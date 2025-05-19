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Как советский «Буран» противостоял Space Shuttle и стал прологом к российскому гиперзвуку

Почти 50 лет со дня полета единственного в истории космического аппарата, совершившего полностью автоматическую посадку. Но знаете ли вы, что его создание едва не поставило крест на лунной программе СССР, а его технологии до сих пор опережают время?
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«Ответ Шаттлу»: почему СССР рискнул всем


В 1976 году США представили Space Shuttle — многоразовый корабль, способный нести ядерное оружие. Советское руководство восприняло это как угрозу. Ответ должен был быть молниеносным. Но как создать аналог, когда ресурсы истощены лунной гонкой, а Королёва уже нет в живых?  

Генеральный конструктор Валентин Глушко, сменивший на этом посту легендарного Королёва, получил приказ: сделать шаттл, который превзойдет американский. И Глушко не подвёл, но проект «Энергия-Буран» стал самой дорогой программой СССР — на него потратили 14,5 млрд рублей (это около $20 млрд по сегодняшнему курсу). Для сравнения: Shuttle обошёлся США в $10 млрд. Но в чём же заключается секрет «Бурана», заставивший Запад содрогнуться?  

Что скрывали чертежи

«Буран» внешне напоминал американский челнок, но внутри это была радикально иная машина. Главное отличие — полная автоматизация. В 1988 году он взлетел, выполнил два витка вокруг Земли и сел с отклонением всего на 5 метров от расчётной точки. Shuttle же, так и не смог повторить этого даже с пилотами.  

Но главный прорыв — ракета-носитель «Энергия». Она могла выводить на орбиту до 100 тонн груза (против 24 тонн у Shuttle) и, в отличие от американского чуда, не зависела от собственных двигателей челнока. Её универсальность позволяла запускать не только «Буран», но и, скажем так, всякие разные интересные грузы военного назначения.  

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Инженеры скрывали: «Энергия» проектировалась как оружие. Из рассекреченных уже в современной России документов следовало, что она могла нести лазерную пушку «Скиф» для поражения спутников. Однако в 1987 году первый запуск «Скифа» провалился и аппарат сгорел в атмосфере. Но тогда ещё разработчики не догадывались о грядущем…

Почему Глушко победил, но проиграл

Глушко, как когда-то Челомей, перехватил инициативу у конкурентов. Его КБ «Энергия» отобрало проект у КБ Мясищева, которое предлагало более дешёвый, но менее мощный челнок. И тем не менее этот триумф «Бурана» стал его лебединой песней. После первого полёта программу заморозили: СССР уже трещал по швам. А в 2002 году единственный летавший «Буран» разрушился под обрушившейся крышей ангара. Казалось, эпоха закончилась. Но технологии «Энергии» не канули в небытие, точнее не все.

Например, двигатели РД-170 от «Энергии» до сих пор считаются эталоном надёжности. Их модификации стоят на американских Atlas V и турецких ракетах. А система автоматической посадки «Бурана» легла в основу российского беспилотника «Охотник».  

Но самое важное, «Энергия» доказала: СССР мог создавать носители, недоступные даже NASA. Сегодня «Роскосмос» возрождает идеи Глушко в проекте «Енисей» — новой сверхтяжёлой ракете. Возможно, именно она доставит россиян на Луну, отомстив за закрытую программу 1970-х.  

 Как «Буран» проложил путь гиперзвуку  

Технологии космического челнока «Буран», стали фундаментом для гиперзвукового «Циркона». Ключевым прорывом оказалась теплозащита: 38 тысяч уникальных кварцевых плиток, выдерживающих 1650°C, эволюционировали в керамику с углеродными нановолокнами способную работать при 2000°C. Алгоритмы управления «Бурана», позволявшие челноку ориентироваться по звёздам в плазменном коконе, легли в основу ГЛОНАСС-независимого наведения, которая корректирует траекторию по магнитным аномалиям Земли. 

РД-170 — самый мощный ЖРД своего времени — вдохновил на создание прямоточных установок, где ионизированный воздух стабилизируется магнитными полями, как в экспериментах для челнока. Топливная смесь разработанная для экстренных манёвров «Бурана», стала основой гиперзвуковой тяги, а система охлаждения бортовых компьютеров челнока обеспечивает охлаждение ракеты, отводя тепло через циркулирующее топливо. Эти инновации, рождённые в эпоху космической гонки, позволили России первой достичь 9 Махов.  

«Мозги» «Бурана» — компьютер «Аргон-16» — заложен в основу искусственного интеллекта «Циркона». Алгоритмы, просчитывавшие 5 сценариев полёта для челнока, теперь анализируют 3D-карты целей, перестраивая траекторию за 0,8 секунды. При этом, даже рассекреченные архивы программы «Буран» не помогли Западу: как признали в ЦНИИмаш, их попытки скопировать технологии напоминают «погоню за тенью». Россия же, сохранив связь эпох, превратила советские наработки в гиперзвуковую реальность.

 

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