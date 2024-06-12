Ежегодно Apple открывает свою Всемирную конференцию разработчиков серией прямых анонсов, среди которых долгожданный Apple Intelligence и обновление интеллектуального помощника Siri. Ожидалось, что многие из этих обновлений будут связаны с устремлениями компании в области искусственного интеллекта, и Apple, безусловно, оправдала эти ожидания. Кроме того, мы представляем новости о Vision Pro и многочисленные обновления функций.

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Разработчики могут ожидать стандартных аппаратных и программных улучшений, а также других элементов, которые изначально предполагались к анонсу.

Apple будет работать с партнерами в области ИИ, помимо OpenAI

На последующем мероприятии после ключевой презентации старший вице-президент Apple Крейг Федериги подтвердил, что компания планирует сотрудничать со сторонними моделями, помимо OpenAI. В качестве первого примера была упомянута модель Gemini от Google. Он пояснил, что Apple “нечего анонсировать прямо сейчас, но таково наше общее направление”.

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Доступность Apple Intelligence (ограниченная)

Прежде чем с нетерпением увидеть возможности Apple Intelligence, убедитесь, что ваши устройства достаточно свежие. Только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также iPad и Mac, оснащенные чипами M1 или более новыми, смогут работать с новыми функциями, которые появятся в связи с внедрением Apple AI.

Apple Intelligence - это площадка для создания изображений и эмодзи

Одна из функций Apple Intelligence, которая появится в iOS 18, позволит пользователям iPhone создавать искусственные образы получателей сообщений, что в некотором роде будет напоминать продвинутую версию Bitmoji. Цель, естественно, состоит в том, чтобы сделать ваши ежедневные разговоры более приятными.

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Интеллект Apple будет понимать, с кем вы общаетесь в процессе обмена сообщениями. Поэтому, если вы захотите придать своему чату индивидуальность с помощью индивидуального изображения ИИ, вы сможете без труда создать его.

Apple интегрирует ChatGPT, чат-бот, управляемый искусственным интеллектом, в Siri и в другие приложения. Эта интеграция осуществляется с помощью GPT-4 от OpenAI и дополнительных генеративных моделей ИИ.

Siri

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Siri стала более естественной, релевантной и персонализированной, и теперь у нее свежий внешний вид, включая обновленную иконку. Теперь помощник отображается в виде сияющего света, который окутывает периферию экрана вашего устройства.

С помощью Apple Intelligence Siri теперь способна справляться с дефектами речи и эффективнее воспринимать контекст. Теперь пользователи могут взаимодействовать с Siri, набирая текст, а сама она способна отвечать на вопросы об использовании iPhone, iPad и Mac.

Например, если друг поделится с вами своим адресом, вы сможете дать Siri команду «добавить этот адрес в карточку контакта», и она выполнит эту задачу (при условии, что команда будет дана правильно).

Кроме того, Siri сможет выполнять действия внутри и между приложениями. Так, вы сможете приказать Siri «сделать эту фотографию всплывающей», а затем «добавить эту фотографию» в другое приложение. Это стало возможным благодаря новому API App Intents. Благодаря улучшенной способности ИИ Siri будет понимать персональный контекст, включая сообщения, события календаря, файлы и фотографии.

Apple Intelligence

Новая функция получила название Apple Intelligence. Компания заверила, что эта функция будет разработана с акцентом на безопасность и предложит высоко персонализированный интерфейс.

«Очень важно, чтобы она понимала вас и учитывала ваш личный контекст, такой как ваш распорядок дня, ваши отношения, ваши коммуникации и многое другое», - заявил генеральный директор Тим Кук на WWDC в понедельник. "И, конечно, она должна быть построена с учетом принципа конфиденциальности. Это выходит за рамки искусственного интеллекта. Это персональный интеллект, и он представляет собой следующее значительное достижение Apple".

Это касается потребительского аспекта, но WWDC - это конференция для разработчиков, и Apple рассказала, как разработчики вскоре смогут внедрять Apple Intelligence в свое программное обеспечение. Различные функции ИИ будут интегрированы в существующие SDK, облегчая создание изображений с помощью генеративного ИИ, или новые подсказки для Siri, позволяя разработчикам расширить сферу применения Apple Intelligence.

Новое приложение Apple для паролей

Существующая функциональность позволяет использовать учетную запись iCloud для хранения и синхронизации паролей на всех устройствах, однако этот процесс не был интуитивно понятным. Теперь компания представила приложение «Пароли», чтобы решить эту проблему. Среди особенностей приложения - новая колонка слева, которая облегчает навигацию по коллекции паролей. Например, вы можете просмотреть все свои пароли, пароли Wi-Fi (недавнее дополнение), пропуски или коды, не связанные с веб-сайтом или сервисом.

Калькулятор для iPad

Может показаться неожиданным, что приложение-калькулятор может вызвать восторг на конференции разработчиков, но новому приложению Calculator for iPad от Apple это удалось.

