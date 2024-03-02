Введение в суть конфликта

Южная Америка находится на грани крупного вооруженного конфликта впервые более чем за 75 лет. Венесуэла утверждает, что регион Эсао Гайаны был незаконно отобран при установлении границы более ста лет назад. Президент Николас Мадуро сделал ряд заявлений, что его правительство планирует аннексировать территорию к западу от реки Эсао, если это будет необходимо. Также, Венесуэла заявляет о специальной морской зоне, которая пересекает воды Гайаны. Эти воды богаты нефтью, но они находятся довольно далеко от Венесуэлы. Тем не менее Гайана поставила свою армию в состояние повышенной боевой готовности, ВВС США проводят полетные учения неподалеку, а Бразилия развернула свою армию в близлежащих глухих местах. Спор вызывает тревогу у многих, потому что когда речь идет о нефти, такая малость, как международное право, не станет препятствием.

Эсао

Регион Эсао Амазонский лес занимает площадь, сопоставимую с Грецией, и богат минеральными залежами, включая золото и медь. Он расположен к западу от реки Эсао и населен примерно 128 000 человек, что составляет около 16% общего населения Гайаны. Однако в венесуэльских учебниках и государственных картах Эсао отмечен как спорная территория, и это продолжается с 1960-х годов. Но корни этого спора уходят на столетие назад, когда колониальные державы управляли этой областью. Испания в случае Венесуэлы и Британия в случае Гайаны. В то время Испания и Британия еще не договорились о границе между своими колониями, но было общее понимание, что она должна следовать по реке Эсао. Однако открытие золота, комиссия картографов-исследователей и политика в Европе сделали ситуацию немного сложнее. Поэтому, когда Венесуэла объявила о своей независимости, она унаследовала территориальный спор. Позже, в 1899 году, арбитры из Британии, России и Соединенных Штатов решили, что территория, которая была британской колонией в то время, принадлежит Гайане. Однако Венесуэла утверждала, что решение недействительно, потому что они отсутствовали во время переговоров, и их сторону представляли Соединенные Штаты. Венесуэльские законодатели утверждали, что арбитры сговорились, чтобы обмануть их страну и отнять у нее землю, и доказательства, предоставленные десятилетия спустя, действительно раскрывают юридические нарушения. Так что претензия Венесуэлы не выдумана, в ней есть определенная логика.

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Так или иначе, после некоторого дипломатического обмена в 1966 году было достигнуто новое соглашение, которое вновь признало Эсао спорной областью. ООН было назначено для решения дела, но ничего из этого не вышло. Тем временем Гайана заявляет, что первоначальное соглашение 1899 года является законным и обязательным, и она обратилась с этим делом в Международный суд, который в некоторой степени проголосовал в ее пользу, или, по крайней мере, в пользу существующего статус-кво. Но несколько технических моментов не остановили Каракас от заявления о земле, которую многие его граждане давно считают своей. Так что в начале декабря правительство провело референдум, чтобы утвердить свой суверенитет над регионом Эсао. Около 95% венесуэльских избирателей одобрили претензию. Национальный избирательный совет заявляет, что подсчитал более 10 миллионов голосов.

Географическое расположение Эсао

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Сразу после референдума Мадуро предложил новый закон, запрещающий всем венесуэльским компаниям вести бизнес с Гайаной. Теперь венесуэльская армия строит взлетно-посадочную полосу в Ламуре, недалеко от границы с Гайаной, что может пригодиться при проведении логистических операций по аннексии Эсао. В то же время Венесуэла строит новое жилье для местных жителей возле спорной границы, которое может быть использовано как отправной пункт для дополнительных вторжений на территорию Гайаны.

Однако реальное вторжение в регион Эсао кажется безнадежной миссией. Эта местность буквально представляет собой джунгли, которые усложняют передвижения. Дорожная инфраструктура отсутствует, как и населенные пункты. Бронированные машины просто застрянут, а логистика быстро затормозится. Вторжение по реке также не представляется возможным, поскольку она недостаточно глубока, даже для речного флота. В целом, плотность джунглей делает любую крупную военную операцию по сути невозможной. Единственная асфальтированная дорога, ведущая из Венесуэлы в Гайану, проходит через Бразилию, и бразильцы развернули около 600 солдат и бронированных машин на северной границе для обеспечения сохранности своей территории.

Технически Венесуэла могла бы провести морскую десантную операцию и высадиться в Джорджтауне, а затем заставить Гайану уступить регион Эсао. Но если бы вмешались британский или американский флот, план Венесуэлы рухнул бы быстрее, чем песчаный замок во время прилива. У Гайаны нет военных сил, 4150 солдат слишком мало, чтобы обеспечить безопасность сухопутной границы, не говоря уже о борьбе против Венесуэлы. Так что Мадуро может просто поставить на Эсао, и если он выиграет, он выиграет крупно.

