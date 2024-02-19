Изменение климата и опустынивание в Испании

Испания превращается в пустыню в результате изменения глобального климата. Некоторые регионы страны превращаются в бесплодные пустыни, малопригодные для жизни. Согласно оценкам Организации Объединённых Наций, 74% территории страны находится в процессе опустынивания, а для 18% территории Испании этот процесс уже необратим.

Наиболее уязвимыми являются регионы Альмерия и Валенсия. Если не предпринять мер, к 2100 году большая часть южной половины Испании превратится в пустыню.

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Мадрид столкнулся с настоящим экзистенциальным кризисом. Испания является крупным экспортёром сельхозпродукции в Европу и носит название “житница Европы”. Однако другая “житница”, Украина, погружена в кризис. Мировые цены и цепочки поставок находятся под угрозой. Если испанские цепочки поставок также выйдут из строя, это может нарушить равновесие и спровоцировать катастрофу с глобальными последствиями.

Мадриду необходимо найти способы сохранить статус европейской житницы. Распространение пустыни, правда, состоит в том, что мы не наследуем землю от наших предков, мы её заимствуем. Вода - это источник жизненной силы цивилизации, но в условиях быстро меняющегося климата этот незаменимый ресурс становится всё более ограниченным. Это наиболее очевидно в Испании.

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Пиренейский полуостров - это целый отдельный мир. Несмотря на то, что Испания является частью Европы, её экономические и политические проблемы столь же уникальны, как и физические условия. На севере полуостров отделён от европейской равнины Пиренеями, что делает его ориентированным на море. Между тем, суровая внутренняя география Испании исторически усложнялась централизованным управлением.

Южная оконечность Иберии находится в 14 км от Северной Африки. В VII веке арабские армии воспользовались этой географической близостью и завоевали большую часть полуострова. В течение следующих семи столетий исламская гегемония постепенно отступала. После падения последнего арабского эмирата в 1492 году, ориентированная на Атлантику Испания стала финансировать морские плавания и сумела построить обширную заморскую империю.

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В Испании есть выражение, отражающее серьёзность ситуации: “En abril, aguas mil”, что означает “Апрель принесёт обильные дожди”. Но в прошлом году этого не произошло. Последние сезоны зимы и весны были особенно суровыми. Апрель стал самым засушливым с начала наблюдений в 1961 году. Несмотря на то, что Испания окружена открытым океаном, во внутренних регионах сталкиваются с проблемой дефицита воды. В Валенсии, Мурсии, Кастилии-Ла-Манче и Эстремадуре до 2025 года эти изменения отражаются на сельском хозяйстве. Могут сохраниться только посевы вблизи береговой линии или использующие опреснительные установки. Меняющийся климат показывает пределы сельскохозяйственной модели Испании, которая была разработана, исходя из неограниченного водоснабжения. Для лучшего понимания ситуации важно отметить, что на сельскохозяйственный сектор Испании приходится до 10% потребления пресной воды.

Испания является крупнейшим экспортером таких товаров, как вино и оливковое масло. При этом виноградники и зерновые культуры занимают лидирующие позиции по объему производства. Благодаря активной внешней торговле сельскохозяйственной продукцией, Испания получает прибыль в размере более 17 млрд евро, снижая тем самым потребность центральной Европы в импорте продуктов, особенно экзотических фруктов, которые сложно выращивать в европейских условиях. В целом, экспорт сельскохозяйственной продукции Испании в 2021 году составил более 50 млрд евро.

Для Испании цена измеряется не в евро, а в деградации почвы. С космической орбиты видно, что соседняя Португалия значительно зеленее из-за отсутствия крупномасштабного сельского хозяйства. Некоторые районы Испании, например, Табернас в Альмерии, напоминают коричневые островки в море зелени. Это единственная жаркая пустыня в Европе.

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Были сооружены сотни плотин и систем водоотведения. Всего в стране насчитывается около 1000 искусственных плотин и водохранилищ, что больше, чем в любом другом государстве Европы. В основном эти объекты находятся в южной части Испании, где расположено наибольшее количество сельхозугодий.

Над Альмерии раскинулся пластиковый навес - море теплиц, занимающих площадь, превышающую размер 16.000 футбольных полей. Он настолько огромен, что различим из космоса. Хотя эти теплицы превратили Альмерию в один из самых продуктивных сельскохозяйственных регионов Европы, они создают серьезные экологические проблемы. Применяемые здесь интенсивные методы ведения сельского хозяйства в значительной степени зависят от воды, добываемой из водоносных горизонтов, что способствует истощению подземных вод в регионе, и без того подверженным засухе и дефициту воды. Кроме того, использование полиэтиленовой пленки, пестицидов и удобрений вызывает угрозу деградации почв и загрязнения воды. Из года в год в каждой теплице выращивается один урожай.

Промышленно развитое сельское хозяйство Альмерии - это не только экономическое чудо, но и экологический кошмар одновременно. На севере Испании бассейн реки Эбро претерпевает ряд проблем из-за неправильного управления. Эбро - одна из главных рек Испании, она течет на юго-восток более 900 км, а затем вливается в Средиземное море. Ее бассейн является важнейшей водной системой, поддерживающей широкий спектр экономической деятельности, включая сельское хозяйство и производство гидроэлектроэнергии.

Еще острее ситуация в регионе Ла-Манча, где необратимо истощаются местные водоносные горизонты. Ла-Манча известна сельскохозяйственным производством, включая виноградники и оливковые рощи. Однако чрезмерный забор грунтовых вод для орошения привел к снижению уровня воды, поставив под угрозу долгосрочную устойчивость как природной экосистемы, так и продуктивности сельского хозяйства. Истощение аквиферов также представляет угрозу качеству оставшейся воды, увеличивая ее уязвимость перед загрязнениями.

Сельскохозяйственная модель Испании уже не так устойчива, как раньше. Регионы, где выращиваются испанские фрукты и овощи, наиболее уязвимы к опустыниванию. В их числе Альмерия, а также Мурсия, Валенсия и Андалусия. В течение многих лет количество осадков в годовом исчислении было на 28% ниже прогнозируемого.

По оценкам ООН, в процессе опустынивания уже находится 74% территории страны. Безусловно, география Испании всегда подвергалась влиянию климата, спровоцированного выбросами. Исторически регион был в значительной степени покрыт лесами с преобладанием приморской сосны. Эти пышные, обширные лесные массивы смягчали и стабилизировали почву, а также оттягивали эрозию. Влага поступала из воздуха, а в это время растительный покров сдерживал поступление на землю солнечной радиации и тепла.

Как и в большинстве случаев, ситуацию изменило воздействие на экологию человека. В древние времена спрос на древесину возрастал главным образом для строительства, отопления и древесного угля для плавки. В результате приморские сосны постепенно оказались заменены вечнозелеными дубами. В средние века вырубка лесов приобрела характер военной потребности, поскольку христианские силы стремились оттеснить и, в конечном счете, изгнать исламскую цивилизацию из Иберии. Позже, в начале нового времени, добыча древесины для судостроения набирала обороты. По мере того как Испания проводила трансатлантические исследования, леса были приватизированы и систематически вырубали для удовлетворения потребностей постоянно растущего испанского флота. На протяжении веков все эти факторы в совокупности постепенно истощали лесные ресурсы. Испания уже подверглась терраформированию в худшую сторону.

Изменение климата - не единственная причина опустынивания. Но это усилитель и множитель. Участившиеся засухи, более высокие температуры и более экстремальные погодные условия усиливают нагрузку на регионы. Таким образом, экосистемы не успевают восстановиться, и это ускоряет расширение пустынных районов. Повышение уровня моря, штормы и нерациональное использование ресурсов привели к повышению солености прибрежных почв и сокращению запасов воды для сельского хозяйства. Это влечет самые разные последствия. Прежде всего, опустынивание увеличивает риск возникновения лесных пожаров. По данным европейской информационной системы о лесных пожарах, в 2022 году в Испании произошло самое большое количество лесных пожаров в Европе - более 500.

С учетом всего перечисленного, малое количество осадков зимой вызвало настолько сильную засуху, что правительство одобрило чрезвычайные меры для оказания помощи фермерам и строительства новой инфраструктуры водоснабжения в размере 2,2 млрд евро.

Если Испания хочет сохранить свою роль “хлебницы Европы”, ей придется предпринять значительные усилия. Испанским законодателям необходимо срочно адаптироваться к новой реальности, вызванной климатическими изменениями. Система управления водными ресурсами страны требует глубокой модернизации. Испания должна разработать методы первичного и повторного использования воды, включая сточные воды. Неконтролируемые утечки воды обходятся стране примерно в 15% от общего объема водоснабжения. Это то, что Испания может сделать немедленно, чтобы восполнить водный дефицит.

Конечно, Испания уже предпринимала шаги по борьбе с опустыниванием. Она не просто наблюдала, как пустыня завоевывает землю. В прошлом веке были запущены инициативы по лесовосстановлению и устойчивому землепользованию. Примечательным примером является проект по восстановлению лесов в регионе Сьерра-Эспунья в Мурсии, осуществленный в период с 1901 по 1939 год в эпоху Франко. Эти усилия были удвоены с внедрением проектов по созданию рабочих мест для сокращения безработицы. Тогда удалось восстановить 2,9 млн гектаров испанских лесов, что составляет более 11% от общей площади суши.

Однако проблема в том, что эта деятельность велась без учета экологического баланса. В усилиях по лесовосстановлению преобладали неместные виды, такие как сосна и эвкалипт. Посадка крупных монокультур этих деревьев увеличивала риск возникновения лесных пожаров. Но несмотря на эти проблемы, в некоторых докладах отмечается, что инициативы по лесовосстановлению и охране природы в последние годы привели к увеличению лесного покрова.

Такие инновации, как сетки для улавливания тумана, показали многообещающие результаты в сборе влаги из воздуха для поддержания роста растительности. Собирая капли воды из тумана, эти системы обеспечивают альтернативный источник влаги для растений в засушливых регионах. Между тем, методы регенеративного земледелия могут улучшить качество почвы и повысить ее способность удерживать влагу.

Испании необходимо масштабно начать смотреть на ситуацию с точки зрения не только финансов, но и экологии. Благополучие почвы неразрывно связано с благополучием общества. Пустыня - это банкротство. Как только зелень исчезнет, вся жизнь будет платить по счетам.