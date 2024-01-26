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Filcenberg
Министр обороны США сообщил о возможности сокращения американских вооруженных сил в Ираке
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о возможности сокращения американских вооруженных сил в Ираке, при условии достижения прочного двустороннего партнерства в области безопасности

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил о возможности сокращения американских вооруженных сил в Ираке. Он заявил, что предстоящие встречи между двумя странами могут способствовать переходу к прочному двустороннему партнерству в области безопасности, опираясь на многолетние совместные операции против "Исламского государства".

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В заявлении Пентагона Остин подтвердил, что американские войска находятся в Ираке по просьбе иракского правительства. Американо-иракская высшая военная комиссия, состоящая из представителей национальной безопасности обеих стран, проведет обзор американского военного присутствия в Ираке. При этом будут учитываться угроза, исходящая от бойцов, остающиеся потребности и возможности иракских вооруженных сил.

Высказывания Остина прозвучали в период нестабильности, когда многие иракские чиновники выступают за вывод американских войск после затянувшегося цикла насилия, усугубленного конфликтом между Израилем и Газой. Это насилие включает в себя столкновения между поддерживаемыми Ираном ополченцами и американскими войсками. В настоящее время Остин восстанавливается дома после длительного пребывания в больнице в связи с осложнениями после операции по удалению рака простаты.

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С октября военные базы США в Ираке и Сирии не менее 151 раза подвергались нападениям со стороны бойцов, поддерживаемых и обучаемых Ираном. По данным Пентагона, около 2500 американских военнослужащих по-прежнему размещены в Ираке и еще 900 - в Сирии, чтобы сдержать возрождение "Исламского государства". Однако ответные авиаудары США встречают все большую враждебность со стороны иракских властей. Эти ополченцы связывают свои нападения с войной в Газе и поддержкой США израильской кампании против ХАМАС.

#сша #ирак #оборона #вс сша
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