Благодаря дополнительной площади экрана в приложении появились новые функции, которые компания не смогла реализовать в iPhone. Самым большим событием стало добавление Math Notes. Эта дополнительная функция выполняет математические вычисления за вас.

Сообщения через спутник

Функция экстренной помощи SOS от Apple уже продемонстрировала свою полезность для многих людей, столкнувшихся с поломкой автомобиля (или аварией) в местах, где нет сигнала. В ближайшем будущем эта функция распространится на iMessage и SMS, хотя потенциальные ограничения на сервис пока неясны.

Представленная в понедельник на ключевой презентации Apple WWDC 2024, функция «Сообщения через спутник» работает аналогично функции SOS. При отсутствии сигнала - а при таких обстоятельствах телефон обычно его использует - пользователям будет предложено найти спутник для передачи данных. Пользователи должны будут держать телефон ориентированным на спутник, о чем будет свидетельствовать надпись над их сообщениями.

В ходе презентации Apple предоставила лишь ограниченное количество подробностей и не указала возможных ограничений или платы. До тех пор, пока не будет выпущен полный анонс, конкретные детали остаются неопределенными, но, судя по всему, услуга будет неограниченной и бесплатной.

Фото

В новом приложении улучшена навигация, усовершенствованы организационные функции и добавлены дополнительные способы поиска любимых фотографий, в том числе фотографий друзей, членов семьи, домашних животных, путешествий и т. д.

Компания утверждает, что новый дизайн позволит сократить время поиска фотографий, разместив все необходимое в пределах досягаемости. Существенным изменением стало объединение приложения в единый вид, где сетка фотографий находится в верхней части, а библиотека, разбитая по темам, - в нижней.

Сетка по-прежнему является отличным ресурсом для просмотра определенных дат, месяцев и лет, а кнопка фильтрации позволит вам отбирать конкретные типы контента. Эта функция также позволяет исключить скриншоты.

Еще одна функция использует «интеллект», представленный в iOS 18, для улучшения организации фотографий. Под сеткой вы сможете получить доступ к наиболее ценным для вас фотографиям в коллекциях, которые автоматически классифицируются по темам, таким как время, люди, любимые воспоминания, путешествия и т. д.

iOS 18

Как и ожидалось, запуск iOS 18 знаменует собой значительную историю мобильной платформы, в которой основной упор сделан на искусственный интеллект.

«Мы рады представить новые интеллектуальные возможности, которые, по нашему мнению, вдохновят разработчиков, улучшат пользовательский опыт и сделают наши платформы умнее и полезнее, чем когда-либо», - заявил генеральный директор Apple Тим Кук во время вступительной части мероприятия. Позже на презентации было объявлено, что ChatGPT будет интегрирован в Siri и другие системные взаимодействия.

Перед тем как рассказать об искусственном интеллекте, Apple представила новые функции настройки. Теперь пользователи могут располагать иконки на домашнем экране таким образом, чтобы они не заслоняли фоновые фотографии.

"iOS 18 - это крупный релиз, который предлагает больше способов настроить свой iPhone, оставаться на связи и пересматривать особые моменты", - прокомментировал старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

Иконки теперь можно настраивать с помощью цвета оттенка. Например, если пользователь предпочитает, чтобы все его иконки выглядели желтыми, он может применить желтый оттенок ко всем иконкам приложений.

Центр управления также получил обновление. Теперь он не ограничивается кнопками, отображаемыми на главной странице Центра управления. Пользователи могут пролистывать вниз, чтобы получить доступ к управлению воспроизведением медиафайлов и домашним настройкам. Центр управления также можно редактировать прямо из него, нажав на кнопку редактирования в углу.

Появился новый набор API для Центра управления, позволяющий сторонним разработчикам создавать ярлыки для Центра управления и экрана блокировки. Например, Apple продемонстрировала, что кнопка камеры на экране блокировки может быть заменена кнопкой Snapchat.

Приложения теперь можно блокировать по отдельности. Чтобы разблокировать приложение, пользователю нужно будет пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Это приложение также будет исключено из результатов поиска. Возможность скрывать приложения будет иметь решающее значение для функций искусственного интеллекта.

Сообщения тоже получат столь необходимое обновление. Теперь пользователи смогут отвечать на сообщения любыми эмодзи или стикерами, которые будут отображаться в цвете, как и в большинстве других приложений для обмена сообщениями. Также у пользователей появится возможность планировать сообщения на более поздний срок и форматировать текст (подчеркивание, зачеркивание и т. д.). Apple также собирается включить поддержку RCS в iOS 18. Хотя об этом было объявлено ранее, сроки были неясны. Напомним, что RCS - это усовершенствованный протокол SMS, который предлагает дополнительные возможности, например, встроенную поддержку групп.

visionOS 2

visionOS 2 обеспечивает повышение производительности и “новые впечатления от погружения”.

Одним из крупных анонсов является возможность превращать существующие изображения в пространственные фотографии. Новая функция использует машинное обучение для создания дополнительных ракурсов, что является отличием от существующего метода, который требовал съемки изображений на iPhone 15 Pro или самом Vision Pro.