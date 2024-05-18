В XIV веке знаменитый мусульманский историк Ибн Халдун написал обширный труд о древних империях и генезисе самых ранних цивилизаций. В его трудах подчеркивается стратегическое значение крупных рек, таких как долина Хуанхо в Китае, река Инд в Пакистане и река Нил в Египте. Эти реки, по мнению Ибн Халдуна, способствовали развитию торговли и коммерции, что привело к возникновению крупных городов, а впоследствии и цивилизаций.

Работа Ибн Халдуна особенно примечательна тем, что он выявил повторяющуюся закономерность в истории. Он заметил, что крестьяне строили ирригационные системы, которые способствовали росту деревень и городов. Со временем воин объединял эти поселения под своей властью, образуя политическое образование, такое как королевство или империя. Затем это образование завоевывалось племенем кочевников, которые захватывали владения, селились на завоеванных землях и расширяли империю.

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По мере того как кочевники ассимилировались в новой среде, они превращались в городских жителей, зеркально отражая тех самых людей, которых они ранее завоевали. В этот момент другое племя кочевников завоевывало их и захватывало их империю. Этот цикл завоеваний, консолидации, экспансии, вырождения и последующих завоеваний сформировал модель, о которой писал Ибн Халдун.

Первая цивилизация, по мнению Ибн Халдуна, возникла на территории между реками Тигр и Евфрат, позже известной как Месопотамия и Вавилон. Пионерами этой цивилизации были шумеры. Они объединили города у реки Евфрат в сеть под названием Шумер, отметив такие значительные достижения, как изобретение письменности, колеса и повозки.

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Аккадцы, горное племя на севере, позже завоевали Шумер. Их вождь, Саргон Аккадский, стал первым известным завоевателем. Несмотря на то, что его королевство было меньше современной Сербии, Саргон бросил вызов любому царю, который мог бы сравниться с ним в завоеваниях. В конце концов аккадцев завоевало другое кочевое племя, и этот цикл завоеваний и ассимиляции продолжился с такими племенами, как гутианы, хурриты и амориты.

Каждое завоевание оставляло неизгладимый след. Например, амориты основали город Вавилон, давший начало первой Вавилонской империи, известной своими новаторскими работами в области астрономии и математики. Позднее северное племя ассирийцев завоевало эту империю, основав Ассирийскую империю. Ассирийцы ввели ряд новшеств и усовершенствований, включая возведение первой библиотеки, использование мощеных дорог и создание первой имперской администрации.

Однако ассирийские правители были также известны своей безжалостной тиранией. Одной из их стратегий поддержания стабильности было переселение целых народов. Со временем ассирийцы уступили свою власть другим племенам, в том числе потомкам шумеров, вавилонянам и касситам. После двух веков конфликтов ассирийцы вернули себе власть, но пали перед халдеями, одним из подвластных им народов.

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Халдеи восстановили вторую Вавилонскую империю, прославившуюся своими достижениями в астрономии, медицине, архитектуре и математике. Именно халдеи построили Висячие сады Вавилона, одно из семи чудес древнего мира. Это историческое повествование, задокументированное Ибн Халдуном, дает увлекательное представление о цикличности развития империй и цивилизаций.

Халдеи, следуя прецеденту, созданному ассирийцами, приняли стратегию переселения целых народов для сохранения контроля. Навуходоносор, халдейский царь Вавилонии, печально известен своим разрушением Иерусалима и последующим порабощением евреев. Однако правление вавилонян в конце концов было свергнуто восточными горными племенами, персами и мидянами. Поражение вавилонян привело к созданию Персидской империи, которая использовала существующую инфраструктуру и политическую систему своей предшественницы.

Кир Великий, персидский император, известен своими завоеваниями, которые расширили его империю от Нила до реки Инд. Однако, пожалуй, больше всего персы запомнились своими политическими реформами. В отличие от ассирийцев, они освободили евреев из плена и репатриировали население в родные земли. Персы проводили политику мультикультурализма, позволяя людям жить в соответствии со своими обычаями и поклоняться выбранным ими божествам при условии уплаты налогов центральной власти. Они ввели единую валюту и построили разветвленную сеть дорог по всей империи.

