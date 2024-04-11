В мире, где власть часто исходит из дула пистолета, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) демонстрируют, что она может быть получена и из глубин нефтяной скважины. Расположенные посередине, между крупнейшими экономиками мира, ОАЭ обладающие значительными запасами углеводородов и огромным богатством используют светскую модель управления. В отличие от многих своих соседей, они демонстрируют относительную терпимость к различным конфессиям.

С момента обнаружения нефти арабы активно занимались планами диверсификации. Сегодня страна сократила зависимость от углеводородов до 30 % своего ВВП. Появились новые отрасли, такие как недвижимость, туризм, логистика и транспорт. Из года в год ОАЭ привлекают рекордные объемы прямых иностранных инвестиций.

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Теперь руководство страны стремится к власти, несоизмеримой с ее размерами. Государство неуклонно превращается из "ближневосточного Манхэттена" в "маленькую Спарту", приобретая передовое вооружение и утверждая свое присутствие на периферии. А недавнее вступление Абу-Даби в БРИКС - свидетельство этой амбициозной политики.

ОАЭ находятся на перекрестке цивилизаций, на юго-востоке Аравийского полуострова. Это плоская, засушливая страна с бесплодной прибрежной равниной, которая постепенно переходит в перекатывающиеся дюны, образующие пустыню Руб-эль-Хали. Выживание в этом суровом ландшафте может потребовать сил не меньше, чем вооруженный конфликт. Тем не менее это среда, в которой эмиратцы процветают.

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История ОАЭ - это история эволюции. После ухода британцев в XX веке, местные лидеры возглавляемые семьей Аль-Нахайян, создали союз королевских семей. Это ознаменовало рождение новой нации, способной ориентироваться в сложностях региональной политики и мировой экономики. Открытие нефти принесло беспрецедентное богатство, выведя Эмираты на мировую арену в качестве крупнейшего игрока в энергетическом секторе.

На вершине власти находится президент Мухаммед бен Заид, известный в народе как МБЗ. Как президент он определяет национальную политику, в то время как каждая из семи королевских семей страны сохраняет политическую власть над своими территориями. Президентство сродни выборной монархии, где королевские семьи отдают свои голоса и выбирают президента. Однако с годами сложилось единодушное мнение, что президентский пост должен оставаться в руках семьи Аль-Нахайян. Эта традиция восходит к патриарху семьи, который возглавил объединение после ухода Великобритании.

В регионе, часто омраченном турбулентностью, Эмираты остаются маяком стабильности. Эта стабильность приобрела особое значение в 2022 году с приходом МБЗ на пост президента. Признавая стабильность основой ОАЭ, МБЗ активно работает над тем, чтобы семейные разногласия не дестабилизировали ситуацию в государстве. Он правит в сотрудничестве со своими пятью братьями, которые единогласно выбрали сына MBZ в качестве следующего преемника. Такая стратегия исключает любые внутрисемейные проблемы с его властью и обеспечивает её плавную передачу.

Однако самым грозным противником ОАЭ являются не люди, а климат. Менее 1 % территории страны занято пашнями, и в стране нет ни одного постоянного пресноводного озера или реки. Исторически сложилось так, что эти экологические условия препятствовали масштабному проживанию людей. Для большинства государств география как таковая стала бы приговором к бедности. Однако эмиратцы нашли способы обойти эту проблему.

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Конечно, им помогает то, что сразу за побережьем полуострова находится кладезь запасов нефти и газа. ОАЭ - крупный производитель ископаемого топлива, обладающий 6 % мировых запасов нефти и занимающий седьмое место по доказанным запасам природного газа. Нефть, в частности, является основным источником дохода страны и до сих пор составляет 30 % ее ВВП.

Однако, хотя нефть и создала состояние эмиратцев, в конечном итоге она является ограниченным ресурсом. Эту реальность правительство признало с самого начала. Поэтому национальная политика Эмиратов направлена на снижение зависимости страны от доходов от продажи углеводородов, инвестируя миллиарды в суверенные фонды и различные отрасли экономики - от туризма до банковского дела.

Однако, когда речь заходит о диверсификации, расположение ОАЭ становится решающим фактором. Расположенные вдоль Персидского залива и Аравийского моря, их обширная береговая линия открывает двери к жизненно важным морским торговым путям. Благодаря такому выгодному положению страна превратилась в морскую державу, а Джебель Али стал одним из самых загруженных контейнерных портов в мире.

Стремясь максимально использовать любую возможность, ОАЭ также зарекомендовали себя как ведущий центр авиаперевозок. В частности, Дубай достиг новых высот. Здесь находится самый загруженный в мире аэропорт для международных путешествий. А авиакомпания Emirates Airlines превратилась в одного из крупнейших авиаперевозчиков в мире. Такое сочетание морского и воздушного сообщения, дополненное благоприятной для бизнеса политикой, такой как низкие налоги и эффективная бюрократия, превратило ОАЭ в финансовый эпицентр, прозванный "Манхэттеном Ближнего Востока".

