Во вторник в токийском аэропорту Ханеда произошла авария, когда столкнулись пассажирский самолет Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines и самолет японской береговой охраны

Во вторник в токийском аэропорту Ханеда произошла серьезная авария: на взлетно-посадочной полосе столкнулись большой пассажирский самолет и самолет японской береговой охраны, что привело к пожару. На борту самолета береговой охраны находилось пять членов экипажа, все они погибли в результате инцидента, согласно официальным сообщениям.

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Пассажирским самолетом в инциденте был Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines рейса JAL-516. Несмотря на то, что самолет был полностью охвачен пламенем, все 379 пассажиров смогли благополучно эвакуироваться, что подтвердил министр транспорта Тецуо Сайто (Tetsuo Saito).

Самолет Bombardier Dash-8 береговой охраны готовился к взлету, чтобы доставить помощь в район, недавно пострадавший от сильного землетрясения. Пилоту удалось спастись из огня, но пять членов экипажа не выжили.

На кадрах с места происшествия видно, как самолет Japan Airlines при столкновении во время посадки испускает оранжевый огненный шар, а затем дым, продолжая движение по взлетно-посадочной полосе. В течение 20 минут все люди, находившиеся на борту, эвакуировались по аварийным парашютам.

Пожарные попытались справиться с огнем с помощью воды, но в районе крыла пассажирского самолета произошло возгорание, в результате чего огонь распространился по всему самолету, который в итоге разрушился. Пожар был успешно потушен примерно через шесть часов.

Этот инцидент стал первым серьезным повреждением Airbus A350, одного из новейших больших пассажирских самолетов, поступивших в коммерческую эксплуатацию в 2015 году. Компания Airbus объявила о том, что направит специалистов для оказания помощи японским и французским властям в расследовании происшествия. Самолет был поставлен авиакомпании Japan Airlines в конце 2021 года.

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Как заявил министр транспорта, перед аварией A350 вылетел из аэропорта Син-Читосэ, расположенного недалеко от города Саппоро.