Цель вмешательства — привлечь внимание к гуманитарному кризису в секторе Газа

В среду Турция подаст в Международный суд (ICJ) в Гааге заявление о вмешательстве в дело о геноциде Южной Африки против Израиля. Об этом сообщил дипломатический источник.

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По словам источника, цель вмешательства Турции — заставить международное сообщество признать и решить гуманитарный кризис в секторе Газа. В мае Турция объявила о своём решении присоединиться к делу, инициированному Южной Африкой, после завершения необходимой юридической подготовки.

В июне Испания также обратилась с просьбой о вмешательстве в это дело в МКЮ — высший судебный орган ООН, созданный в 1945 году для разрешения споров между государствами.

Израиль последовательно отвергает обвинения в геноциде как необоснованные и заявляет, что его операции в Газе были актами самообороны против ХАМАС, ответственных за нападение на Израиль 7 октября.

Решение Турции вмешаться в это дело отражает её более широкую позицию в отношении конфликта в Газе и её попытки повлиять на международные судебные разбирательства.

Международный суд ООН, созданный для разрешения споров между государствами, будет рассматривать вмешательство Турции и Испании наряду с первоначальным делом, возбуждённым Южной Африкой. Исход этого разбирательства может иметь значительные последствия для международного права и признания гуманитарных кризисов.