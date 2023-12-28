Власти Гуджарата начали расследование в отношении 303 граждан, которые оказались на задержанном рейсе из-за подозрений в торговле людьми

Власти индийского штата Гуджарат начали расследование обстоятельств, при которых 303 индийца оказались на зафрахтованном рейсе, посаженном во Франции из-за подозрений в торговле людьми. Рейс не смог отправиться в пункт назначения, Никарагуа, после дозаправки в аэропорту Ватри на северо-востоке Франции по наводке анонимного источника.

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Среди пассажиров самолета, вылетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), было 11 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Из общего числа пассажиров 276 человек вернулись в Индию во вторник. По словам официальных лиц, значительная часть пассажиров была из штата Гуджарат.

Санджай Кхарат, высокопоставленный представитель полиции Гуджарата, заявил, что им удалось установить имена и адреса 21 человека из Гуджарата, летевшего этим рейсом. Ведется расследование, чтобы установить, кто организовал их поездку. Он подтвердил, что его сотрудники уже установили контакт с некоторыми из них или их семьями.

Рейсом управляла румынская авиакомпания Legend Airlines. Адвокат авиакомпании Лилиана Бакайоко отказалась раскрыть личность клиента, который зафрахтовал рейс, сославшись на конфиденциальность договора.

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Анонимный чиновник из министерства внутренних дел Индии сообщил, что регистрация чартерного рейса и лица, причастные к этой операции, были установлены. Однако чиновник не предоставил более подробной информации.