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Тем не менее, чтобы построить империю, необходимо опираться на плечи ее рабочей силы. Но для такого масштабного проекта диверсификации, население ОАЭ слишком мало. Чтобы исправить ситуацию, эмиратцы прибегают к импорту рабочей силы. Страна привлекает рабочих из Южной и Юго-Восточной Азии конкурентоспособными зарплатами, на которые они могут содержать свои семьи на родине.

С 2003 по середину 2010-х годов численность иностранной рабочей силы выросла на 325 %. Несмотря на кажущееся гениальным решение демографического недостатка, работа не сопровождается получением гражданства. По состоянию на 2024 год граждане Эмиратов будут составлять лишь малую часть всего населения страны. Из 9,3 миллиона жителей страны чуть более 1,1 миллиона могут назвать себя эмиратскими гражданами. Остальную часть составляют иностранные рабочие. Это может стать проблемой в будущем и позиционирует ОАЭ скорее как государство, чем как нацию.

Таким образом, подобно Венецианской империи, эмиратцы не имеют стратегической глубины и права на ошибку. Тем не менее после длительного процесса диверсификации экономики Эмираты сегодня пожинают плоды. В первом полугодии экономика в целом выросла на 3,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Без учета отраслей, связанных с нефтью, рост составил еще более впечатляющие 5,9 %. Эти цифры свидетельствуют о том, что устойчивая экономика Абу-Даби готова к процветанию в будущем без ископаемого топлива.

Стремясь к процветанию, необходимо признать, что внешняя политика имеет не меньшее значение, чем внутренняя. Подход ОАЭ, основанный на прагматичной философии "все можно", ставит во главу угла стабильность и экономический рост, независимо от политических пристрастий и убеждений. Эта политика "все на свете" превратила Эмираты в убежище для тех, кого сторонятся и изолируют. Например, отказавшись от санкций в отношении России, Абу-Даби увеличил объем двусторонней торговли с Москвой.

Способ ведения политики позволил эмиратскому руководству поддерживать отношения сотрудничества как с Саудовской Аравией, так и с Ираном, сохраняя при этом нейтралитет в региональных конфликтах. ОАЭ также выигрывают от стратегических союзов с единственными соседями - Саудовской Аравией и Оманом. Кроме того, вместе с Бахрейном, Кувейтом и Катаром они входят в Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). Способствуя экономической интеграции и сотрудничеству в сфере безопасности между его членами, эмиратцы внесли свой вклад в стабилизацию обстановки в ближайшем окружении.

Уникальный подход ОАЭ к государственному строительству обеспечивает федеральному правительству значительную гибкость в принятии решений. Небольшая численность населения Абу-Даби позволяет ему проводить политику, не ориентируясь на большое и разделенное население. Поскольку федеральное правительство имеет номинальные обязанности, оно может полностью сосредоточиться на геополитике без ущерба для себя. Это отличает ОАЭ от других стран и позволяет проводить политику, которая может оказаться несостоятельной для стран с более серьезными внутренними обязательствами.

ОАЭ стремятся утвердиться в качестве ведущей экономической и дипломатической державы на Ближнем Востоке. На начальном этапе Абу-Даби намерен стать пионером в области возобновляемых источников энергии, инвестируя в атомные и солнечные проекты, а также в технологии улавливания углерода. Проведение климатического саммита COP 28 в 2023 году открыло миру эту цель. Отчасти проведение саммита было стратегическим шагом, направленным на то, чтобы изменить имидж страны из нефтяного государства в имидж, отражающий её города - элегантные, современные и чистые.

Чтобы еще больше усилить свое экономическое влияние, Абу-Даби налаживает коммерческие партнерства с оживленными рынками Азии. Эмиратцы уже заключили торговые соглашения с Индией и Индонезией, в то время как Малазийские и тайские проекты находятся на стадии разработки. Но, пожалуй, главным достижением ОАЭ является вступление в БРИКС в 2024 году. Этот шаг не только закрепит ОАЭ рядом с растущими державами, но и обеспечит среду для дальнейших коммерческих соглашений с некоторыми из самых быстрорастущих экономик.

Теракты 11 сентября, в которых участвовали два эмиратских угонщика, стали поворотным моментом. Абу-Даби осознал, что бездействие региона сделало его уязвимым для иностранных игроков и исламистских группировок. В ответ эмиратцы изменили тактику и перешли в наступление, чтобы подавить политический ислам как внутри страны, так и на всем Ближнем Востоке.

Эмираты враждуют с Катаром, который проводит противоположную политику и активно поддерживает политический ислам. Блокада Катара, введенная в 2017 году Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, была направлена на изменение региональной ориентации Катара. Но в итоге она провалилась, и Катар остался неприсоединившимся субъектом на фоне эскалации ближневосточной напряженности.

