Компания Qualcomm, ведущий мировой производитель чипов, может представить новый флагманский чипсет Snapdragon 8s Gen 3.

Qualcomm, ведущая мировая полупроводниковая компания, намекнула на презентацию своего предстоящего флагмана Snapdragon System on a Chip (SoC) на Weibo, китайской социальной медиаплатформе.

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Ходят слухи, что компания готовится представить новый Snapdragon 8s Gen 3, утечка информации о котором произошла совсем недавно. Если слухи подтвердятся, то этот чипсет будет позиционироваться наряду со Snapdragon 8 Gen 3, представляя собой вершину Snapdragon SoC, предлагаемых Qualcomm.

Номенклатура Snapdragon 8s Gen 3 подразумевает, что он будет располагаться ниже Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy и предшествующего ему Snapdragon 8 Gen3. Это сложное соглашение об именовании может быть приписано Qualcomm.

Утечки прошлого месяца указывают на то, что новый процессор может быть оснащен основным ядром Cortex-X4, работающим на частоте 3,01 ГГц, четырьмя производительными ядрами Cortex-A720, работающими на частоте 2,61 ГГц, и тремя производительными ядрами Cortex-A520, работающими на частоте 1,84 ГГц. В SoC также может быть интегрирован процессор Adreno 735.

Более того, судя по английскому переводу сообщения на Weibo, похоже, что Qualcomm может сделать акцент на возможностях искусственного интеллекта (AI) в своих чипсетах следующего поколения.

Эта разработка является частью постоянных усилий Qualcomm по внедрению инноваций и лидерству в полупроводниковой промышленности, обеспечивая мощные и эффективные SoC для широкого спектра устройств. Потенциальный акцент на искусственном интеллекте позволяет предположить, что Qualcomm стремится использовать растущую тенденцию интеграции искусственного интеллекта в устройства, что может привести к созданию более интеллектуальных и отзывчивых систем.