Голосовые сочетания клавиш, категории и увеличенные шрифты

Ожидаемый в конце этого года релиз iOS 18 может принести значительные обновления, включая визуальную переработку операционной системы Apple и расширенные возможности искусственного интеллекта для Siri. Кроме того, ожидаются новые и улучшенные функции доступности.

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Одна из таких функций - адаптивные голосовые ярлыки, которые позволят пользователям ассоциировать произносимую фразу с ярлыками доступности. Это позволит пользователям активировать существующие функции, такие как VoiceOver, голосовое управление или Zoom, просто произнеся указанную фразу.

Также обсуждается возможность введения раздела "категории" в существующую функцию Live Speech. Функция Live Speech, которая преобразует набранные фразы в устные слова, особенно полезна для людей с нарушениями речи. В настоящее время пользователи могут сохранять часто используемые фразы, чтобы не набирать их заново, а предлагаемая система категорий сделает эти сохраненные фразы более доступными.

Сообщается, что эти функции разрабатываются как для iOS 18, так и для macOS 15. Кроме того, MacRumors сообщает, что macOS 15 будет поддерживать пользовательские размеры шрифта в большем количестве приложений, включая "Книги", "Новости", "Акции", "Советы" и "Погода".

Хотя в настоящее время эта функция упоминается только в контексте macOS 15, логично предположить, что она будет реализована и в iOS 18, учитывая, что размеры шрифтов уже можно настраивать в поддерживаемых приложениях на iPhone.

Однако стоит отметить, что эти функции все еще находятся в разработке и могут быть отменены или отложены Apple. Поэтому их включение в iOS 18 не гарантировано.

Запуск iOS 18 ожидается не раньше сентября, но, скорее всего, ее анонс состоится на WWDC 2024, которая, судя по прошлым событиям, обычно проходит в начале июня. Поэтому больше информации о включенных функциях должно появиться в ближайшие месяцы.