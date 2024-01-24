В декабре начался конфликт, который привел к значительным изменениям в геополитической обстановке. Повстанцы-хуситы перекрыли один из ключевых морских торговых маршрутов, что привело к захвату судов, применению ракет и беспилотников. Военно-морские силы мирового сообщества, включая ВМС США, не проявляют активности в решении данной проблемы, что негативно сказывается на глобальной морской торговле.

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Крупнейшие мировые компании, занимающиеся контейнерными перевозками, прекратили поставки через Суэцкий канал и Красное море. ВМС США перебросили авианосную группу из Персидского залива в Аденский залив. В то же время создается новое оперативное соединение ВМС 10 стран для защиты судоходства в регионе, однако американцы избегают участия в этом конфликте.

Ситуация усложняется тем, что соседние державы имеют противоречивые интересы. Экономика Египта страдает, Иран ищет новые рычаги воздействия, Саудовская Аравия заключила перемирие с хуситами, а Китай наблюдает за развитием событий. В целом, Красное море становится местом слияния географии, экономики, технологии и геополитики.

Теперь хуситы считают американские корабли своими целями и намерены применить силу. Однако, угрожая военно-морскому флоту США, они ставят под угрозу свои позиции. Для процветания мировой экономики необходимо, чтобы торговля велась беспрерывно. Около 80% международной торговли осуществляется морским путем, и кораблям необходимо достигать портов как можно быстрее и с наименьшими затратами.

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Однако при прохождении узких участков, таких как Красное море, корабли становятся особенно уязвимыми. Здесь находятся два ключевых узких участка - Суэцкий канал на севере и Баб-эль-Мандебский пролив на юге. Около 12% мировой торговли проходит по этому пути, на долю которого приходится около 20% международных контейнерных перевозок. Примечательно, что примерно 10% мировой морской нефти и 8% СПГ транспортируется по тому же маршруту.

Однако повстанцы-хуситы из Йемена положили этому конец, применяя ракеты, беспилотники и быстроходные ударные корабли. Ширина Баб-эль-Мандебского пролива в самом узком месте составляет около 20 метров, и именно здесь происходили нападения. На данный момент хуситы нанесли прямые удары как минимум по 12 коммерческим судам, проходящим через этот регион транзитом, выпустив более 100 беспилотников и ракет по кораблям из более чем десятка стран.

По заявлениям хуситов, которых поддерживает Иран, нападения совершены в знак солидарности с палестинцами. Но для Ирана морская блокада является геополитическим рычагом давления на США и Израиль. Для справки, у другого прокси Ирана, Хезболлы, есть по меньшей мере 130.000 ракет, нацеленных на Израиль. Но Иран не может использовать огневую мощь Хезболлы для нанесения ударов по Израилю, поскольку это откроет “ящик Пандоры” и приведет к американским бомбардировкам Ирана.

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Поэтому, вместо Хезболлы, Иран решил нанести ответный удар другими средствами. В последние годы, благодаря хуситам, иранцы приобрели в Красном море значительные возможности. Поэтому ситуация максимально близка к игре в геополитические шахматы. Независимо от стратегического маневрирования, атаки хуситов являются посягательством на свободу судоходства и вынуждают экономически развитые державы пересмотреть глобальные цепочки поставок.

В ответ на морскую блокаду, четыре из пяти крупнейших в мире компаний по контейнерным перевозкам приостановили транспортировку через Красное море. К ним относятся датская “Maersk”, французская “СМ СГМ”, немецкая “Хапаг-Ллойд” и швейцарская “МСС”. В общей сложности на них приходится более 50% мирового объема контейнерных перевозок. Также поставки через Красное море прекращает транснациональная компания “British Petroleum”.

В случае присоединения других энергетических компаний к текущей ситуации, поставки нефти и газа могут оказаться под угрозой. Контейнеровозы, осуществляющие рейсы между Европой и Азией, вынуждены заново ознакомиться с маршрутом через мыс Доброй Надежды, который в основном утратил актуальность с момента открытия Суэцкого канала более 150 лет назад. Однако этот обходной путь увеличивает расстояние на около 7400 км и добавляет до 14 дней к времени пути, что обходится в миллионы долларов на дополнительное топливо и другие страховые и вспомогательные издержки.

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С начала кризиса ВМС США перебросили в Аденский залив авианосец “Дуайт Эйзенхауэр” и его оперативную группу. В настоящее время Вашингтон собирает международную армаду, чтобы успокоить судоходные компании и прекратить блокаду, установленную хуситами. Однако всеобщее обязательство к действию остается хрупким. Великобритания согласилась разместить свои корабли, но Франция, Италия и Испания отказались от участия в операции. Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также явно остаются в стороне. Китай, имеющий военные корабли на базе в Джибути, также остается вне коалиции.

У каждой страны есть свои мотивы для отказа от операций под руководством США. Одной из причин являются затраты. Западные ВМС используют очень дорогое оборудование для уничтожения дешевых беспилотников. Недавно французы запустили ракету класса “земля-воздух” стоимостью более миллиона долларов, чтобы сбить беспилотник стоимостью всего 20.000 долларов. Такой способ ведения боя не является экономически целесообразным.

В некоторых случаях западные ВМС не были подготовлены для отражения угрозы того типа, которую представляют хуситы. Но с другой стороны, коммерческое судно, поврежденное таким сложным образом, может стать серьезной проблемой. В целом, оперативное соединение ВМС США, получившее название “Операция Страж процветания”, усилит безопасность вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, сопровождая корабли через регион. Но для коммерческих предприятий этого все равно недостаточно.

