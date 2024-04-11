Недавняя риторика Дональда Трампа, включающая такие заявления, как предоставление России карт-бланша в отношениях с НАТО, призыв Израиля к завершению конфликта в Газе и отказ от дальнейшей финансовой помощи Зеленскому, привлекла внимание всего мира. Сейчас мир находится в состоянии ожидания, рассуждая о возможных последствиях, если Трамп вновь станет президентом. Задаются вопросы о том, как отреагируют Китай и страны БРИКС, обострятся или ослабнут конфликты на Ближнем Востоке и в Европе и может ли это стать переломным моментом в истории.

Предстоящие президентские выборы в Америке, до которых осталось всего несколько месяцев, рассматриваются как поворотный момент с далеко идущими последствиями для американской силы. В то время как политические взгляды Трампа остаются неизменными с момента его ухода с поста президента, глобальная обстановка существенно изменилась. Мир стал более хрупким, чем во время его первого срока, с многочисленными текущими конфликтами, усилением соперничества великих держав и разрушающимся мировым порядком.

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Несмотря на диаметрально противоположные взгляды Байдена и Трампа на социальные, правовые, политические, климатические и финансовые вопросы, их внешнеполитические подходы не являются абсолютно несхожими. Тем не менее страны по всему миру готовятся к возможности второго президентства Трампа, а правительства разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств. Больше всего выиграют или проиграют Украина, Тайвань и Израиль. Союзники могут рассчитывать на тарифы, транзакционная политика станет нормой, а с врагами будут разбираться прямо и последовательно.

Когда в Белом доме происходит смена власти, внешняя политика США одновременно прекращается и продолжается. Большинство расхождений между Байденом и Трампом будет сводиться к риторике. Однако слова имеют большой вес, они могут положить конец войне или разжечь революцию. Мировое сообщество переживает не лучшие времена: по данным Института исследования проблем мира в Осло, в настоящее время проводится более 50 вооруженных конфликтов. Это самый высокий уровень враждебности с 1946 года, причем конфликты происходят в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии.

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Американское участие или его отсутствие отчасти виновато в нынешнем положении дел, но не так, как можно было бы подумать. Во многих местах конфликты бушуют, а дипломатические переговоры заморожены именно из-за президентских выборов в Америке. Если Трамп победит в 2024 году, то его инаугурация состоится в январе 2025 года, почти через год. Это слишком короткий срок для того, чтобы Байден мог взять на себя обязательства, в результате чего международные партнеры и коллеги практически приостановят отношения с Соединенными Штатами.

По сути, Трамп уже подорвал доверие к Байдену и его власти над глобальными событиями. Это можно считать первым влиянием Трампа на международную политику, а ведь он еще даже не вступил в должность. Если Трамп будет избран, его второе президентство будет отличаться от первого тем, что мир будет более враждебным, чем раньше. Трамп предложил ввести универсальный тариф, который разрушит существующий режим международной торговли, обложив в одностороннем порядке налогом весь импорт в США. Несмотря на это, некоторые с нетерпением ждут возвращения Трампа. Нетаньяху, Орбан, Моди и наследный принц Мухаммед бин Салман могут рассчитывать на теплый прием в Овальном кабинете и меньшую критику в отношении гражданских свобод.

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Трамп уважает такие почтенные политические традиции, как личные отношения и переговоры один на один. Однако существуют защитные ограждения, которые сдерживают внезапные резкие перемены. Например, во время своего первого президентского срока Трамп и многие его высокопоставленные союзники на Капитолийском холме придерживались традиционных политических взглядов. Но когда Трамп высказывал радикальные соображения, те же союзники часто убеждали его придерживаться общепринятых взглядов. Так было в Сирии, Афганистане и так далее.

