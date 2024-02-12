Состоят из ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, которые будут использоваться для доставки астронавтов и грузов на орбиту Земли, Луны, а в дальнейшем - на Марс и далее

SpaceX подтвердила свое намерение запустить свой корабль в течение текущего месяца, который называют самой мощной ракетой из когда-либо созданных. Компания поделилась изображением звездной базы "Megabay", где четыре сверхтяжелые ракеты-носителя, подготовлены к запуску.

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В сообщении, опубликованном на X, представлены снимки, сделанные на предприятии компании Starbase в Бока-Чика, штат Техас. На сегодняшний день ракета-носитель Starship прошла два испытательных запуска, оба из которых закончились взрывами. SpaceX намерена провести еще один запуск Starship в феврале, если получит необходимые разрешения от Федерального авиационного управления.

Термин "Starship" относится к комбинации ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Вместе они представляют собой следующее поколение пусковых систем SpaceX, предназначенных для доставки астронавтов и грузов на орбиту Земли, Луны, а в перспективе - Марса и далее.

Ракета-носитель Super Heavy, первая ступень звездолета, спроектирована как полностью многоразовая. Предполагается, что после запуска она войдет в атмосферу Земли и вернется на стартовую площадку. РН высотой 69 метров и шириной 9 метров способна нести около 3 400 тонн топлива. Ее приводят в движение 33 двигателя Raptor, обеспечивающие в совокупности почти 7600 тонн тяги.

Космический корабль Starship, вторая ступень системы, имеет интегрированную секцию полезной нагрузки, предназначенную для перевозки как экипажа, так и грузов. Интересно, что SpaceX заявила, что Starship также способен доставлять грузы в точку на Земле. Космический корабль высотой 50 метров и шириной 9 метров будет иметь грузоподъемность от 100 до 150 тонн. Его будут приводить в движение три двигателя Raptor и три специальных двигателя RVac, которые представляют собой стандартные двигатели Raptor, модифицированные для использования в вакууме космоса.