Визуализированные на графиках данные демонстрируют динамику российского экспорта в Индию и Иран. На обоих графиках наблюдается заметное увеличение объемов, начавшееся примерно год назад. Это явление можно объяснить стремлением России компенсировать потерю доступа к европейским рынкам, из-за конфликта на Украине, путем повышения торговых связей с Ираном и Индией. Однако стоит отметить, что достижение успеха в этом направлении может занять годы.

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С ростом торговли России, Индии и Китая, на протяжении длительного времени строится основа инфраструктуры. Москва на протяжении многих лет работала над укреплением торговли вдоль вертикальной оси с использованием морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Ключевым элементом в этом процессе является международный транспортный коридор “Север-Юг”, соединяющий Санкт-Петербург с Мумбаи через Иран. Длина коридора составляет 7200 км, что позволяет обойти сферы геополитического влияния Запада и Китая.

Целью данного проекта является обеспечение независимости российской торговли на южном направлении от санкций и стимулирование развития новых торговых путей. Это амбициозный проект, который теперь затрагивает больше экономических интересов, чем до СВО в Украине. Однако перспективы всего предприятия во многом зависят от Индии. Для его успеха необходимо полное содействие со стороны Нью-Дели. Поэтому стратегическая цель России заключается в том, чтобы сделать нужный шаг в правильное время. А ее дипломатическая цель - убедить всех остальных, что это была их идея.

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Иран - это крепость, окруженная с трех сторон горами и океаном, с четвертой. Веками эти физические преграды сохраняли границы страны почти неизменными. Однако в последнее время у Ирана возникли проблемы не столько из-за прямых завоеваний, сколько из-за внутреннего давления экономических санкций и скрытого иностранного вмешательства. Иранское государство служит укрепленным сухопутным мостом между Кавказом, Ближним Востоком, Центральной и Южной Азией, но геоэкономический потенциал страны по большей части нереализован из-за статуса изгоя.

Однако ничто не укрепляет дружбу так, как наличие общего врага, как и в случае с Ираном. Отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшались сначала постепенно, а затем внезапно. А поскольку Соединенные Штаты являются сильнейшей военно-морской державой мира, морская торговля конкурентов находится под угрозой, в том числе традиционный судоходный маршрут между Россией и Индией, пролегающий из Санкт-Петербурга через Балтику, вокруг Пиренейского полуострова, через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море, в Мумбаи. Стремясь снизить эту зависимость от морской торговли, в сентябре 2000 года Москва подписала соглашение с правительствами Индии и Ирана о создании международного транспортного коридора “Север-Юг”.

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Позже к соглашению присоединились Казахстан, Беларусь, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения и Сирия, а Болгария стала наблюдателем. Но не все они оказались задействованы. После многолетних переговоров основой коридора стали Россия, Азербайджан, Иран и Индия. На сегодняшний день коридор “Север-Юг” призван создать мультимодальную сеть железнодорожных и портовых связей. Планируемый маршрут позволит перевозить грузы из Санкт-Петербурга и Москвы в Волгоград, а затем в южный портовый город Астрахань. Оттуда маршрут разветвляется надвое. Западная ветка проходит по железной дороге через Баку в Азербайджане и далее в Иран. Восточная ветка - это морское сообщение между Россией и Ираном через Каспийское море. Параллельные маршруты соединяются в Бендер-Энзили и тянутся на юг, где вновь разветвляются около Захидана. После чего обе железнодорожные линии заканчиваются у портовых городов Бендер-Аббас и Чах-де-Хар. Оттуда маршруты продолжаются по Аравийскому морю и завершаются в Мумбаи.

Вертикальный транспортный коридор, оканчивающийся в Мумбаи и проходящий по Аравийскому морю, имеет общую протяженность около 7200 км. Это значительно меньше, чем длина средиземноморского маршрута, составляющего 16 тысяч километров. По результатам тестовых запусков, коридор “Север-Юг” позволит сократить транспортные расходы на треть и время пути на 40%. Кроме того, проект способствует расширению торговли между Ираном, Россией и Индией, открывая доступ к энергетическим ресурсам Каспийского моря, включая не только крупные запасы нефти и газа, но и потенциал солнечной энергии, гидроэнергии и энергии ветра. Таким образом, транспортный коридор “Север-Юг” предоставляет трем государствам преимущество в отношении каспийских ресурсов.

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Однако, как часто бывает, для возрождения идеи из пепла, она должна быть сожжена дотла. Стремление России придать новый импульс проектам проистекает скорее из экономической необходимости, чем из холодной беспристрастности. Сама идея коридора не была в числе приоритетов, и в течение двух десятилетий проект бездействовал. Лишь после недавних санкций Запада он приобрел новые течения как экономический спасательный круг для России. Исходя из этого, Москва, Нью-Дели и Тегеран профинансировали 102 крупных инфраструктурных проекта вдоль оси коридора на общую сумму $38 млрд. Это включает план Москвы стоимостью в миллиард долларов сделать Волгодонский канал пригодным для коммерческого судоходства, соединив Волгу и Дон. Россия объединит свои основные водные пути в общую систему, также это свяжет рынки Каспийского и Черного морей.

