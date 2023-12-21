Россия не оставит это так просто

19 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест против соглашения об обороне между Финляндией и Соединёнными Штатами, подписанного 18 декабря.

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Соглашение предоставляет американским военным широкий доступ к территориям Финляндии, расположенным вблизи границы с Россией. Предполагается, что оно будет способствовать быстрому развертыванию американской военной помощи Финляндии в случае конфликта.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соглашение представляет угрозу региональной безопасности. Она предупредила, что Россия примет ответные меры, если Финляндия и НАТО продолжат наращивать военный потенциал у российских границ.

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Финляндия вступила в НАТО в 2023 году после вторжения России на Украину. Правительство Финляндии не ответило на протест России, но ранее официальные лица подчеркнули, что соглашение носит исключительно оборонительный характер и отвечает интересам безопасности Финляндии как члена НАТО.