Во вторник, было выпущено около 70 ракет из Ливана на север Израиля. Еще 30 ракет были направлены на Голанские высоты.

В понедельник ЦАХАЛ нанесла авиаудары в глубине Ливана, поразив два объекта, связанных с "Хезболла".

После этих авиаударов во вторник утром из Ливана по северу Израиля было выпущено около 70 ракет, как сообщили в ЦАХАЛе. Это событие стало одним из самых значительных ракетных обстрелов со стороны организации в ходе продолжающегося конфликта.

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За этим первоначальным обстрелом последовали еще 30 ракет, направленных на Голанские высоты.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, а на видеозаписи видно, что некоторые ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В нескольких населенных пунктах на севере Голанских высот и в районе Галилеи были включены предупредительные сирены.

Во время второго обстрела сирены не включались, так как ракеты упали на открытой местности, согласно военным отчетам.

Позже в понедельник ЦАХАЛ сообщил, что его истребители нанесли удары по трем ракетным установкам на юге Ливана, которые использовались для нанесения массированного ракетного удара по северу Израиля.

ЦАХАЛ заявил, что авиаудары, нанесенные в понедельник вечером по северо-восточному ливанскому району Баальбек, были направлены на объекты "воздушного подразделения" "Хезболлы".

Баальбек, который ранее был назван оплотом "Хезболлы", расположен почти в 100 километрах от израильской границы.

ЦАХАЛ заявил, что эти удары были нанесены в ответ на недавнее развертывание ливанской организацией беспилотников, начиненных взрывчаткой, в направлении Голанских высот.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате этих атак беспилотников, последняя из которых произошла в понедельник утром, не поступало.

Два источника в органах безопасности и губернатор Баальбека Башир Хадер сообщили агентству Reuters, что в результате израильских авиаударов погиб по меньшей мере один мирный житель и еще несколько получили ранения.

Один из авиаударов был нанесен по южному въезду в город Баальбек, расположенному в двух километрах от римских руин, сообщают источники в службе безопасности. Остальные три удара пришлись на окрестности города Тарайя, расположенного в 20 километрах к западу от Баальбека.

ЦАХАЛ опубликовал кадры, на которых запечатлен один из объектов, по которым был нанесен удар.