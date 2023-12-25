План действий предусматривает размещение около 4800 немецких солдат и их семей в городах Каунас и Вильнюс, начиная с 2024 года

Между Германией и Литвой было достигнуто соглашение, ознаменовавшее первый случай постоянного размещения немецких войск за рубежом со времен Второй мировой войны.

Об этом было объявлено в понедельник в Литве, где министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и его немецкий коллега Борис Писториус собрались для обсуждения многолетнего "Плана действий по дорожной карте". Этот план предусматривает размещение на постоянной основе около 4800 немецких солдат. Оба официальных лица признали это событие историческим для своих стран и для НАТО.

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План предусматривает размещение немецких военнослужащих, включая членов их семей, в литовских городах Каунас и Вильнюс. Начало развертывания запланировано на 2024 год, а основная часть войск будет размещена в 2025 и 2026 годах. Полная оперативная готовность ожидается к 2027 году. В ответ Литва обязалась предоставить всю необходимую гражданскую и военную инфраструктуру.

Об этом соглашении было объявлено в июне, однако конкретные сроки тогда не назывались.

Согласно заявлению для прессы, Анушаускас заявил в понедельник, что обязательство Германии разместить бригаду на постоянной основе в Литве является историческим шагом для обеих стран. Он добавил, что этот шаг означает переход к более глубокому стратегическому партнерству.

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