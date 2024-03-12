Ирландский актер Киллиан Мерфи получил свою первую премию "Оскар" за роль Оппенгеймера, физика, который руководил созданием атомной бомбы для США во время Второй мировой войны.

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил свою первую премию "Оскар" за роль Оппенгеймера, который изобразил физика, руководившего разработкой атомной бомбы для США во время Второй мировой войны. Это достижение стало кульминацией успешного сезона наград для 47-летнего актера, который также получил за свою роль "Золотой глобус", BAFTA и премию Гильдии киноактеров. Это его первая номинация на "Оскар".

реклама

Мерфи, проживающий в Ирландии и незаметно присутствующий в Голливуде, сыграл свою самую значительную на сегодняшний день роль мучительного и морально сложного Оппенгеймера. Он также известен по главным ролям в таких фильмах, как "28 дней спустя" и криминальный сериал "Пики Блиндерс", а также по участию в других проектах режиссера Кристофера Нолана, включая трилогию о Бэтмене "Темный рыцарь" и "Начало".

Готовясь к роли, в основе которой лежат сложные научные концепции, Мерфи заявил в июле, что не стал уделять чрезмерное время физике. Вместо этого он сосредоточился на изучении "человечности и эмоций, сложности и морали персонажа".

Фильм "Оппенгеймер" был одним из главных претендентов на премию "Оскар" в этом году и побеждал на других церемониях награждения, включая "Золотой глобус". Этот фильм, а также фильм Греты Гервиг "Барби" породили феномен летнего кино, известный как "Барбенхаймер", и способствовали успеху в прокате 2023 года в то время, когда устоявшиеся франшизы не приносили успеха.