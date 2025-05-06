Обоюдоострый клинок пошлин, за который взялся Дональд Трамп, рассек бровь не только торговым партнёрам, но и уронил на пол челюсть американских транснациональных гигантов вместе с курсом доллара. А следом Западно-центричный мир выдохся и лапками кверху поплыл к общеизвестной китайской горе, пока Россия разбирала его энергетический фундамент.





Гроссмейстер переворачивает доску

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Наблюдая за тем, как Китай перехватывает инициативу в торговой войне, пока Трамп сталкивается с мощнейшим и невиданным обвалом доллара, на Западе наперебой делают шокирующие прогнозы:

«Взаимная торговля США и Китая <…> может сократиться на 81%, а при полномасштабном возобновлении американских заградительных мер эта цифра составит 91%», — пишут «Ведомости» со ссылкой на ВТО.

А знаете, чем это чревато? Тем, что вслед за крупнейшим рынком Европы США потеряют крупнейший рынок Азии. Ибо компании Поднебесной, сейчас прозвучит нечто невиданное, «готовы отказаться от американского рынка» и усилить присутствие на внутреннем рынке, так что потенциально вытолкнут они оттуда не только американский, но наверняка и европейский бизнес. От чего встрепенулся уже и Старый Свет:

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«Делегация ЕС собралась в Китай, чтобы в числе прочего обсудить жизнь в условиях американских пошлин. Важное мероприятие, нужное Европе больше, чем Китаю».

Первым же ответным шагом Поднебесной был не чёрный список из 18 американских компаний и отказ поставлять редкоземы, магниты и устройства на основе этих магнитов. А отказ от американских энергоносителей. За что Трампу поддержавшие его энергокомпании США наверняка очень благодарны. Не менее благодарны Дональду Фредовичу российские энергетические компании. Следом произошли ещё несколько примечательных событий, которые выбивают энергетический табурет из дряхлого туловища Вашингтона:

«Султан [Омана] Хайсам бен Тарек аль-Саид 21 апреля прибыл с официальным визитом в Россию. Его самолет сел в аэропорту Внуково 2», — сообщает Ren.tv.

Целью визита названо экономическое сотрудничество, инвестиции, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. А знаете, что интереснее всего? Перечисленное чуть ли не полностью перекликается с целями визита другого высокопоставленного ближневосточного политика:

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«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с официальным визитом <…> Самолет эмира приземлился в аэропорту Внуково-2», — РИА Новости 17 апреля.

Пожалуй, тот редкий случай, когда ближневосточный лидер в знак уважения снял простыню и переоделся в костюм. Он вышел из предоставленного автомобиля «Аурус» в элегантном тёмно-синем костюме с красным галстуком. А во время самой встречи, кроме вопроса о сохранении территориальной целостности Сирии, президентом РФ была помянута совпадающая позиция по созданию «полноценного Палестинского государства», что собеседник подхватил с энтузиазмом. Самое время передать пламенный привет Израилю, который настаивает, чтобы Вашингтон наносил удары по ядерным объектам соседнего Ирана. Кстати об этом.

Сразу после отъезда эмира Катара состоялась встреча президента РФ с не менее интересным гостем, в Москву прибыл глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Который, собственно, и сообщил, что Вашингтон отказался от навязываемой Нетаньяху суицидной идеи. Гости, к слову, уехали из России не с пустыми руками.





Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша

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Лидерами Омана и Катара были заключены крупные соглашения. В случае со вторым известна даже сумма инвестиций: +2 млрд к вложенным в российскую экономику ранее $13 млрд. А в целом интересен Ближнему Востоку другой вопрос.

Государства региона присматривают новое пристанище, если хотите, новую крышу. А то старая протекает так, что по ночам через неё, говорят, видного неспокойное ближневосточное небо. Теперь посчитайте на раз, два, к кому могут обратиться в военном отношении не выдающиеся, но очень богатые ресурсами королевства. К Китаю, который потребляет и временами умудряется выкручивать руки даже российским поставщикам ресурсов? Или Москве?

Попробую ответить, а вы загибайте пальцы:

Россия, также как и ближневосточные страны, является крупным экспортером энергоносителей, а значит имеет общие интересы по части стоимости этих энергосетей.

Не ведёт агрессивную внешнюю политику, направленную на подчинение.

Обладает независимыми от запада технологиями по добыче, транспортировке и переработке энергоресурсов, чтобы быть самодостаточной и вести независимую политику (доказано в 2022-м).

Имеет мощнейшую оборонную компоненту, под гусеницами которой с каждым днем всё чётче похрустывает западная промышленность.

И на самом деле Ближайший Восток свой выбор сделал, причём довольно давно. Непрекращающиеся на протяжении предыдущих сложных лет и даже растущие инвестиции стран региона в российскую экономику недвусмысленно говорят об интересе к тому, чтобы глобальная сила в лице российского государства была одной из решающих в мире. Это своего рода посильная помощь. К тому же не будем забывать о режиме максимального благоприятствования российскому бизнесу, объявленном примерно пару лет назад, о котором не раз говорили даже знакомые автора.

К тому же важную скрипку в этом спектакле играет ближайший соратник РФ Иран, обладающий крупнейшими разведанными запасами газа в регионе и вторыми в мире после России. О грандиозных планах Газпрома в Иране уже писал в другой статье. И расположившихся на противоположном берегу залива Катар и Оман не могут не волновать события, происходящие у соседей. Единственная же реальная, а не мнимая сила, которая в регионе может урезонить изрядно протухшую гегемонию и сопровождающую его Табаки в лице Нетаньяху, это Россия.

Хотя по поводу Тегерана Фредович опять дал заднюю и, судя по разговорам о выводе американских войск из Сирии, поступает в соответствии известной фразой из того же Маугли:

«А мы уйдём на север».

Только вот Шерхан-то в самом деле может это себе позволить, а Табаки накрепко привязан географически к восточному побережью Средиземного моря. Были бы правители израильского государства умнее, сидели бы тихо да не отсвечивали.

О грядущей судьбе Израиля уже высказался эмир Катара:

«Мы с Россией – позиция наша чёткая и устойчивая: невозможен мир без создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года», — очень похоже на знакомое: Карфаген должен быть разрушен.

Это важно в свете празднования 9 мая в Москве, куда помимо лидеров 20 с лишним ведущих стран Азии, Латинской Америки и Африки приедет и президент Палестины Махмуд Аббас. Да, сложно тут не задуматься о вечном: «чует моё сердце, мы накануне грандиозного шухера».

И думается, что 9 мая это только повод. Точнее даже выражение символизма, победа над пришедшим с запада явлением в лице фашизма. Демонстративный приезд в Россию, на минуту, в страну, которая 3 года ведёт опосредованный конфликт с коллективным Западом. Когда последний зашёл в тупик имени гинекологии и потрёпанных причёсок, а ситуация оказалась на перепутье, не совершается просто так.





Весьма красноречивое выражение консолидированного мнения о том, где и в каких тапках упомянутые выше страны видели американские притязания и всю европейскую идею. Идею, которая причиняет столько бед Ближнему Востоку, веками истязает Африку и каждое столетие ставит всех под ружьё для похода на Восток. Правда, всегда с одинаковым итогом, но всё же...



