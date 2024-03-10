Несмотря на ситуацию, полет был успешно совершен

Два пилота индонезийской авиакомпании Batik Air заснули одновременно на 28 минут во время полета. Согласно предварительному отчету Национального комитета по безопасности на транспорте (KNKT), этот инцидент, о котором сообщает The Guardian, произошел 25 января во время рейса из Юго-Восточного Сулавеси в столицу Индонезии Джакарту.

Несмотря на несколько навигационных ошибок, возникших в результате этого инцидента, полет, длившийся два часа и тридцать пять минут, не привел к осложнению полета.

реклама

Генеральный директор гражданской авиации Министерства транспорта М Кристи Энда Мурни выразил резкое неодобрение действиями Batik Air в связи с инцидентом. Министерство призвало авиакомпании обеспечить экипажам достаточный отдых и начало расследование.

Согласно отчету, второй пилот ранее в тот же день сообщил пилоту, что ему не удалось как следует отдохнуть. Примерно через девяносто минут после взлета пилот попросил и получил разрешение второго пилота на короткий перерыв. В отчете говорится, что второй пилот, который недавно стал отцом детей-близнецов и помогал своей жене ухаживать за ними, непреднамеренно заснул после того, как взял на себя управление самолетом.

Через 12 минут после последней известной передачи второго пилота Центр управления зоной Джакарты (ЦУЗ) попытался установить контакт с самолетом, но не получил ответа от пилотов. Примерно через 28 минут после последней зарегистрированной передачи пилот проснулся, понял, что самолет сбился с курса, и разбудил второго пилота. Затем пилот ответил в ППК, объяснив отсутствие связи "проблемой радиосвязи", которая впоследствии была устранена.

В отчете КВС и второй пилот названы индонезийцами в возрасте 32 и 28 лет соответственно, но их имена не раскрываются.