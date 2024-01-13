Это произошло в ответ на нападение на турецкую военную базу в Ираке, в ходе которого пострадали 29 объектов и погибли девять турецких солдат

В ответ на гибель девяти турецких солдат в Ираке Турция нанесла авиаудары по многочисленным объектам, предположительно связанным с курдскими группировками в Сирии и северном Ираке, сообщает министерство обороны страны.

Авиаудары были нанесены в субботу после нападения на турецкую военную базу в Ираке, в результате которого погибли солдаты.

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Министерство сообщило, что целью атак были 29 объектов, включая "пещеры, бункеры, убежища и нефтяные объекты", связанные с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК) и Отрядами народной защиты (YPG), организацией сирийских курдов, которая является ключевым компонентом коалиции против ИГИЛ, союзной США.

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Турция регулярно проводит операции против объектов в Сирии и Ираке, которые, по ее мнению, связаны с РПК. Курдская сепаратистская группировка (РПК), запрещенная в Турции, внесена в список "террористических" организаций Турцией, Европейским союзом и Соединенными Штатами.



Министерство обороны заявило, что истребители нанесли удары по районам Метина, Хакурк, Гара и Кандиль на севере Ирака, но не уточнило, по каким именно районам в Сирии. Целью было "нейтрализовать террористические атаки против нашего народа и сил безопасности и обеспечить безопасность наших границ", говорится в заявлении министерства.



В заявлении также говорится, что в ходе атак было "нейтрализовано множество" вооруженных комбатантов - термин, используемый Турцией для обозначения убитых или захваченных в плен бойцов.