ОАЭ поддерживают прочные экономические и технологические связи, а также связи в области безопасности с Китаем. В то же время Абу-Даби рассматривает укрепление связей с Вашингтоном как противоядие от региональной политической нестабильности. Чтобы добиться желаемого, Эмираты активно поддерживают американские инициативы, начиная с Афганистана и заканчивая интервенцией в Ливию. Это позиционирует Абу-Даби как надежного союзника в региональных делах. В свою очередь, ОАЭ стремятся к двусторонней безопасности с США, и это в определенной степени работает.

В 2017 году два государства подписали соглашение об обороне между США и ОАЭ, которое кодифицирует предыдущие договоренности и прокладывает путь для будущего сотрудничества. С момента подписания соглашения, США предложили контракт на сумму 23 миллиарда долларов в 2020 году, включающую беспилотники и истребители F-35. Но хотя это соглашение сблизило Абу-Даби с Вашингтоном, отношения между ними по-прежнему находятся на волоске. Спустя три года 50 самолетов F-35, 18 беспилотников MQ-9 Reaper и множество современных боеприпасов по-прежнему находятся на территории США. Вступление Джо Байдена в должность президента сопровождалось более осторожным подходом к ОАЭ. Байден опасается, что тесные экономические отношения и отношения в сфере безопасности с Китаем могут привести к тому, что важнейшие военные технологии попадут в руки китайцев. Тем не менее Абу-Даби по-прежнему намерен добиваться заключения соглашений о безопасности с Вашингтоном. Крепкие связи с Америкой означают сделки по продаже оружия и обеспечению безопасности. В свою очередь, сделки по вооружению и безопасности означают преимущество перед главной угрозой ОАЭ - Ираном.

Абу-Даби рассматривает Иран как непредсказуемую и дестабилизирующую силу. Сеть иранских прокси, от "Хезболлы" до хуситов, поддерживает те самые силы, против которых выступают Эмираты. Этот геополитический фон послужил основой для интервенции ОАЭ в Йемен в 2015 году. В составе арабской коалиции Абу-Даби стремился уничтожить поддерживаемых Ираном повстанцев хуситов. Однако, поддержав сепаратистскую группировку, а не правительство, поддерживаемое Саудовской Аравией, Эмираты сами себя подставили под удар. Они раскололи альянс на две части и ослабили давление на хуситов.

Региональные партнеры, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн и Израиль, разделяют коллективные опасения по поводу авантюрной позиции Ирана и его ядерных амбиций. Поскольку Америка не рассматривается как надежный оплот сдерживания, региональные державы считают все более важным создавать локальные союзы. Поэтому Авраамские соглашения 2020 года стали редким оазисом. Впервые в истории, соглашения нормализовали отношения между Эмиратами, Бахрейном и Израилем. Это не только вывело ОАЭ на передовые позиции в ближневосточной геополитике, но и открыло путь к расширению сотрудничества в сфере безопасности против Ирана.

Тель-Авив может перенять модель Западного берега, где назначенные власти управляют гражданскими делами, а Израиль сохраняет контроль над безопасностью. Руководство ОАЭ, решительно выступая против ХАМАС, поддерживает решение о двух государствах и видит во главе Газы Мухаммада Далана, бывшего палестинского представителя. Эта позиция отражает более широкие настроения среди арабских государств, которые нормализовали отношения с Израилем. Независимо от того, как будет развиваться ситуация, главной гарантией долгосрочной безопасности Израиля является нормализация его отношений с арабским миром.

Поскольку в отношениях с соседней Саудовской Аравией возникли разногласия, привлечение новых союзников становится все более важным. Соперничество между саудовцами и эмиратцами подчеркивает стремление к доминированию в таких ключевых секторах, как туризм, торговля и даже освоение космоса. Хотя это скорее экономическое соперничество, чем дипломатическое отчуждение, бдительность крайне важна. В геополитике достаточно нескольких неверных шагов, чтобы близкий друг превратился в злейшего врага.

Если посмотреть на крупные мировые державы, то, пытаясь угодить всем, есть риск оттолкнуть всех. Конечной целью президента МБЗ является создание соглашения о безопасности с Вашингтоном в стиле НАТО, но его тесные связи с Китаем, несомненно, осложняют ситуацию. Вашингтон находит инвестиции Пекина в порты и сеть 5G особенно тревожными. Обе стороны остаются бескомпромиссными, и, возможно, МБЗ ждет выборов в США в 2024 году, прежде чем предпринимать решительные действия.

Более того, вновь обретенная напористость Абу-Даби означает, что перестав быть сторонним наблюдателем, он столкнется с прямыми последствиями своего участия в делах региона. С каждым дипломатическим поворотом и внутренними проблемами Эмираты проходят по грани между растущей державой и бомбой замедленного действия.

И все же, от засушливых дюн пустыни до разросшихся мегаполисов, ОАЭ создали историю стойкости и инноваций. Они не только заняли видное место на мировой арене, но и заново определили искусство процветания в нестабильной среде. Добившись успеха, Эмираты демонстрируют готовность к сотрудничеству без разбора, независимо от характера и принципов своих партнеров. В конце концов, политика не имеет ничего общего с моралью.