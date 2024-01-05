Ожидается, что официальная презентация устройств состоится на мероприятии Galaxy Unpacked 17 января

Компания Samsung собирается выпустить три новых смартфона Galaxy S24 в конце этого месяца, а для тех, кто оформит предварительный заказ на эти флагманские устройства, будут действовать заманчивые предложения.

реклама

Ожидается, что 17 января компания проведет мероприятие Galaxy Unpacked, на котором будут представлены Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Ожидается, что эти устройства поступят в общую продажу на ключевых рынках до конца месяца, а период предварительного заказа будет включать в себя несколько рекламных предложений для стимулирования продаж.

Во вторник, 2 января, Samsung официально объявила о предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, на котором будут представлены Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Мероприятие запланировано на 10 утра по тихоокеанскому времени 17 января в SAP Center в Сан-Хосе, Калифорния. Samsung также объявила об уникальном предложении для тех, кто зарезервирует устройство до запуска, фактически предварительный заказ для предварительного заказа.

Это предложение повторяет предыдущее предложение, связанное с запуском Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, когда покупатели, зарезервировавшие устройство в период со 2 по 16 января, получали кредит в размере 50 долларов на покупку устройства из линейки S24.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подробности акции пока не разглашаются, скорее всего, они будут раскрыты во время мероприятия по запуску. Однако последние сообщения указывают на то, что для привлечения покупателей к новым флагманам Galaxy могут быть вновь введены две опции.