Министерство обороны России сообщило о прибытии боевых кораблей в Иран для проведения совместных учений с Ираном и Китаем в Оманском заливе и Аравийском море.

Министерство обороны России объявило о прибытии в Иран флотилии боевых кораблей для участия в совместных с Ираном и Китаем военно-морских учениях в Оманском заливе и Аравийском море. В учениях, получивших название "Морской пояс безопасности - 2024", будут задействованы корабли и авиация ВМФ.

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Практический компонент учений будет проводиться в водах Оманского залива и Аравийского моря. Основная цель маневров - повысить уровень безопасности, связанный с экономической деятельностью на море.

Российский контингент возглавляет ракетный крейсер "Варяг", входящий в состав Тихоокеанского флота РФ. Министерство обороны также заявило, что в качестве наблюдателей на учениях будут присутствовать представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

Эти учения являются важной демонстрацией международного военно-морского сотрудничества, направленного на укрепление безопасности на море. Они дают возможность странам-участницам обменяться передовым опытом, укрепить свой военно-морской потенциал, а также способствовать взаимопониманию и доверию. Учения также подчеркивают приверженность стран-участниц обеспечению безопасности морской экономической деятельности, которая имеет решающее значение для мировой торговли и экономики.