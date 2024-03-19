Лидер ХАМАС Марван Исса погиб в результате израильского авиаудара, сообщил официальный представитель Белого дома Джейк Салливан.

Сообщается, что Марван Исса, является самым высокопоставленным лидером ХАМАС, погибшим с начала войны 7 октября.

ХАМАС, пока официально не подтвердил его гибель. По сообщениям израильских СМИ, Исса был убит во время атаки на сеть туннелей, расположенных под лагерем беженцев Нусейрат в центре Газы.

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Будучи заместителем командира "Бригад Иззедина аль-Кассама", военного крыла ХАМАС, Исса был одним из самых разыскиваемых Израилем лиц. Европейский союз, включивший лидера ХАМАС в свой черный список террористов, напрямую связал его с организованным группировкой 7 октября терактом, жертвами которого стали около 1200 человек.

Ранее Исса находился в заключении в Израиле в течение пяти лет во время первой палестинской интифады и удерживался Палестинской администрацией с 1997 года до начала второй интифады в 2000 году.

С 7 октября израильские военные уничтожили несколько высших руководителей ХАМАС. Салех аль-Аури, политический лидер ХАМАС, был убит в результате взрыва в Дахие, южном пригороде Бейрута.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Салливана, есть подозрения, что другие лидеры ХАМАС скрываются, вероятно, в обширной сети туннелей в Газе. Он подтвердил готовность Соединенных Штатов помогать Израилю в его постоянном розыске высших руководителей ХАМАС, заявив: "Правосудие настигнет и их".