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Нефтяная гонка

В 2015 году, частично в пределах эксклюзивной экономической зоны Гайаны, Exxon Mobile обнаружила резервуар, содержащий как минимум 11 миллиардов баррелей сырой нефти. Вскоре после открытия экономическая ситуация Эсао наладилась. Гайана начала добычу нефти в 2019 году, и к 2022 году производство достигло 278 000 баррелей в день, что привело к росту ВВП на 57%. Предполагается, что Гайана останется одной из стран с наиболее быстрым ростом экономики, с двузначными темпами роста в ближайшие годы. Страна на пути к становлению самой богатой нацией Южной Америки. Благодаря своему новому богатству миллиарды долларов вливаются в столицу Джорджтаун.

Гайана использует новые деньги и начинает крупные инфраструктурные проекты. Строятся первые глубоководные порты и развиваются новые энергетические объекты для улучшения энергетики в стране. Между тем, на международном уровне Гайана заключила сделки о продаже нефти Китаю, Катару, Малайзии и, возможно, Индии. Медленно, но верно Гайана превращается из геополитической глуши в развивающуюся нацию с еще более многообещающим будущим впереди. Большая часть этого процесса, однако, вызвала недовольство соседней Венесуэлы. У этой страны теперь самый большой объем запасов нефти на Земле, превосходящий даже Саудовскую Аравию. Однако, в последние годы, гиперинфляция парализовала способность правительства инвестировать в производство и вызвала экономический кризис.

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В результате нефтяное производство в Венесуэле длительное время теряет темпы добычи. В том же году, когда Гайана обнаружила нефть, производство в Венесуэле упало с 2,5 миллионов баррелей в день до миллиона. Если текущий темп сохранится, производство нефти в Гайане превзойдет венесуэльское в течение десятилетия. Для правительства Мадуро это будет настоящим унижением.

Гиперинфляция

Гиперинфляция также нанесла удар по социально-экономическому состоянию Венесуэлы. Согласно данным Международного валютного фонда, страна столкнулась с самым высоким в мире ростом потребительских цен в этом году, инфляция достигла 360%. Неудивительно, что рейтинг Мадуро среди населения низкий, а коррупция продолжает подрывать способности федерального правительства.

Очевидно, что Мадуро отчаянно нужна политическая победа. Таким образом, Эсао может предложить выход из социально-экономического кризиса. Если Венесуэла займет этот регион, она сможет претендовать на богатства, найденные в исключительной экономической зоне Гайаны. Однако, технической сложностью является то, что большая часть нефти у побережья Гайаны находится на востоке, вдали от точки морского равновесия Эсао. Поэтому, чтобы претендовать на нефть, найденную на востоке, Венесуэла односторонним порядком расширила свою морскую границу с Гайаной, создав зону под названием “Интегральная оборонительная зона Атлантического моря”. Она удобно разделяет морские владения Гайаны и сокращает претензии Гайаны на континентальный шельф.

Венесуэла не является стороной Конвенции ООН по морскому праву и не признает международно установленную морскую границу с Гайаной. Поэтому можно обсуждать, является ли морская претензия Венесуэлы нарушением международного права, но для Гайаны это все равно невыгодная сделка. Даже если территориальная и морская претензия Венесуэлы являются лишь политической риторикой и боевых действий никогда не произойдет, это все равно будет полезно для правительства в Каракасе. Заявив официальную претензию к региону, Мадуро повышает авторитет своей Объединенной социалистической партии, представляя политическую оппозицию как нелояльную и не патриотичную. Мадуро получит политические голоса, провоцируя конфликт, что пригодится для президентских выборов, запланированных на вторую половину 2024 года.

Америка и нефть - неразлучны

США отвлечены из-за конфликтов на Украине и в Израиле. Эти продолжающиеся боевые действия затрудняют для Вашингтона открытие нового геополитического фронта. Россия, Китай и Иран будут первыми, кто извлечет выгоду из американской военной операции в регионе Эсао. Путин также является близким союзником Мадуро. Венесуэла приобрела военное оборудование на сумму более $122 миллиардов от России в 2011 году. Эта сумма, вероятно, теперь выше и, как известно, включала в себя системы ПВО С-300, делая воздушную оборону Венесуэлы одной из лучших в Южной Америке.

Новый геополитический фронт был бы катастрофическим для Соединенных Штатов. Однако, у них есть достаточное количество авианосцев, готовых к переброске, и каждая переброска идет за счет статуса-кво в другом месте. Поэтому Вашингтон должен приоритизировать свои битвы, а Венесуэла может не стоить борьбы. Тем не менее, соедините Америку и нефть, и вы получите самую взрывоопасную реакцию.