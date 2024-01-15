Администрация Зеленского объявила о начале переговоров с Румынией по вопросам безопасности

Администрация Зеленского объявила о начале обсуждения договора о безопасности с Румынией. Диалог, в котором участвуют глава администрации президента Украины Андрей Ермак и государственный секретарь МИД Румынии по стратегическим вопросам Юлиан Фота, направлен на заключение двустороннего соглашения о безопасности. Это событие вывело двусторонние отношения между двумя странами на уровень стратегического партнерства.

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Румыния стала девятой страной, вступившей в переговоры с Украиной по вопросам безопасности. Ранее, 12 января, было подписано двустороннее соглашение о безопасности между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Кроме того, во время саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе в июле, "G7" одобрила декларацию, предоставляющую долгосрочные гарантии безопасности Украине. Эти события подчеркивают приверженность международного сообщества безопасности и суверенитету Украины в условиях геополитической напряженности. Ожидается, что стратегические партнерства и соглашения укрепят обороноспособность Украины и будут способствовать региональной стабильности.

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Текущие переговоры с Румынией еще больше укрепляют эту приверженность, знаменуя собой значительный шаг в дипломатической деятельности Украины и ее усилиях в сфере безопасности. Результаты этих переговоров могут иметь далеко идущие последствия для ситуации с безопасностью в Восточной Европе.