение Цена/Качество/Производительность

- В категории 4700-7500руб есть более производительные модели 

- По результатам тестов с различных ресурсов максимальный ТДП составляет 240Вт, что сильно далеко от заявленных 300Вт.

  Лично у меня создалось впечатление, что передо мной SE-207-XT на стероидах, но с той же производительностью. Откровенно печально наблюдать, что третий год подряд звание Лучшего Бюджетного Суперкулера удерживает Thermalright Frost Spirit 140, а Лучший Кулер для Игрового ПК - Thermalright Phantom Spirit 120 SE. Что говорит нам о том, что у инженеров конкурирующих с Thermalright компаний закончились идеи.

  Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу новинки, какой кулер стоит в вашем ПК и какой вы бы хотели купить.

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тест и обзор thermalright phantom spirit 120 se thermalright frost spirit 140 thermalright phantom spirit 120 evo thermaltake toughair 710 id-cooling frozn a720
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