Соединенные Штаты Америки, федеративная республика, расположенная на североамериканском континенте, третья по величине страна в мире, площадь которой составляет 9 826 630 квадратных километров (3 794 083 квадратных мили). По состоянию на 2009 год численность населения Соединенных Штатов составляла 307 212 120 человек, что делает их третьей по численности страной в мире, уступая лишь Китаю и Индии.

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Соединенные Штаты состоят из 48 континентальных штатов, к которым добавляются не континентальные штаты Аляска и Гавайи. Юрисдикция страны распространяется также на ряд отдаленных территорий, включая Содружество Пуэрто-Рико и Виргинские острова США в Карибском море, а также острова Американское Самоа и Гуам в Тихом океане. Столица страны, Вашингтон, округ Колумбия, занимает стратегическое положение вдоль реки Потомак, расположенной между штатами Мэриленд и Вирджиния.

50 штатов США отличаются значительным разнообразием по размеру и численности населения. Аляска, площадь которой составляет 1 717 854 квадратных километра, является самым большим штатом, за ней следуют Техас и Калифорния. И наоборот, Род-Айленд - самый маленький штат, его площадь составляет всего 4 002 квадратных километра. По численности населения лидирует Калифорния, где в 2008 году проживало 36 756 666 человек, за ней следуют Техас и Нью-Йорк. Вайоминг с его плоскогорьями и труднопроходимыми горами - наименее населенный штат, в котором, по оценкам 2008 года, проживает всего 532 668 человек.

Каждый штат делится на графства, за исключением Луизианы, где эквивалентные политические единицы называются приходами. Графства и приходы включают в себя населенные пункты разного размера - от небольших деревень до поселков и городов. Разрастание городов особенно ярко выражено в таких как Лос-Анджелес (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорк.

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Соединенные Штаты Америки, бесспорно, являются одной из самых разнообразных в культурном и экологическом отношении стран мира. Когда первые европейцы и африканцы ступили на эту землю, она представляла собой плавильный котел с разнообразными культурами. Здесь проживало множество племен коренных американцев, говоривших на более чем 300 различных языках. Культурный ландшафт был обогащен разнообразными культурами, принесенными европейцами и африканцами.

13 колоний, основанных вдоль восточного побережья, заложили основу того, что в конце XVIII века стало Соединенными Штатами. По мере развития государства в течение последующего столетия, оно значительно расширило свою территорию и приняло миллионы иммигрантов, преимущественно из Европы, особенно в период с 1860 по 1914 год. Вторичная волна миграции наблюдалась на Юго-Западе, где испаноязычные жители мигрировали на север из Мексики, оставив после себя неизгладимое культурное влияние. Кроме того, ввоз рабов из Африки для работы в сельскохозяйственных поместьях на юге страны, существенно повлиял на демографический состав и рабы составили значительную часть населения

Многие иммигранты воспринимали Соединенные Штаты как страну изобилия и это представление в значительной степени соответствовало действительности. Однако следует отметить, что многие американцы столкнулись с серьезными проблемами, пытаясь адаптироваться к порой сложной природной и культурной среде.





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В годы своего становления Соединенные Штаты стали свидетелями миграции людей на запад, которые открыли для себя разнообразную и богатую природную среду. Выходцы из прибрежных колоний, эти поселенцы в 1700-х годах отправились в путешествие через Аппалачские горы. За этими горами простиралась обширная территория, омываемая рекой Миссисипи и Великими озерами, которые предлагали плодородные сельскохозяйственные угодья в долине Огайо, дельте Миссисипи и на Великих равнинах. Скалистые горы и засушливый Юго-Запад сдерживали дальнейшую экспансию на запад в течение нескольких десятилетий. Однако в середине 1800-х годов движение на запад возобновилось, что было вызвано открытием золота в Калифорнии. Поселенцы преодолели горные перевалы, чтобы добраться до западного побережья, где они обнаружили плодородные долины в Калифорнии и Орегоне. Они начали осваивать нетронутые запасы древесины на Тихоокеанском Северо-Западе. Приобретение Аляски в 1867 году добавило стране богатую ресурсами горную территорию, а присоединение Гавайев в 1898 году сделало Соединенные Штаты тропическим штатом. Страна обладает многочисленными природными преимуществами, включая благоприятный для сельского хозяйства климат, обширные внутренние водные пути и богатые природные ресурсы.

На территории Соединенных Штатов расположены все четыре наиболее продуктивных сельскохозяйственных климата мира. Эти регионы, характеризующиеся сбалансированным сочетанием осадков и солнечного света, а также продолжительным вегетационным периодом, занимают более трети территории страны. Эти благоприятные условия позволили фермерам выращивать огромное количество зерна для потребления людьми и корма для животных, что сделало Соединенные Штаты ведущей сельскохозяйственной страной.

Еще одно важное природное преимущество, которое часто упускают из виду, - это течение на юг крупных речных систем, включая Миссисипи, Миссури, Огайо, Колорадо и Рио-Гранде. В отличие от рек в российской Сибири, текущих на север, где лед и мерзлая почва препятствуют талым водам, вызывая наводнения, и которые делают землю малопродуктивной для сельского хозяйства, реки в США позволяют беспрепятственно течь талым водам из внутренних гор в теплые воды Мексиканского или Калифорнийского заливов во время весенней распутицы. Этот непрерывный поток воды обеспечивает достаточное количество воды для питья, орошения сельскохозяйственных культур и промышленного производства.

Соединенные Штаты могут похвастаться и множеством других природных преимуществ. Разнообразные ценные минеральные ресурсы, такие как нефть, природный газ, железная руда, уголь, свинец, цинк, фосфаты, серебро и медь, способствуют развитию горнодобывающего и промышленного секторов. Континентальный шельф, мелководье вдоль береговой линии, служит благодатной средой для размножения морской флоры и фауны, что способствует коммерческому и спортивному рыболовству. Разветвленная сеть рек предлагает транспортные пути для перевозки сыпучих грузов и потенциал для развития гидроэлектроэнергетики.