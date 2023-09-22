Несколько дней назад на нашем ресурсе вышла одна незаметная (для всего мира) заметка, но бдительные очи Всемирной Лиги Правдорубов не смогли пройти мимо нее. И буквально несколько часов назад на нашем ресурсе появился плод трудов представителя данной лиги

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На текущий момент автор опуса изменил заголовок, но именно исходный вариант открывает нам истину

Ну что же, одевайте ваши костюмы химзащиты - ибо сейчас мы с вами разберем сей "шедевр нефанатской мысли", а после его разбора вы узнаете, почему некоторых "нефанатов амд" принято называть "амудятел".

Полная техническая безграмотность

Итак, перед вами на скрине вверху основная причина, почему появился тот опус на главной. По ссылке на скрине в его "статье" он ссылается на тест в ... Fire Strike Extreme! где идет запредельная нагрузка и карта работает на предельных частотах ГПУ/Видеопамяти. Заметьте - ни одного скрина с потреблением в играх! К тому же автор явно не в курсе, что максимально допустимый ТДП и реальное потребление - это две большие разницы, как говорят в Одессе на Привозе.

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Cyberpunk 2077 - 4K/Высокие

Обратите внимание, что GTX1080Ti ROG Strix ( у которой в БИОС лимит ТДП можно поднять с 350 до 400+ Вт) в игре в разрешении 4К потребляет всего-лишь 220-240Вт (это без андервольта, а с ним - не более 180Вт).

Ratchet&Clank: Rift Apart - 1080р/Ультра

Ой, да как же так - карта, которая должна жрать до 220Вт, потребляет всего-лишь 140-160Вт? Непорядок!!!Жульничество!!!

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Обратите внимание - тут нет буквы "Х". Но карта все равно неплохая, к тому же досталась новой за 65000

Обратите внимание, что у "нефаната" была точно такая же карта, но по его же словам он сделал даунгрейд в производительности из-за того, что не умел обращаться с железом ( и подбирать его). А уже в следующем предложении он говорит, что 7900ХТ превосходит 3080 аж на 70% по производительности( пруфов как всегда не будет - Адептам Лизы нужно верить на слово). Но лжецом и подтасовщиком он называет меню. Ню-ню.

"Расскажите мне об аццких температурах - я скучаю..."

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Самая высокая температура, что я видел у 3080 в 4К - это 68С,а с лучами - 72С. Еще наш маленький лжец забывает одно "НО" - RTX3000 умеют в трассировку, а вот RX7000 - нет (ибо при включении лучей они превращаются в жалкое посмешище).

Чтобы играть в 4К нужно не только иметь финансовые возможности, но также хорошо знать матчасть - как подбирать и настраивать "железо" и тем более как настраивать воздушные потоки. Если у вас есть только первое (деньги), но нет второго и третьего - даже и не пробуйте 4К-гейминг.

Незнание истории софта и гейминга

Аффтор в своей заметке напирает на Crysis, хотя я на самом деле имел ввиду совсем другой случай:

Sacred 2 - "Попробуй запусти меня на затычке от AMD"

Если же ваша память ограничивается только "Крузисом" - мне вас искренне жаль... В свое время в 2013г автор поимел несколько сеансов отборного железного секса, достойного лучших порностудий мира, в попытках установить Sacred 2 на компьютер с HD7750... Пришлось прибегнуть к помощи знакомого с картой Нвидиа - иначе никак. И да - в этой игре PhysX реализован на высшем уровне, если игре немного подтянуть текстуры при помощи ИИ то ее будет не отличить от релизов 2020-2023г. Эта игра фактически была эксклюзивом Nvidia и демонстрировала ее технологии. Но нефанатам это неинтересно ибо их интересует совсем другое...

Все так делают и мы так сделали...

