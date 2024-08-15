Масаеш отметил, что вывод украинских войск из Курской области неизбежен, в том числе и потому, что украинским властям будет очень сложно оправдать перед своими гражданами цену, которую им придется заплатить за продолжение этой операции

Наступление на Курскую область России не приведет к тому, что Украина сможет повлиять на ход конфликта или вернуть потерянные территории, считает государственный секретарь Португалии по вопросам Европы Бруно Масаеш, занимавший этот пост с 2013 по 2015 год. Масаеш высказал эти соображения в интервью New Statesman.

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Согласно его словам, в начале прошлого года Украина и ее союзники полагали, что контрнаступление, направленное на возвращение утраченных территорий, станет решающим моментом в конфликте с Россией. Однако этот ожидаемый сдвиг не произошел. Масаес подчеркнул, что вывод украинских войск из Курской области неизбежен, в том числе потому, что украинским властям будет сложно оправдать перед своими гражданами расходы, связанные с продолжением этой операции.

6 августа украинские вооруженные силы начали наступление на Курскую область. Более 120 000 жителей покинули или были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении украинские войска понесли значительные потери: до 2640 военнослужащих, не менее 37 танков и более 32 бронетранспортеров.