Министры обороны Японии, Великобритании и Италии договорились о создании организации, которая будет отвечать за разработку истребителя нового поколения. Соглашение подписано в Токио.

Министры обороны Великобритании, Японии и Италии объявили о подписании международного договора, инициирующего программу разработки перспективного реактивного истребителя.

Это соглашение, о котором ранее в этом месяце сообщило агентство Reuters, было заключено через год после того, как три страны впервые сотрудничали в крупном проекте оборонной промышленности, объединив отдельные инициативы Лондона и Токио по созданию истребителей следующего поколения.

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Соглашение, целью которого является ввод боевых самолетов в эксплуатацию к 2035 году, должно быть ратифицировано парламентами каждой страны. Этап совместной разработки программы планируется начать в 2025 году.

Объединенная правительственная штаб-квартира Глобальной программы боевой авиации (GCAP) и ее отраслевой аналог будут расположены в Великобритании. Согласно объявлению, первый исполнительный директор правительственной организации будет из Японии, в то время как первый руководитель коммерческой организации будет из Италии.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что ни одна страна не может достичь такого уровня знаний в одиночку, подчеркнув сочетание навыков, оборудования, конструкторских возможностей и возможностей производственной линии.

Министр обороны Японии Минору Кихара добавил, что обеспечение превосходства в воздухе остается важнейшей задачей в условиях самой сложной обстановки в области безопасности со времен Второй мировой войны.

Хотя Кихара не уточнил, кто возглавит компанию, он заверил, что будет выбран "лучший человек для этой работы".

Британское правительство заявило, что сверхзвуковой реактивный самолет-невидимка будет оснащен радаром, способным выдавать данных в 10 000 раз больше, чем существующие системы.

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Компании, участвующие в проекте, включают британскую BAE Systems, итальянскую Leonardo, европейского производителя ракет MBDA и производителя двигателей Rolls-Royce. Агентство Рейтер сообщило, что в проекте также участвуют японские Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric Corp и производители двигателей IHI Corp и Avio Aero.