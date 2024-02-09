В начале августа в Эфиопии началось новое восстание, инициированное ополчением из региона Амхара, известным как “Фано”. Это ополчение захватило населенные пункты и даже аэропорт, проникнув в крупнейшие города региона, включая Гондар, где в настоящее время ведется партизанская война.

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“Фано” стало символом политической нестабильности в Эфиопии, обретая популярность среди народа Амхара, который составляет почти треть населения страны. Амхара ощущают предательство и преследование со стороны национального правительства, утверждая, что при премьер-министре Абие элита Арома захватила власть.

Стоит отметить, что Арома являются крупнейшей этнической группой в Эфиопии и численно превосходят Амхара. Напряженность в отношениях между этими двумя общинами достигла своего пика, и обе стороны обмениваются колкостями, острее лезвия ножа, и обе поддерживают ополченцев-изгоев, стремящихся разжечь мятеж в своих опорных пунктах.

Национальное правительство до сих пор не восстановилось от разрушений последней войны в Тиграе, которая закончилась менее года назад. Пока правительство восстанавливает силы вдоль границы Ороми и Амхара, нарушается общественная безопасность. Если этого не остановить, Эфиопия и Африка в целом могут стать свидетелями самого кровавого конфликта за последнее столетие.

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Эфиопия, вторая по численности населения страна Африки и краеугольный камень региональной безопасности, в теории имеет все необходимое, чтобы стать центром силы. Однако история Эфиопии запятнана насилием. Это одна из беднейших стран континента, известная засухами, голодом и периодическими гражданскими конфликтами. Источник ее проблем кроется во внутреннем устройстве: подобно мозаике, страна состоит из множества этнических регионов, насчитывающих порядка 80 этнических групп, объединенных искусственно сформированным представлением о том, что значит быть жителем Эфиопии.

Крупнейшими этническими группами являются Оромо и Амхара, на долю которых приходится примерно 32% и 28% населения соответственно. Важно упомянуть и такие этнические группы как сомалийцы и тиграи, каждая из которых составляет 6,5% населения. Кроме того, девять этнических групп насчитывают более миллиона человек, а всё население можно дополнительно разделить по двум основным религиям - исламу и христианству.

Всё усложняется тем, что эти этнорелигиозные общины перемешаны и разбросаны по обширной труднопроходимой территории, которую федеральному правительству всегда было сложно контролировать. В результате, самобытные общины Эфиопии часто конфликтуют, и политический ландшафт страны серьезно омрачен историей почти постоянных мятежей, когда каждая этническая группа пыталась подняться по лестнице власти и главенствовать над другими.

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В итоге, попытка пресечения другими группами, которые затем стремились поступить таким же образом, приводила к предсказуемым результатам. Поэтому каждому правительству Аддис-Абебы приходилось действовать крайне осторожно для поддержания хрупкого равновесия. Нарушение баланса обычно сопровождалось периодами межэтнического насилия.

Учитывая этот момент, история Эфиопии во многом напоминает вечную наследственную вражду. Нынешний конфликт между повстанцами из Амхара и Федеральным правительством уходит корнями в Тиграе. Законодатели из этого региона диктовали политику Эфиопии на протяжении почти трех десятилетий. В 1991 году к власти в Аддис-Абебе пришло новое коалиционное правительство, последовали политические реформы и была разработана новая национальная система, призванная успокоить крупные этнические группы.

Этническая система, созданная с целью усмирения крупных этнических групп в Эфиопии, оказалась неудачной. Десятки этнических меньшинств остались без представительства и были оставлены в тени регионального большинства. В результате возникла непропорциональная система, в которой руководство, монополизировав власть, начало управлять страной с жестокостью. Они получили исключительные права на экономику Эфиопии, её природные ресурсы и миллиарды долларов международной помощи и займов.

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В 2018 году к власти пришел Аби Ахмед Али, имеющий аромские и амхарские корни. В его правительство вошли как новые влиятельные лица, так и старые. Это был недолгий проблеск надежды: были освобождены политзаключенные, приватизированы государственные предприятия и подписано мирное соглашение с соседней Эритреей. Эти стремительные реформы принесли Аби Нобелевскую премию мира 2019 года.

Однако вскоре после этого кратковременного успеха коалиционное правительство обратилось против самого себя. Аби стремился разрушить автономию, власть и влияние Тиграя, а его конечной целью была централизация государства. Как и ожидалось, это не устроило тиграйскую элиту, которая оказывалась во все большей изоляции. К 2020 году политики Тиграя оказались на вторых ролях в коалиции, которой они ранее управляли. Достижение взаимопонимания не удалось, и между Федеральным правительством и регионом Тиграй вспыхнули военные действия.

