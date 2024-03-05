В субботу американские военные самолеты C-130 начали первый этап гуманитарной операции в Газе, сбросив паллеты с продовольствием.

В субботу американские военные грузовые самолеты C-130 начали первый этап чрезвычайной операции по оказанию гуманитарной помощи, санкционированной президентом Джо Байденом, сбросив над сектором Газа паллеты с продовольствием. Эта мера была принята после инцидента, когда более 100 палестинцев были убиты во время бурных столкновений с израильскими войсками при попытке забрать товары из колонны с гуманитарной помощью.

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Три самолета Центральных военно-воздушных сил доставили 66 посылок, в которых находилось около 38 000 порций еды, в Газу в 8:30 утра по восточному времени (15:30 по местному времени). Посылки были сброшены в юго-западном районе Газы, вдоль побережья Средиземного моря. Координацию сброса осуществляли Королевские военно-воздушные силы Иордании, которые, по их данным, провели два воздушных десанта с продовольствием на севере Газы в субботу и еще несколько за последние месяцы.

Президент Джо Байден в социальной сети X, ранее известной как Twitter, заявил, что нынешний объем помощи, доставляемой в Газу, недостаточен. Он пообещал продолжать усилия по увеличению объема помощи.

Центральное командование США сообщило на сайте X, что в совместной операции участвовали самолеты C-130 ВВС США и RJAF, а также армейские солдаты, специализирующиеся на доставке грузов по воздуху. Они отвечали за сборку посылок и обеспечение безопасной доставки продовольственной помощи.