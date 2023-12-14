Израиль все таки осуществит свой план затопления туннелей ХАМАС, тем самым прикрывая "кислород" бойцам

Израиль инициировал процесс закачки морской воды в туннели, используемые бойцами ХАМАС в секторе Газа, как сообщает The Wall Street Journal.

ЦАХАЛ сконструировала пять насосов для подачи воды в эти туннели. Во время брифинга чиновникам из администрации Байдена было сообщено, что завершение операции может занять несколько недель.

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Начальник штаба ЦАХАЛА генерал-лейтенант. Герци Халеви заявил, что этот подход является одним из многих, которые военные намерены использовать для разрушения сети туннелей.

Генерал-лейтенант Халеви признал наличие обширной подземной инфраструктуры в Газе и выразил намерение уничтожить эту инфраструктуру. Он упомянул, что у ЦАХАЛ есть различные методы борьбы с туннелями, включая использование взрывчатых веществ для уничтожения и другие меры по удержанию бойцов ХАМАС от использования туннелей для причинения вреда израильским солдатам.

Эта акция является частью более широкой кампании по предотвращению использования ХАМАС туннелей для террористической деятельности. Израиль уже объявила об уничтожении сети туннелей, обнаруженных под больницей Аль-Шифа, что демонстрирует использование ХАМАС гражданской инфраструктуры для защиты своих террористических операций.

В ноябре также было обнаружено, что в близлежащей больнице Рантиси находится "командный центр" ХАМАС, заполненный оружием и боеприпасами.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в видеозаписи, записанной внутри больницы, подчеркнул серьезность ситуации, указав на наличие взрывчатки и жилетов смертника.

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Во вторник президент Джо Байден, по-видимому, занял более жесткую позицию по отношению к израильскому правительству, подразумевая, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху неадекватно стремится к мирному урегулированию конфликта.