Верная своей мозаичной природе, Эфиопия прибегла к привычному для нее насилию. Силы Тиграя отступили в свой горный регион и подготовили вооруженное восстание против правительства Аби. Хотя конфликт начался как политическая борьба, он быстро приобрел этнический характер, поскольку безбожные массовые убийства стали нормой. Боевые действия шли с переменным успехом. Несмотря на первоначальные неудачи, Тиграй быстро перестроились и перешли в контрнаступление. То, что началось как быстрая военная операция федеральных сил Аби, направленная на подчинение региона Тиграй, превратилось в затяжную тотальную войну.

Вскоре после этого тиграйцы объединились с единомышленниками Арома на юге и совместно двинулись к Федеральной столице Аддис-Абебе. Наступление остановилось в двух шагах от города. Отчаянно нуждаясь в людской силе, Аби обратился к местным союзникам и санкционировал формирование этнических ополченцев. В результате Федеральная армия получила мощное усиление, а последующее контрнаступление спасло столицу от враждебного захвата. К ноябрю 2022 года боевые действия прекратились. Аби и его коллега из Тиграя договорились о приостановке военных действий, но превратить соглашение о прекращении огня в прочный мир оказалось сложнее, чем ожидалось.

Управление такой разделенной страной, как Эфиопия, в столь суровой и гористой местности всегда была задачей не из легких. Но конфликт в Тиграе усугубил принудительное переселение и массовые убийства, оставив в эфиопском обществе неизгладимый след. При нормальных обстоятельствах стране потребовались бы десятилетия, чтобы залечить такие раны, но у Эфиопии нет десятилетий. Этнические ополченцы, нанятые Аби для спасения Аддис-Абебы, в основном включали бойцов Фано из региона Амхара.

Этнонациональное движение Фано, происходит из 2016 года, когда демонстрации в Амхаре вызвали правительство в Аддис-Абебе. Члены Фано, националисты из народа Амхара, считают, что Амхара подвергается молчаливому геноциду и что именно они должны управлять эфиопским государством, как это было в эпоху имперского правления Хайле Селассие и затем коммунистической хунты Дерг. В период протестов 2016 года Фано напоминало слабо организованное молодежное движение, но в последующие годы оно трансформировалось в полу организованное ополчение. Затем, во время боевых действий в Тиграе, Фано стало одним из ключевых союзников Федерального правительства.

Войска Аби, сражаясь в лесах и горах, переправляясь через реки, несли огромные потери. Ополчение Фано, состоящее из бойцов из родного для них региона Амхара, сыграло важную роль в финальной контратаке, защитив Федеральную столицу и политическое будущее Аби. Однако их участие было не просто политикой на расстоянии, оно было близким и личным.

По мере расширения зоны боевых действий, конфликт перекинулся на Амхара, и число жертв среди мирного населения региона увеличилось. Фано знают об этом конфликте не понаслышке, и их обида на Тиграй глубока. Однако, когда Федеральное правительство и Тиграй подписали соглашение о прекращении огня, Фано решили продолжить борьбу.

Во время конфликта спецназ Фано вторгся и занял западные регионы Тиграй, на которые исторически претендовали Амхара. Солдаты Фано провели на занятых ими территориях Тиграй кампанию произвольных арестов, массовых убийств и массового переселения. В результате сотни тысяч этнических тиграйцев были изгнаны из региона. Фано не хочет, чтобы эти объявленные историческими плодородные территории были возвращены Тиграй. По мнению Фано и даже Амхара в целом, Западный Тиграй должен стать частью региона Амхара в виде компромисса.

Тем не менее, к удивлению властей Амхара, Фано были исключены из мирных переговоров между Аби и Тиграй. Тем временем, Тиграй настаивал на том, что оккупированные Фано районы должны быть возвращены под его власть в рамках мирного соглашения. По-видимому, Фано не имело права голоса в этом вопросе. Теперь становится видно, к чему это привело. Заканчивается один конфликт, начинается другой.

Пока ведутся переговоры с Тиграй, законодатели Амхара обеспокоены тем, что правительство Аби, под управлением Арома, может оттеснить их на второй план. Они считают, что их территориальные приобретения могут быть использованы Аби в качестве разменной монеты для установления прочного мира с Тиграй. Кроме того, элита Амхара обеспокоена статусом Федеральной столицы Аддис-Абеба, которая находится в центре региона Оромия, но населена в основном этническими Амхара.

В последние годы возникли признаки того, что Аби, возможно, стремится изменить статус и этнический состав Аддис-Абебы, чтобы успокоить покровителей из Арома. Эти две оговорки - судьба западного Тиграй и статус Аддис-Абебы - резко ухудшили отношения между правительством Аби и властями Амхара. Обе стороны относятся друг к другу с крайним подозрением, и на то есть веские причины. Истеблишмент Амхара и боевики Фано уверены, что правительство Аби работает в направлении Эфиопии, и в ходе этого процесса Амхара будут маргинализированы. Риторика Аби лишь обостряет эти опасения.

В июне 2022 года премьер-министр выступил с речью, в которой подчеркнул, что, несмотря на то, что Арома являются крупнейшей этнической группой, они не получили своей справедливой доли в политическом и экономическом пространстве. Затем он обвинил этнических Амхара в том, что они доминируют в политических структурах страны. Речь Аби была насквозь популистской и обращена к элитам Арома. Однако некоторые приняли её близко к сердцу. Сразу после выступления в округе Гим региона Оромия вспыхнул межэтнический конфликт, в результате которого погибло более 550 мирных жителей Амхара. Это стало первым выстрелом в грядущем конфликте.

Федеральное правительство возложило ответственность на базирующуюся в Оромии сепаратистскую группу. Массовое убийство в Гим рассматривается в контексте арамизации. Неудивительно, что Фано отказались разоружиться и подчиниться федеральному правительству. Год спустя, в августе 2023 года, Фано изменила ситуацию и устроила засаду на подразделение Федеральной армии и аванпосты в регионе Амхара, захватив в ходе штурма несколько населенных пунктов. Две недели спустя Федеральная армия отвоевала контроль над городами Амхара, у Фано и ополчение отступило в сельскую местность, одержав верх над Тиграй.

Аби может быть уверен, что быстро справится с ополчением Фано, базирующимся в Амхаре, которое не так организованно и вооружено, как отряды из Тиграя. Возможно, Аби и захочет принять участие в этой битве, но с другой стороны, после ответного удара со стороны Амхара и Арома, Фано стали сильнее. Группировка получает все большую поддержку от местного населения Амхара, которое настороженно относится к федеральному правительству. В этом заключается истинная сила Фано - в численности. В то время как конфликт в Тиграе получил поддержку 6,5% всего населения Эфиопии, Амхара составляют примерно 28% населения страны. Полномасштабная война с участием Амхара и Арома повлекла бы хаос и разрушение совершенно другого уровня, Тиграй выглядел бы разминкой перед грядущим конфликтом. Более того, геостратегические союзники перешли на сторону Амхара.

Суданские войска Фано, способные бороться с федеральными войсками Эфиопии, в действительности, суданские войска быстрого реагирования, сделали именно это в своей собственной стране не далее как в апреле 2023 года. Если Хемет, командующий суданскими войсками, вмешается в Амхару, это сделает схему Хемета еще более осуществимой. Таким образом, Фано могло бы получать специалистов, материалы и оружие через Судан в Тиграе.

Эритрейцы и Сайс Афе Верки во время войны были союзниками Аби, но, судя по всему, выступали против прекращения огня в Тиграе. Таким образом, Исайяс мог бы воспользоваться ситуацией, объединившись с Фано и разрушив мир в Тиграе. Такие события могли бы ввергнуть весь регион в многоплановый конфликт. Тиграй начнет сражаться с Сабией, Эритреей и Фано, а Эритрея вступит в союз одновременно с Фано и Аби. Фано будет воевать с Аби, Тиграем и армией освобождения Арома, в то время как Аби будет бороться против армии освобождения Арома, Фано и Тиграя. Да, все очень запутано, вовлеченные группировки станут союзниками и противниками одновременно, и в одном пространстве будет сложно отличить друга от врага, особенно если вмешается Судан.

В настоящее время Фано проводит перегруппировку в сельской местности, восстанавливая силы и производя нападения на армейские аванпосты и гарнизоны поблизости. В высокогорье Амхара продолжаются повстанческие действия низкой интенсивности, но ситуация может быстро обостриться, как это произошло в Тиграе. Фано с лихвой компенсирует нехватку обучения и оснащения народной поддержкой. Если боевикам удастся консолидировать в регионе, это склонит чашу весов в их сторону и вынудит политическую элиту Амхара открыто выступить против Аби. Всеобщее восстание в Амхаре - это кризис, пережить который Аби будет нелегко.

В результате напряженности между Амхара и Арома, Федеральная армия Эфиопии развалится изнутри. Для достижения целей Фано даже не потребуется идти маршем на Аддис-Абебу, ему нужно всего лишь взять под контроль региональные власти в Бахр Даре. Статья 39 Конституции Эфиопии предоставляет региональным властям право на одностороннее отделение. Если на эту статью будут ссылаться в Бахр Даре, это может вызвать эффект домино и побудить другие регионы сделать то же самое. Тогда Эфиопия останется в прошлом. Пока что это лишь “если” и “когда”, но такая географически и культурно разделенная страна, как Эфиопия, не имеет права на риск. Эфиопия существует в целостном виде более двух тысячелетий, она пережила вторжение извне, попытки колонизации и диктатуру, но страна не может существовать за счет былой славы. Прошлый успех не является гарантией успеха в будущем. Сейчас фитиль Эфиопии зажжен, но страна стоит того, чтобы ее спасти. Правительству необходимо отказаться от пагубных решений и попытаться заключить сделку с Фано, пока не стало слишком поздно. Если его не остановить, восстание в Амхаре станет вторым вооруженным конфликтом.

Источник: The Curious (YouTube Channel)