Независимо от того, кто руководит исполнительной властью, государственная служба, всегда будет сдерживать худшие порывы. Если факел перейдет к Трампу, большинство союзников Америки в Европе могут рассчитывать на несентиментальное отношение. Трамп открыто считает их нахлебниками, и, честно говоря, так оно и есть. Но такова цена, которую приходится платить за статус сверхдержавы. Европейские члены НАТО обладают огромным скрытым потенциалом силы. У них больше рабочей силы, трудовых ресурсов и совокупная экономика.

Некоторые европейские державы также обладают развитой оружейной промышленностью, способной производить выдающееся оружие. Кроме того, европейские члены НАТО ежегодно тратят на оборону в три раза больше, чем Россия. В совокупности Европа обладает более чем достаточной скрытой мощью, чтобы сдержать или даже победить Россию. Трамп хочет задействовать этот огромный потенциал. Однако европейцы не видят друг друга, когда речь заходит о безопасности. В результате НАТО не в состоянии проводить устойчивую европейскую оборонную политику для Прибалтики.

Россия не представляет непосредственную опасность для Испании или Италии, где главной угрозой является нелегальная миграция, а Россия - лишь отдаленная проблема. Нужно много дипломатических уговоров, чтобы заставить Испанию помочь Латвии, и поэтому европейцы склонны полагаться на дядю Сэма в вопросах обороны. Еще хуже, по мнению Трампа, то, что многие европейские государства имеют торговый дисбаланс с Америкой или слишком мало тратят на свои вооруженные силы. Эти аргументы Трамп часто приводил во время своего первого президентства и, вероятно, будет приводить их снова.

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Многие союзники Америки тратят на оборону менее 2 % ВВП. Это вызывает недоумение у Трампа, тем более что конфликт на Украине все еще продолжается. Выступая на предвыборном митинге, Трамп заявил, что, став президентом, он позволит России делать все, что она захочет, с любым членом НАТО, который не выполняет требования по расходам на оборону.

Конечно, некоторые страны изменили ситуацию. Польша разместила крупные заказы на танки, самолеты и ракеты на миллиарды долларов. Турция строит заводы, чтобы увеличить производство важнейших боеприпасов, в частности 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Тем временем Германия создала специальный военный фонд в размере 100 миллиардов евро для реформирования своего потенциала. Эти стратегические решения, вероятно, будут использованы в качестве аргумента при переговорах с Трампом. Однако это лишь исключения. Большая часть Европы просто не может взять себя в руки. Расходы на оборону в большинстве случаев являются лишь заботой, не более того.

Если Трамп выполнит свое предупреждение и Америка бросит союзников, которые не выполняют требования, это подорвет доверие к 5-й статье о коллективной обороне. В свою очередь это подорвет существование НАТО в целом. В любом случае члены НАТО, которые платят слишком мало, почувствуют давление. В худшем случае Трамп может попытаться вывести Соединенные Штаты из НАТО, хотя такой шаг столкнется с огромным сопротивлением со стороны государственных служащих во внешнеполитическом и оборонном ведомствах.

В то же время, хотя многие страны затаили дыхание, ни одна из них не испытывает большей тревоги, чем Украина, Израиль и Тайвань. Это зоны конфликтов, куда Америка стянула военные ресурсы и взяла на себя политические обязательства. На Украине ситуация не может быть более критической. Администрация Байдена занималась Украиной с самого начала. Однако в последнее время боевые действия на местах превратились в окопное сражение.

В настоящее время Украина испытывает значительную нехватку боеприпасов. Несмотря на то, что Европейский союз недавно одобрил выделение 50 миллиардов евро на поддержку, военные действия в основном зависят от американской помощи. С чисто количественной точки зрения американская поддержка Украины является выгодной. Америка тратит на Украину менее десятой части своего годового оборонного бюджета, а взамен существенно ослабляет российские вооруженные силы, экономику и промышленность без каких-либо затрат. Более того, большая часть денег, потраченных на вооружение украинской армии, остается в американской экономике.

Однако Трамп может и не воспринимать ситуацию таким образом. Он неоднократно заявлял, что военная и финансовая поддержка Украины отнимает американские ресурсы, и часто утверждал, что может завершить конфликт в течение 24 часов. Трамп не прояснил свою точную политику, но если он победит на выборах, Америка может заставит отказаться от борьбы и заставить украинцев заключить мирное соглашение с российскими коллегами.

