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Власти индийского штата Гуджарат начали расследование обстоятельств, при которых 303 индийца оказались на зафрахтованном рейсе, посаженном во Франции из-за подозрений в торговле людьми. Рейс не смог отправиться в пункт назначения, Никарагуа, после дозаправки в аэропорту Ватри на северо-востоке Франции по наводке анонимного источника.
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Среди пассажиров самолета, вылетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), было 11 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Из общего числа пассажиров 276 человек вернулись в Индию во вторник. По словам официальных лиц, значительная часть пассажиров была из штата Гуджарат.
Санджай Кхарат, высокопоставленный представитель полиции Гуджарата, заявил, что им удалось установить имена и адреса 21 человека из Гуджарата, летевшего этим рейсом. Ведется расследование, чтобы установить, кто организовал их поездку. Он подтвердил, что его сотрудники уже установили контакт с некоторыми из них или их семьями.
Рейсом управляла румынская авиакомпания Legend Airlines. Адвокат авиакомпании Лилиана Бакайоко отказалась раскрыть личность клиента, который зафрахтовал рейс, сославшись на конфиденциальность договора.
Анонимный чиновник из министерства внутренних дел Индии сообщил, что регистрация чартерного рейса и лица, причастные к этой операции, были установлены. Однако чиновник не предоставил более подробной информации.