В процессе вдоль транспортного коридора “Север-Юг”, простирающегося от России до Ирана, возникнут новые цепочки создания стоимости. Однако перемещение груза должно будет осуществляться через Азербайджан, либо по суше, либо по морю. Баку и Тегеран обязались выделить по $500 миллионов на строительство железной дороги. Эта железная дорога является, пожалуй, главной составляющей успеха коридора, а также наиболее сложным с инженерной точки зрения элементом. Железнодорожные пути проходят по пересеченной горной местности и в общей сложности включают 53 тоннеля и 45 мостов. Поскольку Азербайджан находится на стыке конкурирующих транзитных маршрутов, таких как средний коридор, в обозримом будущем Бакинский порт, вероятно, будет работать на максимальных мощностях. Таким образом, железная дорога Астара-Resht может стать более надежным выходом для российско-иранской торговли.

Еще одним незаконченным объектом инфраструктуры является связанная с маршрутом железнодорожная линия от Захедана до Чах-Бихара. Это ключ к объединению сухопутных и морских путей в мультимодальный коридор. Но это дорогостоящий проект стоимостью в $1,6 миллиарда. Партнеры Ирана практически не оказывают поддержки. Нью-Дели уделяет приоритетное внимание соединению Мумбаи из Чахбе Харам, в то время как ресурсы Москвы задействованы в военных действиях в Украине. У Ирана крайне мало возможностей привлечь достаточно иностранных инвестиций, если таковые имеются вообще. Эти материальные проекты сопровождались политическими событиями. В январе 2023 года Евразийский экономический Союз завершил подписание соглашения о свободной торговле с Ираном. Как только сделка вступит в силу, двусторонняя торговля ускорится. Для России и Ирана привлечение нейтральных государств обеспечивает столь необходимую диверсификацию торговли. Правительство Москвы и Тегерана являются обладателями соответственно золотой и серебряной медалей за максимальное на планете количество примененных к ним санкций.

В ответ на санкции Запада, Россия и Индия, две страны, испытывающие экономическое давление, естественно, стремятся к сближению с нейтральными государствами. В частности, Нью-Дели зафиксировал четырехкратный рост товарооборота с Россией за 2022 год, в значительной степени благодаря возможности закупать излишки российской нефти со скидкой в результате западных санкций против Москвы.





Транспортный коридор “Север-Юг” укрепит эти взаимовыгодные экономические отношения, вписав их в физический ландшафт Евразии. Индия с таким же удовольствием покупает, с каким Россия продает, однако, у Нью-Дели есть свои мотивы для активизации торговых отношений, часть которых противоречит геополитическим целям Кремля.

Индия планирует увеличить к 2030 году общий объем торговли с 640 млрд до двух триллионов долларов, а транспортный коридор “Север-Юг” является средством достижения этой цели. Для этого с 2018 года Нью-Дели взял на себя управление портом Чах-Бе-Хар в Иране. В итоге это позволит Индии получить коммерческий доступ к Персидскому заливу для выхода на рынки Центральной Азии посредством дальнейших инфраструктурных проектов.

Для Индии стратегическая логика параллельного проекта в Чах-Бе-Хари заключается в обходе китайско-пакистанского экономического коридора. Однако открыто бросая вызов интересам Пекина, Нью-Дели может спровоцировать раскол с Москвой. Отношения между Россией и Индией имеют давнюю историю, власти обеих стран настаивают, что они “старые друзья”, но это скорее дружба по расчету.

Что касается России и Китая, то общее презрение к Вашингтону сближает их. Но им никуда не деться от своей долгой и бурной истории. Тем временем Индия сближается с западным блоком, укрепляя связи с возглавляемым Америкой четырехсторонним диалогом по безопасности. Кроме того, с прошлого года Китай стал ключевым покупателем российской нефти, потеряв доступ к европейским рынкам, Москва не может отвернуться от Пекина. Таким образом, в случае эскалации китайско-американской напряженности, Индия и Россия окажутся по разные стороны баррикад.

Все эти соображения подрывают веру в вертикальный коридор. Ситуация с Ираном еще сложнее. Его отношения с соседним Азербайджаном какое-то время были напряженными, отчасти из-за тесных связей с Израилем и Турцией. Существуют опасения по поводу скрытых сепаратистских тенденций в большинстве азербайджанских регионов Ирана. Если иранские и азербайджанские сепаратисты возьмутся за оружие и ситуация выйдет из-под контроля, Иран может пойти по пути Югославии и балканизироваться. Таким образом, если новые связи по железной дороге Астара-Решт будут угрожать целостности иранского государства, Тегеран может сменить отношения ко всему проекту. В этом случае идея коридора может быть отложена в долгий ящик.

В целом, международный транспортный коридор “Север-Юг” - это проект, призванный повысить авторитет России, Индии и Ирана, но каждое государство желает извлечь из этой сделки выгоду для себя. Хотя все участники согласны с общим направлением, их расхождение в политических приоритетах могут стать причиной будущего раскола. Однако Россия, ветеран геополитики, она знает, как играть в эту игру, и что важнее, она понимает, когда перевернуть доску и начать игру заново.