Оптимальным сценарием для Украины было бы согласие Трампа оказать поддержку, но с чем-то взамен. Например, финансовая помощь Украине может быть предоставлена в виде кредитов. Одновременно с этим военная помощь может быть расширена за счет предоставления американским компаниям эксклюзивных лицензий на добычу стратегических полезных ископаемых на украинской земле. Украина богата различными полезными ископаемыми, и Трамп хотел бы получить максимальную прибыль для Америки в любой возможной форме.

Справедливости ради следует отметить, что отказ от Украины - это то, что Байден мог бы сделать с таким же успехом во время своего второго срока. С 2023 года фортуна отвернулась от Украины. Россия приспособилась к новым конфигурациям ведения сражения, и Министерство обороны США не верит, что Украина сможет выиграть СВО. Однако Байден, будучи ветераном политики, не может признать это до выборов, поскольку это повредит его политике в отношении Украины, которую он проводил до сих пор. Если Байден победит, он может сделать то же самое, что сделал бы Трамп: провести переговоры о прекращении военных действий и оказать давление на Украину, чтобы она перешла к реалистичному урегулированию. В итоге будет достигнута сделка, которая ближе к российским интересам, чем к интересам Украины. Таким образом, у Трампа и Байдена, по сути, одинаковые взгляды на Украину, просто нюансы разные.

На юге, на Ближнем Востоке, американская политика была ничем иным, как катастрофой. Во время своего первого президентства Трамп отказался от ядерной сделки, которая ограничивала ядерную программу Ирана. Затем он перенес посольство США в Иерусалим и закрыл консульское представительство США по палестинским вопросам в Вашингтоне. Мирный план Трампа для Израиля и Палестины отвергал решение о двух государствах. Вместо этого были подписаны Авраамские соглашения, которые устанавливали дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими государствами. Однако Авраамские соглашения мало что сделали для решения израильско-палестинского конфликта.

Байден унаследовал эту ситуацию, и усугубил ее. Он слишком долго ждал, чтобы вновь присоединиться к ядерной сделке с Ираном, а после выборов 2021 года Иран оказался под властью сторонников жесткой линии. В результате возвращение к ядерной сделке стало еще более отдаленным, чем раньше, а Иран как никогда близок к созданию бомбы. Кроме того, Байден обошёлся с палестинцами так же, как и Трамп. Открытие консульства США было отложено, дипломатические мирные переговоры были проигнорированы, а подъем самого ультраправого правительства в истории Израиля был проигнорирован. Ни одно из политических решений Байдена не отличалось от политики Трампа. Байден может обещать возродить мирные переговоры между Израилем и Палестиной, но результат не будет отличаться от предыдущих усилий Америки.

Трампа не волнуют ни палестинцы, ни израильтяне, но он понимает политику власти и политическое лоббирование в Америке и будет действовать соответственно. Неудивительно, что будь то Байден или Трамп, Израиль может рассчитывать на постоянную поддержку со стороны Америки. Единственное различие заключается в риторике. Нетаньяху лучше ладит с Трампом, поэтому популистские настроения, скорее всего, привлекут внимание всего региона.

Магистральные конфликты Ирана, включая "Хезболлу", ХАМАС, хуситов и дополнительные силы в Сирии и Ираке, продолжатся, если не увеличатся в масштабах и волатильности. Во время своего первого срока Трамп ввел санкции максимального давления на Иран и нейтрализовал Сулеймани, ключевого командира, который определял прокси-войны Ирана на периферии. Предыдущие достижения Трампа показывают, что он готов повысить ставки в отношениях с Ираном. В отличие от Байдена, Трамп может применить силу против Ирана, если тот нападет на американский персонал.

