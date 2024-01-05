Ким Чжу Э долгое время сопровождала своего отца-диктатора на важные государственные мероприятия

Юная дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, которой, как сообщается, около 10 лет и которую зовут Чжу Э, рассматривается как вероятная преемница своего отца, согласно данным разведывательного агентства Южной Кореи. Это первое подобное предсказание в отношении девочки, которая была представлена мировой общественности чуть более года назад.

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С момента ее первого появления на публике в ноябре 2022 года, когда она вместе с отцом наблюдала за испытательным пуском ракеты дальнего радиуса действия, в мире развернулась бурная дискуссия и появились предположения о ней. Впоследствии она неоднократно присутствовала на важных публичных мероприятиях вместе с отцом, а государственные СМИ называли ее "самым заветным" или "уважаемым" ребенком Ким Чен Ына и публиковали изображения и видео, демонстрирующие ее растущую политическую известность и близкие отношения с отцом.

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Во время военного парада в сентябре высокопоставленный генерал стоял на коленях и говорил с ней, пока она аплодировала из VIP-зоны. В ноябре ее сфотографировали стоящей перед отцом во время посещения штаб-квартиры ВВС, причем оба Кима были в солнцезащитных очках и длинных кожаных куртках. На праздновании Нового года на переполненном стадионе в Пхеньяне Ким Чен Ын поцеловал ее в щеку, на что она ответила взаимностью.