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Персидская империя также отличалась огромными библиотеками, в которых хранилось такое количество информации, что об этом периоде 3000 лет назад известно больше, чем о Европе 1200 лет назад. У персов была уникальная религия, зороастризм, основанная в регионе Азербайджана, известном как земля огня. Зороастризм, который часто ошибочно воспринимают как поклонение огню, использовал огонь как символ чистоты и исповедовал верования в добро и зло, рай и ад, что делает его одной из самых ранних монотеистических религий.

В позднюю эпоху Персидской империи они столкнулись с греками. Греки подстрекали к восстаниям внутри Персидской империи, что заставило персидского императора Дария принять ответные меры. Несмотря на то, что Дарий собрал одну из самых больших армий в истории, ее размеры оказались скорее помехой, чем преимуществом из-за сложности управления такими большими силами на огромных расстояниях. В итоге греки одержали победу, и этот урок был быстро забыт сыном Дария, Ксерксом, который решил отомстить за отца, снова начав войну против греков, в которой участвовали знаменитые 300 спартанцев. Ксеркс повторил ошибку отца и проиграл войну.

Полтора века спустя Александр Македонский переломил ход битвы. Он разгромил персидскую армию, быстро завоевал всю Персию и тем самым фактически стал править всем миром. Однако, он пощадил города, которые сдались, но разграбил те, которые сопротивлялись. Он сжег дотла персидскую столицу и дворец, одно из самых престижных зданий в мире. Но после, он построил Александрийский маяк, одно из семи чудес древнего мира.

Александр планировал сделать Вавилон своей новой столицей и намеревался объединить греческую и персидскую культуры в одну. Он советовал своим генералам жениться на персиянках, но умер, так и не успев провести эту политику в жизнь. После смерти, когда его генералы спросили его, кто должен стать его преемником, Александр ответил: «Сильнейший». Его империя разделилась между греческими генералами, которые управляли ею. Греки воевали друг с другом, и в итоге царства ослабли, а греческое влияние сошло на нет. Персидское самосознание всплыло вновь, и образовалась другая империя - Парфия. Хотя Парфия не занимала таких же размеров, как предыдущая Персидская империя, парфяне использовали существующую политическую структуру для создания империи. Со временем они ассимилировались с персидским языком и стали персами. Это повествование дает полное представление о цикличности империй и цивилизаций.

Парфяне, кочевое воинственное племя, не внесли существенного вклада в искусство и культуру, прежде всего из-за своего равнодушия к ним. Однако они компенсировали этот культурный дефицит своей воинской доблестью. Они первыми применили катафракта, полностью бронированного рыцаря на бронированной лошади, тактику, которая впоследствии повлияла на кавалерию Римской империи, а затем и на рыцарей европейского феодализма.

Парфяне также использовали легкую кавалерию, которая во время боя притворялась отступающей, заставляя армию противника ломать строй и преследовать их. Затем парфянские всадники резко разворачивались и открывали огонь по своим неорганизованным противникам - маневр, который впоследствии получил название «парфянский выстрел». Такая тактика позволила парфянам сдержать натиск Римской империи.

К христианству парфяне остались равнодушными, отдав предпочтение зороастризму. В III веке провинциальные повстанцы свергли последних парфян и основали династию Сасанидов. Сасаниды быстро расширились, заняв ту же территорию, что и парфяне, и реформировали империю, искоренив последние остатки греческого влияния. Они построили грандиозные памятники, здания и города, а официальной религией стал зороастризм.

В ту же эпоху Римская империя распадалась. Римский император разделил империю на две части в административных целях. Однако все богатства были сосредоточены на востоке, и когда германские племена вторглись в западные районы империи, правительство сократилось, закон и порядок рухнули, торговля сократилась, и в конце концов западная часть Римской империи пала, погрузив Европу в Темные века.

Восточная часть Римской империи, однако, выжила. Размытая идентичность между римлянами и греками привела к тому, что историки ввели новый термин - Византийская империя. Византийцы сохранили римскую культуру, но не добились значительных успехов. Например, если большинство людей могут назвать римских и греческих поэтов и философов, таких как Платон, Аристотель, Юлий Цезарь и Август, то мало кто может назвать двух византийских поэтов. Несмотря на то что империя просуществовала более тысячи лет, мало кто может назвать пять событий, произошедших на ее территории.

Тем не менее, Византия была сверхдержавой своего времени, наряду с Персидской империей. Они вели многочисленные войны, обычно заканчивавшиеся патовыми ситуациями. Однако обе эти империи не замечали событий, происходивших у их южных соседей, в частности на Аравийском полуострове, который стоял на пороге значительного пробуждения.