Сопровождение судов через узкий проход повлечет за собой логистические сложности и опасности. Это связано с тем, что для присоединения к конвою потребуется, чтобы корабли сосредотачивались в Красном или Аравийском морях, что сделает их более легкой мишенью для хуситов. Небольшие масштабы хуситы обладают мощными и дешевыми в производстве противокорабельными баллистическими ракетами, способными пролетать 1400 км. Эти типы ракет летают на больших высотах и скоростях, чем крылатые ракеты. И, следовательно, увеличивают дальность, с которой хуситы могут поражать корабли. Таким образом, скопление коммерческих судов в одном месте сделает их легкой мишенью и поразить их будет проще простого.

Более того, судоходная отрасль до сих пор не оправилась от сбоя в логистике из-за COVID-19. В результате расходы на страхование судоходства в Красном море подскочили с 0% стоимости судна до 7%. Это десятикратное увеличение всего за один месяц. Кроме того, учитывая, что стоимость нефтяных танкеров оценивается в сотни миллионов долларов, такое повышение страховых взносов делает судоходство в Красном море чрезвычайно дорогим. Например, страховой взнос за танкер стоимостью 130 млн долларов составит 910.10. Мягко говоря, это резкий взлет. Поэтому судоходные гиганты рассматривают возможность обхода Южного побережья Африки, пусть даже такой маршрут длиннее. Просто этот обходной путь считается более практичным и экономически целесообразным, чем риск повреждения конвоя.

Чтобы успокоить судоходных гигантов и восстановить безопасность на море, администрация Байдена рассматривает возможность проведения более масштабных военных операций против объектов хуситов на материке.

Возможно, усиление в одном регионе произойдет за счет ослабления в других, что с интересом наблюдают Китай и Россия. В центре внимания - хуситы, шиитское меньшинство в Северном Йемене, которые впервые появились как повстанческая группировка, борющаяся с федеральным правительством в 1990-х годах. Однако, после протестов арабской весны в 2012 году, федеральное правительство Йемена было свергнуто, и хуситы, получив значительное финансирование и вооружение от Ирана, немедленно приступили к консолидации власти.

Сегодня они контролируют столицу Сану, но, как правило, не признаются международным сообществом в качестве законного правительства Йемена. Несмотря на это, хуситы контролируют, по некоторым оценкам, треть территории Йемена и около 70% его населения. Большая часть международного сообщества уделяла мало внимания конфликту в Йемене, и теперь ему предстоит проверка на практике.

Правительство Египта, испытывающее нехватку денег, вероятно, ощутит на себе основную тяжесть экономического бремени. Оно ежегодно зарабатывает почти 10 млрд долларов на транзитных сборах с судов, проходящих через Суэцкий канал. С введением блокады хуситами, морское сообщение по Суэцкому каналу также страдает, что наносит ущерб экономической и, возможно, политической стабильности Египта.

Тем временем, Саудовская Аравия, очевидно, находится вне продолжающегося кризиса. Саудовские нефтяные объекты и руководство Саудовской Аравии провели с хуситами многочисленные раунды мирных переговоров, поскольку они стремятся отстраниться от боевых действий в Йемене.

Саудовские Эмираты поддерживают в йеменском конфликте другую группировку и, поскольку хуситы расположены на удобном расстоянии, Эмираты по-прежнему рассматривают Йемен как доступную недвижимость и готовы бороться за нее. Они просто не хотят участвовать в боевых действиях. Вместо этого, эмиратские агенты оказывают давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы те дали зеленый свет американским военным действиям против объектов и баз хуситов.

В целом, международная морская торговля представляет собой чрезвычайно сложную сеть. Блокада хуситов началась с момента отказа европейских стран от российской нефти и газа и увеличения импорта энергоносителей морского происхождения. Большая их часть поступает с Ближнего Востока и проходит через Красное море. Таким образом, чем дольше продлится блокада хуситов, тем более серьезными будут последствия для Европы и обязательств в Украине.

Международное военно-морское оперативное соединение Америки не устрашает, хотя бы из-за их физической отдаленности от боевых действий и поддержки со стороны Ирана. По всей вероятности, хуситы продолжат атаки до тех пор, пока не последует серьезного ответного удара. На самом деле, хуситы чувствуют в себе силы, поскольку блокада укрепила их геополитические позиции. Хуситы и иранцы знают, что Соединенные Штаты избегают втягивания в йеменский прокси-конфликт. Хуситы имеют децентрализованную структуру, нет единого объекта или актива, устранение которого снизило бы их боеспособность. Таким образом, борьба с хуситами станет длительной операцией, которой не видно конца. Это не то, чего на данный момент желают американцы, хотя бы потому, что Россия и Китай являются более приоритетными, и Соединенным Штатам понадобятся все силы, чтобы держать их в напряжении.

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Ситуация может радикально измениться, если атаки хуситов приведут к жертвам среди американцев. В таком случае, президент Байден будет вынужден принять жесткие ответные меры, которые могут вызвать непреднамеренные и непредсказуемые последствия. Даже если отбросить этот фактор, атаки хуситов в Красном море могут нанести серьезный ущерб мировой экономике, если их оставить без должного внимания. В основе данного кризиса всегда находился Иран: финансирование хуситов, вооружение и даже тактика - все это происходит от иранцев. Хуситы были верными прокси-войсками Ирана и его союзниками, они буквально переняли боевой клич Тегерана “Смерть США, смерть Израилю”, сделав его своим официальным лозунгом. Однако, проблема с верностью делу заключается в том, что зачастую дело порождает своих последователей.



