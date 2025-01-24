Лидеров подозревают в преступлениях против человечности на гендерной почве.

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) объявил о планах получить ордера на арест высших руководителей движения «Талибан» (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане в связи с предполагаемым жестоким обращением с женщинами и девушками.

Карим Хан заявил, что есть достаточные основания полагать, что верховный лидер Хайбатулла Ахундзада и главный судья Абдул Хаким Хаккани могут нести уголовную ответственность за преступления против человечности на гендерной почве. Решение о выдаче ордеров на арест теперь остается за судьями МУС.

МУС уполномочен расследовать и преследовать лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, особенно в ситуациях, когда национальные власти не могут или не хотят вести такие дела.

В официальном заявлении Хан утверждает, что оба лидера несут «уголовную ответственность за преследование афганских девушек и женщин, а также лиц, которых талибы считают не соответствующими их идеологическим взглядам на гендерную идентичность или самовыражение, и тех, кто воспринимается как союзники девушек и женщин».

Хайбатулла Ахундзада занимает пост верховного лидера движения «Талибан» с 2016 года и в настоящее время возглавляет самопровозглашенный Исламский эмират Афганистан. Ранее он участвовал в деятельности исламистских группировок во время конфликта с советскими войсками в Афганистане в 1980-х годах.