Если внимательно прочитать сей пост, то выходит, что у такого бедного гаражного кооператива, как AMD не нашлось видеокарты 4-х летней давности за 499 баксов ? Это написано на полном серьезе ? Я понимаю, если бы Nvidia показала прогресс в сравнении с RTX2070( что она кстати регулярно делает - сравнивая карты своих предыдущих поколений). Но мы еще ни разу не видели "А какой прирост будет, если я перейду с RX5600 на RX7700(7800)?" И уж тем более нет сравнений с легендарной и непотопляемой RX588 (которая наверное в компудахтере у каждого школьника).

Вот что реально интересует простой народ, а не клоунада перед инвесторами.

Почему профессионалы выбирают Nvidia и Intel

Насколько видеокарты AMD дешевле - настолько же и хуже их техподдержка. Далеко ходить не надо - в 2016г вышел командный шутер Овервотч в котором у видеокарт AMD были серьезные проблемы с драйверами (черный экран, вылеты на рабочий стол, зависание системы). И да - это была проблема видеодрайвера (проблему признала сама АМД). Вот только на ее решение у нее ушло 4.5 года! Зато видеокарты дешевые! К слову чтобы нормально играть в Овервотч мне в 2018-19гг пришлось перебрать не менее 12-15 версий драйверов!

Phenom ll x4 945 3.8GHz + 2х8Gb 1600-10 + RX460 Nitro. 1080p High-Medium

Разгон видеопамяти у затычки 464 имел смысл только с ФХ. Дно оно и есть дно, тем более PCI-e x8

Когда в 2019г возникла массовая проблема у видеокарт Nvidia и в том числе вылезли проблемы у в/к профессионального и высшего игрового сегмента (на форуме ТехПоддержки Nvidia был вагон жалоб) то проблема была решена в течении недели.

Когда выяснилось, что эксклюзив АМД (известный как Звездополье(Starfield) ) не поддерживает видеокарты Интел ARC ( и в сети начали появляться возмущенные возгласы), то компания Интел за 2 недели добавила в драйвера поддержку этого "эксклюзива" и на текущий момент активно фиксит проблемы. Кстати в следующем году ожидается выход видеокарт ан архитектуре Battle Mage (жду с нетерпением).

А если повернуться в сторону профессиональной деятельности (обработка видео, создание спецэффектов, создание контента) то тогда тем более станет понятно ПОЧЕМУ видеокарты АМД дешевле, чем аналогичные продукты от Нвидиа и Интел.

Вот когда АМД запилит своим "продуктам" такую же поддержку в профессиональном софте и кодеками - вот тогда и будете сравнивать видеокарты по ценовому сегменту. А на текущий момент даже днищенские RTX3060 / RTX4060 / ARC A750 для профессионалов куда ценнее, чем "супер-топ от АМД" ибо железо ускоренное кодеками куда лучше, чем тупая мощь без поддержки софтом. А если еще проще, то в Adobe Premiere даже такая дно-связка, как Celeron+A750 всухую выиграет у Threadrippera+RX7900XTX. Поэтому АМД остается только демпинговать.

У Киберпанка отличная оптимизация ПК-версии еще с релиза. Играю с 10.12.2020 (т.е. с момента старта игры - да, я из тех, кто предзаказывал ее)

12.12.2020г Киберпанк2077 4К/Средние

Ммм, обвинения в непрофессионализме...

Ждем повторения его слов про тазорукость. Пруфы обязательны. А из данных графиков вы можете видеть посредственную производительность процессоров АМД на ядро.

NB! 40% от всех серверов в мире (причем самых быстрых) принадлежат компании Amazon и их процессоры разработаны на архитектуре ARM. На текущий момент Амазон выпускает уже третье поколение серверов, которые являются их собственной разработкой. Компания Apple также будет переходить на сервера на архитектуре ARM собственной разработки.

Но зачем все это знать нефанату - наброс ради срача ведь куда важнее, не правда ли ? Вот именно поэтому мы и называем бомбящих нефанатов амд - "амудятлами".

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Этот панорамный снимок сделан 8 лет назад в Кузбассе. Будем надеяться, что сила Льда и Мороза, запечатленная на нем поможет некоторым "нефанатам амд" охладить не только их "украшения трона", но и выбросы из их ПК (для этого установите снимок на Рабочий стол как обои).