Тем временем в Саудовской Аравии с приходом Трампа к власти, израильско-саудовская сделка будет иметь больше шансов на успех. Байден сделал ставку на Аврааамские соглашения, и Трамп, скорее всего, продолжит эту политику. Помогает и то, что Трамп благосклонно относится к наследному принцу и фактическому правителю Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману. Чтобы закрепить сделку, Трамп может предоставить саудовцам гарантии безопасности, а также щедрую партию оружия в обмен на нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.

В целом, однако, Трамп, скорее всего, отступит от Ближнего Востока. Его администрация не будет заинтересована в обеспечении американской безопасности в этом регионе, не говоря уже о всем мире. Это означает, что американские ВМС больше не придут на помощь, когда международное судоходство подвергнется нападению.

На другой стороне земного шара Тайвань, тоже с сомнением относится к возвращению Трампа. Во время своего первого пребывания на посту президента Трамп ясно дал понять, что ненавидит нахлебников. Тайвань - одно из таких государств. В период с января по ноябрь 2023 года Тайвань имел положительное сальдо торгового баланса с Америкой, которое составило 45 миллиардов долларов. Это огромное состояние, учитывая размеры страны. Хуже того, Тайвань тратит на оборону не так много, как следовало бы. Хотя он увеличил военные расходы до 2,5 % ВВП, это ничтожная сумма, учитывая экзистенциальную угрозу, которая исходит из-за моря.

Таким образом, Трамп может задаться вопросом, должны ли американцы умирать за Тайвань и стоит ли эта страна того, чтобы финансировать оборону США. Безразличие Трампа к Тайваню - это линия разлома, которой может воспользоваться Китай, и тотальная война станет более вероятной. В прошлом году министр иностранных дел Тайваня предупредил, что конфликт с Китаем возможен уже в 2027 году, а американские чиновники говорили об этом еще несколько лет назад.

Тем временем на экономическом фронте не следует ожидать никаких фундаментальных изменений. Во время своего первого срока Трамп нарушил экономическую политику и развязал торговую войну с Китаем. Позже Байден усовершенствовал эту политику и удвоил ее. Если Трамп вернется в Белый дом, он просто продолжит начатое. И Байден, и Трамп считают Китай главным соперником Америки в гонке за мировое господство. Однако Трамп может усилить экономическое соперничество с Китаем и сосредоточиться на сокращении двустороннего торгового дефицита. Он также попытается исправить некоторые критически важные цепочки поставок, чтобы Америка не так сильно зависела от Китая.

В целом, Трамп, скорее всего, займет более жесткую позицию, и его риторика может быть направлена против некоторых союзников Америки в Азии за недостаточные расходы на оборону. С приходом Трампа к власти таким союзникам, как Япония, Южная Корея и Филиппины, придется столкнуться с более транзакционными Соединенными Штатами. В целом, однако, Трамп и Байден похожи больше, чем хотят признать. Оба нуждаются в своих азиатских союзниках, если хотят противостоять Китаю. В целом мир стал более тесным и более враждебным, чем во время первого пребывания Трампа у власти.

Проецирование американской мощи и распределение ресурсов должны осуществляться с умом. Попытка защищать всё, приводит к тому, что защищать нечего. Некоторые зоны конфликтов в Африке и Азии могут не оправдать затрат на участие в них. Однако глобальные проблемы не могут быть полностью проигнорированы Трампом, поскольку хаос может открыть возможности для тех, кто способен и хочет ими воспользоваться.

Меняется конфигурация международных торговых маршрутов, перенаправляются потоки нефти, появляются альтернативы доллару США. Организация Объединенных Наций переживает упадок и устаревает как платформа для предотвращения конфликтов. Президентство Трампа, скорее всего, станет свидетелем дальнейшего ухудшения международного права, затрагивающего все сферы - от торговли и климата до прав человека.

С другой стороны, большая часть этого упадка произойдет и во время второго президентства Байдена. Это геополитические тенденции, которые выходят за рамки исполнительной власти. Независимо от цвета занавесок в Белом доме, вид из окна остается прежним.