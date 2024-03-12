Орбан, у которого тесные экономические связи с Москвой, уже отказал Украине в поставках оружия после начала конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давний союзник бывшего президента США Дональда Трампа, недавно встретился с Трампом во Флориде. После встречи Орбан заявил в эфире государственного телевидения, что если Трамп вновь станет президентом, то он не будет оказывать финансовую поддержку Украине в ее конфликте с Россией. Отсутствие такой поддержки, по мнению Орбана, ускорит окончание СВО, поскольку Украина не сможет поддерживать конфликт без финансовой помощи со стороны США и Европы.

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Орбан поддерживает тесные экономические связи с Москвой и отказался поставлять оружие Киеву после начала СВО в 2022 году. Он также встретился с президентом России Владимиром Путиным в Китае в октябре, несмотря на усилия Европейского союза по изоляции Москвы.

Орбан заявил, что завершение конфликта путем мирных переговоров после прекращения огня и создание стабильной и безопасной Европы - это отдельные вопросы. Однако он подчеркнул, что мир должен быть главным приоритетом и что у Трампа есть ресурсы для достижения этой цели.

В заявлении предвыборного штаба Трампа не упоминается Украина, но говорится, что лидеры двух стран обсудили вопросы, затрагивающие обе страны, включая безопасность границ. Перспектива очередного президентства Трампа вызвала беспокойство среди европейских лидеров в связи с возможным уменьшением поддержки США Украины и альянса НАТО.