Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
SpaceX демонстрирует сверхтяжелые ракеты для следующих полетов Starship
Состоят из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, которые будут использоваться для доставки астронавтов и грузов на орбиту Земли, Луны, а в дальнейшем - на Марс и далее

реклама

SpaceX подтвердила свое намерение запустить свой корабль в течение текущего месяца, который называют самой мощной ракетой из когда-либо созданных. Компания поделилась изображением звездной базы "Megabay", где четыре сверхтяжелые ракеты-носителя, подготовлены к запуску.

реклама

В сообщении, опубликованном на X, представлены снимки, сделанные на предприятии компании Starbase в Бока-Чика, штат Техас. На сегодняшний день ракета-носитель Starship прошла два испытательных запуска, оба из которых закончились взрывами. SpaceX намерена провести еще один запуск Starship в феврале, если получит необходимые разрешения от Федерального авиационного управления.

Термин "Starship" относится к комбинации ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Вместе они представляют собой следующее поколение пусковых систем SpaceX, предназначенных для доставки астронавтов и грузов на орбиту Земли, Луны, а в перспективе - Марса и далее.

Ракета-носитель Super Heavy, первая ступень звездолета, спроектирована как полностью многоразовая. Предполагается, что после запуска она войдет в атмосферу Земли и вернется на стартовую площадку. РН высотой 69 метров и шириной 9 метров способна нести около 3 400 тонн топлива. Ее приводят в движение 33 двигателя Raptor, обеспечивающие в совокупности почти 7600 тонн тяги.

Космический корабль Starship, вторая ступень системы, имеет интегрированную секцию полезной нагрузки, предназначенную для перевозки как экипажа, так и грузов. Интересно, что SpaceX заявила, что Starship также способен доставлять грузы в точку на Земле. Космический корабль высотой 50 метров и шириной 9 метров будет иметь грузоподъемность от 100 до 150 тонн. Его будут приводить в движение три двигателя Raptor и три специальных двигателя RVac, которые представляют собой стандартные двигатели Raptor, модифицированные для использования в вакууме космоса.

#илон маск #spacex #starship #spacex falcon 9 #spacex falcon heavy #spacex dragon
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск планирует прекратить использование личного телефонного номера
Илон Маск прокомментировал информацию об использовании Starlink российской армией
Джефф Безос продает 12 млн акции Amazon, чтобы вернуть звание "самого богатого человека в мире"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
6
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
13
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
9
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
10
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
2
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Gigabyte пересматривает дизайн печатных плат графических процессоров для решения проблем
+
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
2
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
+

Популярные статьи

10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
11
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
86
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
124
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
7
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
9
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
20

Сейчас обсуждают

22870
20:48
Будет второй эпик если где-то оно будет работать быстрее.
Открытый проект ZLUDA позволяет запускать CUDA приложения на видеокартах AMD
Зю
20:44
Во Франции тоже работают над таким реактором, причём учёные со всего мира, в т.ч. из России. Первый прототип планируется в 2035 году. Выход на массовое производство и эксплуатацию планируют после 2050...
Однокурсник Сырского по МВОКУ рассказал, что во время учебы в Москве они прошли серьёзную школу
Вася Ягодкин
20:40
Моя загородная вилла на перепланировке, яхта на ремонте, думаю чёрт с ним, поеду в Апшенронск местную макаку Шешенбеку поймаю, хочу посмотреть сколько в неё пива влазит.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Максим
20:37
Че это такое на подставке монитора слева?
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
Manager
20:35
Бублик - это Зелот. Один стиль, одни речевые обороты, одни картинки.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
daimos
20:35
Раньше-то я думал, что это слабительное
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Mr. Night
20:30
Специальная военная операция будет продолжаться пока страны Коллективного Запада поддерживают так называемую украину "столько сколько потребуется"
Президент Финляндии заявил, что восстановления отношений с Россией не будет, пока Москва не закончит боевые действия на Украине
Ашот Эдикович
20:28
карочи я мангал разжог нахуй
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Георгий Пряхин
20:20
Идиот, 7800Х3D это чисто игровой процессор, хрена ли их сравнивать в рабочей синтетике, в играх твой Интел лезет под стол...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
22870
20:18
Это скорее NOX, чем Diablo
Продажи фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo превысили 1 миллион копий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем