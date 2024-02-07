Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Великобритания переходит на новый источник добычи электроэнергии

Великобритания планирует превратить Северное море в гигантскую ветряную электростанцию, чтобы удовлетворить свою потребность в энергии
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Море, которое веками служило исцелением для многих недугов, теперь вызвано на службу в качестве средства для удовлетворения растущей потребности в возобновляемых источниках энергии. На карте Северного моря обозначены районы с сильными ветрами, которые идеально подходят для генерации электроэнергии. Воды, окружающие Соединенное Королевство, отмечены лиловым цветом, где средняя скорость ветра на высоте 100 метров превышает 10 метров в секунду. Это идеальные условия для размещения ветряных электростанций.

реклама



Однако Северное море - это неспокойное место. На протяжении большей части истории оно служило полем битвы. Сегодня оно ценится за свои запасы углеводородов и обилие рыбы. На Северном море расположено несколько из самых загруженных портов мира, через которые ежегодно проходит около 250.000 контейнеровозов. Это делает его одним из самых прибыльных мест на планете. Британия многое обязана этому морю, но потребность в возобновляемых источниках энергии растет, и британские законодатели хотят превратить Северное море в гигантскую электростанцию для удовлетворения своих потребностей.

Реализуемый план имеет огромный масштаб и затрагивает десятки миллионов домохозяйств, коренным образом меняя геоэкономику прилегающей территории. Британия поклялась стать “Саудовской Аравией ветра”, но действовать по прихоти не выход. Море умеет ждать бесконечно, и рано или поздно оно вскроет все ошибки.

реклама



Расположенное в сердце северо-западной Приморской Европы, Северное море соприкасается с береговыми линиями шести высокоразвитых экономик: Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Германии, Дании и Норвегии. Исторически сложилось так, что умеренный климат и плодородные почвы региона дополнялись запасами древесины и гидроэнергии, делая возможными интенсивное сельское хозяйство и высокую плотность населения. Многочисленные природные гавани и бухты, а также богатые запасы рыбы, способствовали возникновению голландского морского могущества, которое породило обширные колониальные торговые сети, способствуя притоку дешевого сырья и экспорту промышленных товаров.

Эта система предоставляла привилегии странам, расположенным у Северного моря, превращая их в индустриальные центры. И хотя изначально они работали за счет угля, к концу XX века основным энергетическим ресурсом стали нефть и газ Северного моря. Однако сейчас, когда экономика переходит на возобновляемые источники энергии, Северное море превращается в многообещающий и весьма ценный хаб для получения энергии ветра.

Для справки, сильные и устойчивые ветра имеются во многих местах. Но именно близость к прибрежным населенным пунктам, морским портам и энергетической инфраструктуре делает ветроэнергетику Северного моря уникальной и коммерчески выгодной. Не менее важно и то, что средняя глубина моря составляет 99,5 м, благодаря чему установка ветряных турбин в определенных местах более практична. В целом, сильные ветры, мелководье и существующая инфраструктура делают Северное море уникальным местом для использования возобновляемой энергии. Ни одна другая точка на Земле не сравнится с ним.

реклама



Особенно это справедливо для британских территорий, включающих Ламан, Кельское море, Ирландское море, Дуврский пролив, Догер Банку, устье Темзы и северную часть Атлантического океана. В настоящее время в Северном море расположено более 40 ветряных электростанций, насчитывающих в общей сложности около 2630 турбин мощностью 30 ГВт. Говоря простым языком, этого достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 88,7 млн домохозяйств. Но страны, окружающие Северное море, имеют большие планы. Спрос на возобновляемые источники энергии быстро растет, и производство должно идти в ногу со временем. В апреле 2023 года девять европейских лидеров пообещали увеличить мощность морской ветроэнергетики Северного моря до 120 ГВт к 2030 году и минимум до 300 ГВт к 2050 году.

Это невероятное увеличение в 10 раз по сравнению с сегодняшним уровнем. Но превратить Северное море в гигантскую электростанцию непросто. Технических вопросов множество. В настоящее время самым дешевым вариантом являются одномачтовые ветрогенераторы, состоящие из стальной трубы, закрепленной на морском дне.

реклама



Ветрогенераторы, как правило, устанавливаются на морском дне, где глубина не превышает 35 метров. Однако существуют и другие типы установок, такие как треножники, которые, несмотря на свою сложность и высокую стоимость, обладают эффективными, гидродинамическими характеристиками. Некоторые из них даже более экономичны по сравнению с одномачтовыми турбинами, которые крепятся к морскому дну с помощью тросов или цепей. Среди основных типов таких установок можно выделить платформы со смешанными опорами, полупогружные и с лонжеронами.

На сегодняшний день в Северном море преобладают одномачтовые ветряные электростанции, однако в 2017 году были установлены первые плавучие сооружения. С течением времени их использование будет только увеличиваться, по мере того как развитие ветряных электростанций будет распространяться на более глубокие воды. В то же время на поверхности океана или непосредственно под ней колебания воды могут быть использованы для работы волновых ферм.

20 лет назад на побережье шотландского острова Айлей было установлено первое в мире коммерческое устройство для выработки электроэнергии из энергии волн, подключенное к национальной электросети Великобритании. Этот эксперимент увенчался успехом, и теперь Евросоюз планирует увеличить добычу электроэнергии из волн до 1 ГВт к 2030 году и до 40 ГВт к 2050 году.

Разумеется, с большим количеством энергии ветра и волн необходимо обращаться крайне осторожно. Подключение отдельных внутренних ветряных и волновых электростанций к общей энергосистеме, совместно используемой странами региона, позволит более эффективно распределять энергию и нагрузку. Соединенное Королевство и Нидерланды стремятся объединить свою прибрежную ветроэнергетику. Это первая в своем роде линия электропередач, по которой голландская прибрежная ветроэлектростанция будет подключена к британской национальной энергосистеме. В случае успеха это создаст в Северном море прецедент и позволит другим близлежащим странам присоединиться к британско-американскому проекту.

Остров в Доггер-банке, где территориальные воды Нидерландов, Германии и Дании сходятся недалеко от континентального шельфа Соединенного Королевства, будет местом размещения тысяч ветрогенераторов. Согласно голландскому исследованию, в этом месте можно будет вырабатывать до 10 гигаватт электроэнергии. Однако пока европейцы ведут переговоры, Британия опережает их на годы. На западной половине Доггер-банки, расположены ветроэлектростанции "группы B", но эти группы морских ветряных электростанций еще на стадии строительства. После его завершения она ежегодно будет обеспечивать электроэнергией до 6 млн домов, став крупнейшим в Великобритании источником возобновляемой энергии.

Ветроэнергетику могут дополнить плавучие солнечные панели, они могут способствовать выращиванию морских водорослей, потенциального источника корма для животных, имеющего и другие варианты коммерческого применения, такие как косметика, биопластик и биотопливо. Морские водоросли эффективны для фотосинтеза. Это связано с тем, что в отличие от деревьев, из которых после вырубки лесов углерод выделяется обратно в атмосферу, а биомасса водорослей связывает углекислый газ на морском дне.

Однако препятствием станет согласование нормативных актов в разных юрисдикциях и различия стандартов инфраструктуры. По всеобщему признанию, интеграция трансграничного рынка ветроэнергетики необходима. Но процесс утверждения таких проектов включает несколько органов власти, что приводит к задержкам. Помимо этого, будет необходимо урегулировать соглашение о распределении доходов между генерирующими и передающими компаниями, на что могут уйти годы. Вдобавок ко всему, Brexit усложняет интеграцию Великобритании в Европейский энергетический ландшафт, более того, независимость Шотландии, если до этого дойдет, осложнит ситуацию еще сильнее.

Морские границы Шотландии определены в соответствии с законами Вестминстера. В прошлом интересы Шотландии вызывали сомнения в связи с методами, используемыми для определения границ, в частности, углеводородные ресурсы. Этот затронул тему сепаратизма в Эдинбурге перед референдумом о независимости в 2014 году. Активисты националистической кампании отметили, что с 1973 года Лондон собрал 300 миллиардов фунтов стерлингов налогов на нефть и газ, и 90% этих доходов поступают с территории Шотландии. Таким образом, в случае разрыва с Лондоном как морская граница, так и раздел ресурсов Мирового океана станут предметом споров.

Объединение электростанций в кластере может сократить их потенциал выработки из-за индуктивных потерь мощности, тем самым снижая их эффективность. Таким образом, для обеспечения большей эффективности потребуется трансграничная оптимизация.

Учитывая все вышеизложенное, индустриализация началась в северо-западной Европе. Северное море долгое время обеспечивало этот регион рыболовными угодьями для производства продовольствия, выходом к морю для торговли и углеводородами для питания промышленности. Переход к возобновляемым технологиям является последним этапом его эксплуатации, но ни один природный ресурс не является бездонной ямой, и даже самый сытный бесплатный обед не способен удовлетворить бесконечный аппетит.

Источник: The Curious (YouTube)

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

великобритания британия энергия электричество море северное море
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
2
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
1
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
5
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
1
Eurasian Times: Российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" превосходит западные аналоги
2
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
7
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
3
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
3
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
1
Politico: На Западе опасаются изымать российские активы
+
В Android 15 появится новый полноэкранный режим
2
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
9
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
+
Задержаны злоумышленники укравшие $400 млн у FTX
+

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
90
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
307
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
36
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
20
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
21
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
13
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
2

Сейчас обсуждают

Chihonya
20:48
слим версия, есть такая у мси,чуть толще двух слотов, но достаточно тяжелая
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Евжений Батькович
20:46
а чет на фотке выглядит слишком тоненькой
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Chihonya
20:45
4070 тишка, по цене дюже вкусной досталась новая, не сдержалси, взял поюзать, а 7800XT не доедет никак, сцуко( Переходник вроде четко сел, не греется, короче нормальная такая карта и не горячая)
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Китя.
20:43
Что за карта. RTX какой ?
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Захар Грудинин
20:43
по твоей логике, сторонников гитлера тогда судили по умению расположить к себе судей?
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
O Clock
20:43
ради интереса создавал картинку формата JPEG с размерами 20000x20000 и открывал её через галерею старой Нокии, 7 минут прогрузки и она показывалась на экране, ещё 3 минуты требовалось для масштабирова...
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
Chihonya
20:42
Китя, я в стан предателей подался)))) Но жду ишо 7800XT нитро от сапфира, буду дрючить обе)))
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Китя.
20:40
Сборки лучше не устанавливать. там все вырезано по самое не балуй ну их на фиг.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Chihonya
20:40
Это правильно, чистый образ=минимум проблемс) Сборки ставить можно, если ты автор сборки)
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Евжений Батькович
20:39
не,я старый,люблю сам все настраивать потихоньку,а васи могут такого навертеть в этих сборках
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем